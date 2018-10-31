Top con giáp nữ phũ phàng, lớn tiếng với thiên hạ nhưng lại dịu dàng, yêu chồng con hơn mạng sống của mình

Tâm linh - Tử vi 31/10/2018 17:21

Những con giáp nữ càng lớn tiếng với thiên hạ càng ăn nói dịu dàng với chồng con của mình. Đàn ông nào cưới được sự nghiệp sẽ tự động phất lên, có khi phải mua sẵn két sắt để nhét tiền.

Tuổi Sửu

Trời sinh Sửu xinh đẹp, nết na nhưng lại khá nóng tính. Bạn thật thà, thẳng thắn, đối xử phũ phàng với thiên hạ nhưng lại vô cùng dịu dàng, yêu thương chồng con. Có thể nói Sửu là người phụ nữ của gia đình.

Top con giáp nữ phũ phàng, lớn tiếng với thiên hạ nhưng lại dịu dàng, yêu chồng con hơn mạng sống của mình - Ảnh 1
Sửu là người phụ nữ của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Dù công việc có bận rộn đến mấy, bạn cũng dành thời gian chăm sóc cho gia đình. Bạn không để chồng con thiếu thốn bất cứ thứ gì. Sửu sống đơn giản, ít khi để bụng những chuyện nhỏ nhặt.

Vì sự vô tư của bản thân mà bạn không thể tránh khỏi làm phật lòng người khác. Tuy ý của bạn không xấu nhưng lại khiến người khác khó chịu. Thế nên hãy cố gắng thay đổi những điều này.

Tuổi Mùi

Mùi là mẫu người của gia đình. Dù có đi đâu, làm gì, bạn cũng đặt chồng con lên hàng đầu. Trong cuộc sống hôn nhân, bạn luôn tôn trọng người chồng của mình. Mùi luôn tạo cho chồng không gian riêng, ít khi đụng chạm đến việc cá nhân của anh ấy.

Top con giáp nữ phũ phàng, lớn tiếng với thiên hạ nhưng lại dịu dàng, yêu chồng con hơn mạng sống của mình - Ảnh 2
Mùi một mực yêu thương chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy bạn được chồng tôn trọng, yêu thương, không bao giờ có ý định phản bội. Trong công việc, bạn khá nóng nảy, bộc trực. Đôi khi những điều này gây ra nhiều rắc rối khiến bạn tự rước họa vào thân.

Những người thân thiết sẽ hiểu rõ tấm lòng của bạn nhưng người ngoài sẽ bêu rếu nói xấu bạn khắp nơi. Thế nên hãy cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, đừng rước họa thị phi vào người.

Tuổi Hợi

Trong việc công, Hợi khá cục súc, bốc đồng. Bạn ít khi nhường nhịn ai nên thường dẫn đến cãi vã, thậm chí còn mắng chửi đối phương không thương tiếc. Tuy nhiên khi ở nhà, bạn lại là người vợ, người mẹ vô cùng tuyệt vời.

Top con giáp nữ phũ phàng, lớn tiếng với thiên hạ nhưng lại dịu dàng, yêu chồng con hơn mạng sống của mình - Ảnh 3
Hợi phũ phàng với thiên hạ nhưng lại dịu dàng với chồng con - Ảnh minh họa: Internet

Bạn luôn dành cho chồng con những lời nói lãng mạn, ngọt ngào. Chưa bao giờ Hợi lớn tiếng mắng chồng, quát con. Đổi lại bạn luôn biết giữ thể diện cho chồng, luôn tôn trọng quyền cá nhân của anh ấy.

Bên cạnh đó, bạn còn là một người phụ nữ tận tâm, chăm lo cho chồng con từng chút một. Nhìn chung gia đình có phụ nữ tuổi Hợi phúc đức dồi dào. Đàn ông tu ba đời, ba kiếp mới may mắn lấy được vợ tuổi Hợi, thế nên hãy biết trân trọng và yêu thương người phụ nữ của mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp nữ khổ vì tình, càng yêu càng mù quáng, đổ vỡ 2 lần mới tìm thấy hạnh phúc đích thực

Top con giáp nữ khổ vì tình, càng yêu càng mù quáng, đổ vỡ 2 lần mới tìm thấy hạnh phúc đích thực

Những con giáp nữ lụy tình, càng yêu càng khiến bản thân trở nên mù quáng. Nếu kết hôn, họ phải trải qua 2 lần đò mới tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp nữ con giáp thương chồng 12 con giáp con giáp thẳng thắn con giáp phũ phàng với thiên hạ

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 36 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục