Những kiểu đàn bà từ khi sinh ra đã mang mệnh khổ, khi lấy chồng còn gian truân gấp trăm lần

Phụ nữ yêu 12/11/2018 15:19

Dấu hiệu đàn bà mang mệnh khổ, có tận tụy, hi sinh cả đời cũng không được chồng công nhận, cuộc sống hôn nhân nhiều nước mắt hơn nụ cười.

Phụ nữ lấy chồng không ai muốn sống trong nước mắt. Thế nhưng nếu sở hữu những tính cách này, cuộc hôn nhân của họ sẽ gặp nhiều trắc trở, khó lòng an yên.

Quá kiên cường

Vì quá mạnh mẽ nên họ phải chịu nhiều tổn thương hơn người bình thường. Vì quá mạnh mẽ, họ phải cáng đáng nhiều việc hơn người khác. Kiểu phụ nữ này thường đứng ra gánh vác gia đình. Họ phải gồng mình lên để đối mặt với khó khăn trước mắt mà không một lời than vãn.

Những kiểu đàn bà từ khi sinh ra đã mang mệnh khổ, khi lấy chồng còn gian truân gấp trăm lần - Ảnh 1
Đàn bà càng kiên cường càng lận đận - Ảnh minh họa: Internet

Trong tất cả các mối quan hệ, người càng tỏ ra mạnh mẽ càng chịu nhiều tổn thương. Bởi ai cũng nghĩ họ kiên cường nên sẽ mặc sức giày vò. Bên cạnh đó đàn ông cũng không trân trọng một người phụ nữ sống quá mạnh mẽ.

Chuyện gì cũng biết

Những kiểu đàn bà từ khi sinh ra đã mang mệnh khổ, khi lấy chồng còn gian truân gấp trăm lần - Ảnh 2
Đàn bà tinh thông mọi chuyện khiến đàn ông mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chuyện gì cũng biết sẽ không hạnh phúc. Bởi khi tinh tường mọi thứ, họ sẽ bị người khác thường xuyên nhờ vả, chuyện gì cũng đến tay. Đặc biệt trong hôn nhân, nếu vợ tỏ ra biết quá nhiều, đàn ông sẽ cảm thấy lép vế và sợ hãi.

Anh ấy sợ khi nói ra chuyện gì đều sẽ bị phản bác. Thế nên đàn ông thường dè chừng với người phụ nữ quá giỏi giang. Họ sợ bị dạy đời, sợ mất mặt, sợ đánh mất lòng tự tôn của một người đàn ông.

Suy nghĩ nhiều

Những kiểu đàn bà từ khi sinh ra đã mang mệnh khổ, khi lấy chồng còn gian truân gấp trăm lần - Ảnh 3
Đàn bà nói một nghĩ mười, đây là tình trạng chung của chị em - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng suy nghĩ nhiều càng chuốc thêm buồn phiền vào người. Người suy nghĩ nhiều là người đa sầu đa cảm. Họ luôn cân nhắc trong lời ăn tiếng nói, luôn đặt cảm xúc của người khác lên hàng đầu.

Vì vậy họ thường chìm đắm vào cảm giác ân hận, day dứt khi lỡ làm người khác tổn thương. Hoặc chỉ vì một câu nói vô tình của người khác mà họ có thể mất ăn mất ngủ, thao thức nhiều đêm.

Những kiểu đàn bà từ khi sinh ra đã mang mệnh khổ, khi lấy chồng còn gian truân gấp trăm lần - Ảnh 4
Người càng suy nghĩ nhiều càng có nhiều mối lo toan, buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Những người vợ có tính suy nghĩ thái quá sẽ khiến chồng mệt mỏi, chán nản. Vì những suy nghĩ tiêu cực đó mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng. Đàn ông thích những người mang lại cho mình năng lượng tích cực, chứ không phải người chuyện gì cũng sợ hãi, chuyện gì cũng lo lắng thái quá.

Người quá chăm chỉ

Đàn ông cưới vợ về không chỉ để làm việc nhà, chăm con hay sinh đẻ mà họ muốn được yêu thương, cảm thông. Trong khi đó, đa số phụ nữ chăm chỉ làm việc nhà, lo lắng cho chồng từng miếng ăn giấc ngủ. Họ nghĩ những điều này sẽ khiến chồng cảm động. Nhưng trên thực tế, đàn ông cần một người vợ thấu hiểu mình, chứ không cần một ôsin.

Những kiểu đàn bà từ khi sinh ra đã mang mệnh khổ, khi lấy chồng còn gian truân gấp trăm lần - Ảnh 5
Đàn bà chăm chỉ chưa chắc đã được chồng yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hay than vãn làm việc nhà mệt mỏi hơn đi làm. Điều này hoàn toàn đúng với những người quá cầu toàn, muốn nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, chồng con lúc nào cũng được hầu hạ chu đáo. Thế nhưng, hãy thử “đình công” một bữa xem sao? Nhà cửa sẽ bừa bộn một chút nhưng đổi lại bạn có thời gian chăm sóc cho mình. Khi bạn đẹp hơn, chắc chắn chồng chỉ muốn ở bên vợ.

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Trong cuộc sống, có hai loại người đáng quý nhất. Thứ nhất là người phụ nữ một lòng ở bên khi đàn ông tay trắng lập nghiệp, thứ hai là người đàn ông không bỏ rơi vợ khi giàu sang, phú quý.

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