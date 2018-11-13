Muốn nhà cửa ấm êm, phụ nữ đừng bao giờ cố gắng thay đổi những điều này của chồng

Phụ nữ yêu 13/11/2018 15:07

Đàn ông thường có những thói quen khó lòng mà bỏ trong một sớm một chiều được, thế nên phụ nữ đừng bao giờ nuôi hi vọng sẽ thay đổi được những điều đó.

Thay vì cứ cố gắng thay đổi, bạn hãy học cách chấp nhận những điều này. Đừng tự gây áp lực cho bản thân cũng như khiến người chồng chán nản. Bạn nên biết cách “sống chung với lũ” để hôn nhân được viên mãn, ấm êm hơn.

Bừa bộn, cẩu thả

Phụ nữ sinh ra đã có sẵn tính lo toan, cầu toàn. Thế nên bạn luôn muốn nhà cửa phải gọn gàng, sạch đẹp. Nhưng đàn ông thì không được như vậy, bừa bộn đã trở thành bản chất của họ khó lòng mà thay đổi được.

Muốn nhà cửa ấm êm, phụ nữ đừng bao giờ cố gắng thay đổi những điều này của chồng - Ảnh 1
Đàn ông có thói quen bừa bộn, không ngăn nắp - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy những cô vợ đừng suốt ngày càm ràm chuyện chồng cẩu thả, quăng đồ lung tung. Đừng nghĩ mỗi ngày nói một chút, anh ấy sẽ sửa chữa. Thậm chí sự cằn nhằn của vợ còn khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh hơn.

Bản tính của đàn ông là sống thoải mái. Nhà dơ, họ cũng có thể nằm ườn xem phim. Chưa có cơm nước, họ cũng sẽ sẵn sàng đi ăn bên ngoài chứ không đích thân vào bếp. Điều đó đã thuộc về bản chất từ khi độc thân chứ không phải cưới vợ về mới đổ đốn như vậy.

Muốn nhà cửa ấm êm, phụ nữ đừng bao giờ cố gắng thay đổi những điều này của chồng - Ảnh 2
Vợ đừng cố gắng thay đổi thói quen này - Ảnh minh họa: Internet

Vậy nên, vợ hãy nhẹ nhàng khuyên bảo chồng, đừng ép anh ấy phải làm chuyện này chuyện kia. Một người vợ khôn ngoan sẽ không tìm cách trị dứt điểm tật bừa bộn của chồng mà họ sẽ tập thích nghi.

Dễ nổi giận khi đói

Ai cũng có tật xấu này mỗi khi đói bụng. Bình thường, anh ấy có thể là một người ôn nhu nhưng khi đói bụng lại trở thành một con người khác. Đi làm về mệt không thấy cơm nước đàng hoàng, anh ấy có thể nổi cáu với vợ. Nếu biết tính của chồng mình như vậy, chị em phụ nữ hãy tinh ý một chút.

Muốn nhà cửa ấm êm, phụ nữ đừng bao giờ cố gắng thay đổi những điều này của chồng - Ảnh 3
Vợ hãy hiểu tính khí của chồng để giữ lửa hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Có câu đường đến trái tim đàn ông sẽ đi qua bao tử. Thế nên phụ nữ hãy chú ý điều này. Chăm chỉ nấu cơm mỗi ngày cũng là cách giúp bạn giữ được hạnh phúc hôn nhân. Khi có người vợ biết nấu ăn ngon, đàn ông chỉ muốn chạy ngay về nhà mỗi khi tan làm.

Hay nói dối

Là con người, chắc chắn sẽ có lúc bạn phải nói dối. Không ai trung thực tuyệt đối, cũng chẳng ai lại đi nói hết những bí mật của bản thân cho người khác biết.

Muốn nhà cửa ấm êm, phụ nữ đừng bao giờ cố gắng thay đổi những điều này của chồng - Ảnh 4
Đàn ông ai cũng nói dối ít nhất một lần trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, bạn đừng tin tưởng mù quáng kẻo tự chuốc buồn phiền vào người. Khi đàn ông nói, bạn chỉ nên tin vài phần để sau này không thất vọng. Phụ nữ khôn sẽ không bắt chồng luôn trung thực với mình mà họ sẽ tập làm quen với những lời nói đó.

Ham muốn "chuyện ấy"

Tình dục là nhu cầu thiết yếu của đàn ông. Phụ nữ đừng chê bai chồng “ham hố”, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện chăn gối mà hãy học cách chiều chuộng anh ấy. Bởi tình dục là chất xúc tác có thể giải quyết những mâu thuẫn, xung đột của vợ chồng. 

Muốn nhà cửa ấm êm, phụ nữ đừng bao giờ cố gắng thay đổi những điều này của chồng - Ảnh 5
Chồng hào hứng trong chuyện chăn gối, chị em nên mừng - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ đừng cấm vận hay buông lời chê bai khi chồng quá hào hứng trong "chuyện ấy". Vì khi chồng bạn còn cảm thấy phấn khích đồng nghĩa với việc anh ấy vẫn còn cảm xúc với vợ. Ngược lại, bạn nên chuẩn bị tinh thần sắp đánh mất chồng vào tay người khác.

Chồng thích ngoại tình đến mấy cũng sẽ bỏ ngay nếu vợ chịu làm những điều này

Chồng thích ngoại tình đến mấy cũng sẽ bỏ ngay nếu vợ chịu làm những điều này

Nếu vợ chịu làm những điều này, chồng sẽ không còn thích lăng nhăng bên ngoài mà sẽ ngoan ngoãn ở nhà.

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