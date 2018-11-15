Sao anh không kiếm được nhiều tiền như chồng người ta?

Dưới đây là những câu nói gây tổn thương rất lớn đến người bạn đời, cũng như cuộc sống hôn nhân. Vì thế, vợ chồng hãy lựa lời mà nói, đừng vạ miệng mà thiệt thân.

Tuy nhiên nhiều cô vợ lại vô tư nói về điều này trước mặt chồng. Họ thường so sánh chồng mình với chồng người khác.

Đây là câu nói làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông nhất. Có thể nói công việc, lương bổng đại diện cho gương mặt của người đàn ông. Vì thế họ rất kiêng kỵ việc vợ chê bai mình kiếm ít tiền, vô dụng hoặc bất tài.

Phụ nữ đừng chê bai chồng kém cỏi, kiếm ít tiền - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích khoe khoang với nhau về mức lương của chồng. Thế nên khi người đàn ông kiếm được ít tiền, vợ cảm thấy rất mất mặt và thường xuyên than vãn việc tiền không đủ chi tiêu. Nếu cứ hồn nhiên nói những điều này trước mặt chồng, sớm muộn gì hôn nhân của bạn cũng đổ vỡ. Điều tồi tệ hơn là cả hai cãi vã thường xuyên đến nỗi xem nhau như kẻ thù.

Em nhìn lại cách ăn mặc của mình đi

Đối với phụ nữ ngoại hình rất quan trọng. Vì thế họ dành thời gian làm đẹp, chăm sóc cơ thể để thu hút chồng. Thế nên khi nghe chồng chê bai về cách ăn mặc của mình, họ sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Đàn ông đừng quá thẳng thắn kẻo vợ buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Có câu đàn ông nói một hiểu một, đàn bà nói một hiểu đến mười. Vì vậy họ thường suy diễn những câu nói tưởng chừng bình thường của đàn ông. Do đó, đàn ông thương vợ thì đừng phán xét về ngoại hình của cô ấy như vậy.

Dù là vợ chồng, hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ ăn mặc có hơi lố hoặc lòe loẹt, bạn hãy lựa lời nói nhẹ nhàng như “em phối bộ quần áo này không hợp, em nên thử cái khác để đẹp hơn”.

Sao anh lười biếng vậy?

Đàn ông hiếm khi siêng năng làm việc nhà. Họ nghĩ đó là việc của phụ nữ nên ít khi đụng tay đến. Tuy nhiên đàn bà cũng đừng mang điều đó ra để khích bác, dè bỉu. Đặc biệt đừng bao giờ chê bai quá nhiều lần trước mặt anh ấy.

Vợ đừng chê chồng lười mà hãy tập cho anh ấy làm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thể chấp nhận được những lời lẽ này của vợ. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan hãy dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên bảo chồng. Dành thời gian tập cho chồng cách làm việc nhà hơn là cứ càm ràm mỗi ngày.

Anh đừng đụng vào em

Dù có giận hờn hay mệt mỏi đến mấy, vợ đừng bao giờ nói câu này. Vì đàn ông sẽ nghĩ vợ không tôn trọng và muốn tránh né mình. Một người vợ khôn ngoan sẽ biết cách từ chối khéo chồng nếu không muốn làm "chuyện ấy". Hãy dịu dàng nói “hôm nay em hơi mệt, lần sau sẽ bù cho anh” hoặc những câu ngọt ngào để xoa dịu chồng thay vì thẳng thừng từ chối.

Hãy học cách từ chối khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ đã là vợ chồng thì có thể nói năng vô tội vạ. Đừng để những lời mình nói ra làm tổn hại đến lòng tự trọng của đối phương.