Những câu nói vô cùng gây hại khiến vợ chồng xem nhau như kẻ thù

Phụ nữ yêu 15/11/2018 10:52

Những câu nói này như một loại thuốc kịch độc khiến hôn nhân chết dần chết mòn, sớm muộn gì cũng tan vỡ.

Dưới đây là những câu nói gây tổn thương rất lớn đến người bạn đời, cũng như cuộc sống hôn nhân. Vì thế, vợ chồng hãy lựa lời mà nói, đừng vạ miệng mà thiệt thân.

Sao anh không kiếm được nhiều tiền như chồng người ta?

Đây là câu nói làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông nhất. Có thể nói công việc, lương bổng đại diện cho gương mặt của người đàn ông. Vì thế họ rất kiêng kỵ việc vợ chê bai mình kiếm ít tiền, vô dụng hoặc bất tài.

Tuy nhiên nhiều cô vợ lại vô tư nói về điều này trước mặt chồng. Họ thường so sánh chồng mình với chồng người khác.

Những câu nói vô cùng gây hại khiến vợ chồng xem nhau như kẻ thù - Ảnh 1
Phụ nữ đừng chê bai chồng kém cỏi, kiếm ít tiền - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ thích khoe khoang với nhau về mức lương của chồng. Thế nên khi người đàn ông kiếm được ít tiền, vợ cảm thấy rất mất mặt và thường xuyên than vãn việc tiền không đủ chi tiêu. Nếu cứ hồn nhiên nói những điều này trước mặt chồng, sớm muộn gì hôn nhân của bạn cũng đổ vỡ. Điều tồi tệ hơn là cả hai cãi vã thường xuyên đến nỗi xem nhau như kẻ thù.

Em nhìn lại cách ăn mặc của mình đi

Đối với phụ nữ ngoại hình rất quan trọng. Vì thế họ dành thời gian làm đẹp, chăm sóc cơ thể để thu hút chồng. Thế nên khi nghe chồng chê bai về cách ăn mặc của mình, họ sẽ cảm thấy vô cùng tồi tệ.

Những câu nói vô cùng gây hại khiến vợ chồng xem nhau như kẻ thù - Ảnh 2
Đàn ông đừng quá thẳng thắn kẻo vợ buồn phiền - Ảnh minh họa: Internet

Có câu đàn ông nói một hiểu một, đàn bà nói một hiểu đến mười. Vì vậy họ thường suy diễn những câu nói tưởng chừng bình thường của đàn ông. Do đó, đàn ông thương vợ thì đừng phán xét về ngoại hình của cô ấy như vậy.

Những câu nói vô cùng gây hại khiến vợ chồng xem nhau như kẻ thù - Ảnh 3
Dù là vợ chồng, hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ ăn mặc có hơi lố hoặc lòe loẹt, bạn hãy lựa lời nói nhẹ nhàng như “em phối bộ quần áo này không hợp, em nên thử cái khác để đẹp hơn”. 

Sao anh lười biếng vậy?

Đàn ông hiếm khi siêng năng làm việc nhà. Họ nghĩ đó là việc của phụ nữ nên ít khi đụng tay đến. Tuy nhiên đàn bà cũng đừng mang điều đó ra để khích bác, dè bỉu. Đặc biệt đừng bao giờ chê bai quá nhiều lần trước mặt anh ấy.

Những câu nói vô cùng gây hại khiến vợ chồng xem nhau như kẻ thù - Ảnh 4
Vợ đừng chê chồng lười mà hãy tập cho anh ấy làm việc nhà - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thể chấp nhận được những lời lẽ này của vợ. Vì vậy phụ nữ khôn ngoan hãy dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để khuyên bảo chồng. Dành thời gian tập cho chồng cách làm việc nhà hơn là cứ càm ràm mỗi ngày.

Anh đừng đụng vào em

Dù có giận hờn hay mệt mỏi đến mấy, vợ đừng bao giờ nói câu này. Vì đàn ông sẽ nghĩ vợ không tôn trọng và muốn tránh né mình. Một người vợ khôn ngoan sẽ biết cách từ chối khéo chồng nếu không muốn làm "chuyện ấy". Hãy dịu dàng nói “hôm nay em hơi mệt, lần sau sẽ bù cho anh” hoặc những câu ngọt ngào để xoa dịu chồng thay vì thẳng thừng từ chối.

Những câu nói vô cùng gây hại khiến vợ chồng xem nhau như kẻ thù - Ảnh 5
Hãy học cách từ chối khéo léo - Ảnh minh họa: Internet

Đừng nghĩ đã là vợ chồng thì có thể nói năng vô tội vạ. Đừng để những lời mình nói ra làm tổn hại đến lòng tự trọng của đối phương. 

Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp với nhau thì hãy giấu giếm những điều này

Vợ chồng muốn ăn đời ở kiếp với nhau thì hãy giấu giếm những điều này

Muốn sống hạnh phúc bên nhau suốt đời, vợ chồng không thể chuyện gì cũng nói với nhau mà phải biết giấu giếm những điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   những câu nói khiến hôn nhân đổ vỡ hôn nhân đổ vỡ bí quyết hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 4 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 1 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này