Top con giáp phát tướng, phát luôn tài lộc, sự nghiệp, công danh trong 40 ngày tới

Mọi phương diện của Ngọ trong 40 ngày tới đều có dấu hiệu khởi sắc. Những công sức trước đây của bạn cũng nhận lại được kết quả tốt ngoài mong đợi. Thời điểm này, Ngọ có khả năng tăng cân, nhưng đừng quá lo lắng, điều đó sẽ mang lại nhiều may mắn cho bạn.

Về phương diện tình cảm, người độc thân sẽ trúng tiếng sét ái tình. Người đã có gia đình, cả nhà hòa thuận, vợ chồng không có xung đột hay mâu thuẫn gì. Thời điểm này sức khỏe của bạn không được tốt mấy, thế nên đừng làm việc quá sức, hãy dành thời gian nghỉ ngơi hoặc tập thể dục.

Nhờ tu tâm tích đức suốt nhiều năm qua nên Ngọ được ơn trên soi đường dẫn lối. Dù có gặp bao nhiêu khó khăn cũng không thể cản đường tiến trong sự nghiệp của bạn. 40 ngày tới, phương diện tài chính của bạn sẽ vô cùng hanh thông. Tiền cứ bay vào túi tiêu xài phủ phê, không lo hết.

Tuổi Mùi

Thời gian trước đây khi bắt tay vào dự án gì, Mùi cũng gặp khá nhiều khó khăn, trắc trở. Tuy nhiên vào 40 ngày tới, bạn không còn phải lo lắng những chuyện đó. Vì được quý nhân đứng sau hậu thuẫn nên bạn làm gì cũng hanh thông.

Mùi phát tài phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp cũng vì vậy mà phất lên như diều gặp gió, đón nhận nhiều tin vui về tiền bạc đổ về. Thời điểm này, bạn có dư dả tiền và thời gian để xách balo lên và đi đến những nơi mình thích. Thế nên hãy tận dụng cơ hội thư giãn trước khi bước vào một cuộc chiến mới đầy cam go.

Phương diện tình yêu của bạn trong thời điểm này không mấy khá khẩm. Những người đến với bạn đều mang ý xấu, lợi dụng chứ không tốt lành gì. Thế nên hãy sáng suốt để bản thân không bị tổn thương vì những người không đáng.

Tuổi Mão

Những công việc còn tồn đọng trước đó của bạn được giải quyết gọn gàng, không còn là điều khiến bạn buồn phiền. Trong 40 ngày tới, bạn đón nhận nhiều tin vui đổ về, không chỉ về tiền bạc, mà còn là tình duyên, công danh.

Mão có sự nghiệp hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đi kèm với những điều khởi sắc đó là họa thị phi không thể tránh khỏi. Vì vận mệnh của bạn phất lên nhanh chóng nên có thể sẽ bị nhiều người ganh tỵ, ghen ghét. Thế nên Mão hãy bình tĩnh, đừng mắc bẫy của tiểu nhân kẻo ảnh hưởng đến tiền độ rộng lớn của mình.

Thời điểm này bạn nên ít nói lại một chút và chuyên tâm thực hiện những dự án riêng của bản thân. Đừng tham gia vào những chuyện của người khác kẻo rước họa vào thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm