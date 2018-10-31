Trời sinh Sửu xinh đẹp, nết na nhưng lại khá nóng tính. Bạn thật thà, thẳng thắn, đối xử phũ phàng với thiên hạ nhưng lại vô cùng dịu dàng, yêu thương chồng con. Có thể nói Sửu là người phụ nữ của gia đình.

Vì sự vô tư của bản thân mà bạn không thể tránh khỏi làm phật lòng người khác. Tuy ý của bạn không xấu nhưng lại khiến người khác khó chịu. Thế nên hãy cố gắng thay đổi những điều này.

Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Bạn không để chồng con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Sửu sống đơn giản, ít khi để bụng những chuyện nhỏ nhặt.

Tuổi Mùi

Mùi là mẫu người của gia đình. Dù có đi đâu, làm gì, bạn cũng đặt chồng con lên hàng đầu. Trong cuộc sống hôn nhân, bạn luôn tôn trọng người chồng của mình. Mùi luôn tạo cho chồng không gian riêng, ít khi đụng chạm đến việc cá nhân của anh ấy.

Mùi một mực yêu thương chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy bạn được chồng tôn trọng, yêu thương, không bao giờ có ý định phản bội. Trong công việc, bạn khá nóng nảy, bộc trực. Đôi khi những điều này gây ra nhiều rắc rối khiến bạn tự rước họa vào thân.

Những người thân thiết sẽ hiểu rõ tấm lòng của bạn nhưng người ngoài sẽ bêu rếu nói xấu bạn khắp nơi. Thế nên hãy cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng rước họa thị phi vào người.

Tuổi Hợi

Trong việc công, Hợi khá cục súc, bốc đồng. Bạn ít khi nhường nhịn ai nên thường dẫn đến cãi vã, thậm chí còn mắng chửi đối phương không thương tiếc. Tuy nhiên khi ở nhà, bạn lại là người vợ, người mẹ vô cùng tuyệt vời.

Hợi phũ phàng với thiên hạ nhưng lại dịu dàng với chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Bạn luôn dành cho chồng con những lời nói lãng mạn, ngọt ngào. Chưa bao giờ Hợi lớn tiếng mắng chồng, quát con. Đổi lại bạn luôn biết giữ thể diện cho chồng, luôn tôn trọng quyền cá nhân của anh ấy.

Bên cạnh đó, bạn còn là một người phụ nữ tận tâm, chăm lo cho chồng con từng chút một. Nhìn chung gia đình có phụ nữ tuổi Hợi phúc đức dồi dào. Đàn ông tu ba đời, ba kiếp mới may mắn lấy được vợ tuổi Hợi, thế nên hãy biết trân trọng và yêu thương người phụ nữ của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm