Top con giáp nữ khổ vì tình, càng yêu càng mù quáng, đổ vỡ 2 lần mới tìm thấy hạnh phúc đích thực

Tâm linh - Tử vi 30/10/2018 17:07

Những con giáp nữ lụy tình, càng yêu càng khiến bản thân trở nên mù quáng. Nếu kết hôn, họ phải trải qua 2 lần đò mới tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

Tuổi Tuất

Những người tuổi Tuất khi yêu luôn cho đi nhiều hơn là nhận. Bạn luôn hi sinh, yêu thương đối phương hết lòng nên thường nhận lại đắng cay. Tuất trải qua rất nhiều mối tình nhưng cuối cùng đều bị người khác phụ.

Top con giáp nữ khổ vì tình, càng yêu càng mù quáng, đổ vỡ 2 lần mới tìm thấy hạnh phúc đích thực - Ảnh 1
Tuất có đường tình duyên vô cùng trắc trở - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc đời của bạn vướng vào nhiều rắc rối trong chuyện tình yêu. Cũng vì vậy mà bạn thường mất lòng tin vào mọi việc. Nếu có kết hôn, bạn cũng sẽ phải chịu nhiều khổ cực. Có thể sẽ trải qua 2 cuộc hôn nhân mới tìm được hạnh phúc của mình.

Tuổi Dần

Dần mang mệnh hồng nhan bạc phận. Trong công việc, bạn luôn nhận được nhiều điều may mắn. Không thăng chức cũng tăng lương thưởng, hưởng nhiều chế độ tốt của công ty. Chuyện gia đạo cũng không có biến động gì nhiều. Anh em, cha mẹ đều hòa thuận, ít khi xảy ra tranh cãi.

Top con giáp nữ khổ vì tình, càng yêu càng mù quáng, đổ vỡ 2 lần mới tìm thấy hạnh phúc đích thực - Ảnh 2
Dần may mắn về sự nghiệp nhưng tình duyên lại lận đận - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên đường tình duyên của bạn không được may mắn. Dần cao số và mạnh mẽ nên bạn luôn khiến người khác cảm thấy lép vế. Do quá kiên cường, Dần khiến nhiều người dè chừng khi đến gần. Cũng vì vậy mà bạn kết hôn khá trễ và cuộc sống hôn nhân cũng không như ý muốn.

Tuổi Mão

Mão dịu dàng, ăn nói khéo léo được lòng nhiều người. Vì vậy bạn luôn là trung tâm nổi bật khiến nhiều người muốn theo đuổi tán tỉnh. Cũng vì thế mà Mão bị người khác lợi dụng, lừa gạt tình cảm.

Top con giáp nữ khổ vì tình, càng yêu càng mù quáng, đổ vỡ 2 lần mới tìm thấy hạnh phúc đích thực - Ảnh 3
Mão hồng nhan bạc phận, đổ vỡ hai lần mới tìm thấy hạnh phúc đích thực - Ảnh minh họa: Internet

Khi trong mối quan hệ với ai đó, bạn luôn hi sinh tất cả. Bạn yêu người đó mù quáng, luôn muốn những điều tốt nhất cho đối phương. Tuy nhiên những điều này không khiến đối phương cảm kích mà họ chỉ muốn lợi dụng bạn.

Mão dễ tin người nên gặp khá nhiều trắc trở trong chuyện tình duyên.Khi kết hôn, bạn sẽ phải chịu đựng những nỗi khổ không ai thấu. Nói chung, sự nghiệp, tiền tài của bạn khá vượng nhưng đường tình duyên thì không được suôn sẻ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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