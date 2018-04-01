Đàn ông sẽ vừa nể vừa yêu, khao khát chinh phục đến cùng người phụ nữ làm được điều này

Phụ nữ không cần phải quá xinh đẹp, thông minh, chỉ cần biết cách đối nhân xử thế là được. Không cần phải có quyền cao chức trọng, bạn chỉ cần biết bản thân mình đang có những gì và mình đang ở vị trí nào. Không cần có trái tim yêu cuồng nhiệt, chỉ cần chân thành và sâu sắc. Nói chung, phụ nữ muốn đốn tim đàn ông chỉ cần có những phẩm chất này.

Là phụ nữ đừng suốt ngày than vãn trên các diễn đàn mạng xã hội. Bởi mạng xã hội là con dao hai lưỡi, có thể giết chết nhân cách của bạn. Có những người cứ nghĩ là thế giới ảo nên không ngại văng tục, đăng đàn mắng nhiếc nhau. Những điều này chỉ vui vẻ nhất thời nhưng sẽ khiến bạn xấu đi trong mắt người khác. Nói chung, phụ nữ cần hạn chế tối đa việc sống ảo, câu like trên mạng xã hội để không vướng phải thị phi.

Đừng viện cớ bận rộn mà bỏ rơi bản thân, cũng như đừng cứ mãi lo cho người khác mà không quan tâm đến mình. Phụ nữ nên nhớ, dù có bận rộn đến đâu cũng phải dành một chút thời gian chăm sóc cơ thể để luôn xinh đẹp và rạng rỡ. Đàn ông vốn dĩ rất thích đi bên cạnh và ngắm nhìn người đàn bà đẹp, có khí chất. Vì vậy, hãy tự học cách trang điểm sao cho đẹp nhất, học cách chăm sóc da sao cho hiệu quả nhất. Bởi cuộc sống của phụ nữ ngoài chồng con, công việc, việc làm đẹp cũng là điều không thể thiếu.

Nhu mì nhưng tuyệt đối đừng nhu nhược

Bạn đừng bao giờ gò ép bản thân vào gian bếp - Ảnh minh họa: Internet

Bạn không cần phải xây dựng cho mình một hình tượng thục nữ, công dung ngôn hạnh. Không cần phải nghĩ là vợ, là phụ nữ thì phải ngoan. Suy nghĩ thoáng một chút, phụ nữ cũng phải xông pha kiếm tiền, vui chơi như đàn ông. Đừng gò ép mình vào gian bếp nóng nực, đầy dầu mỡ để rồi chồng chán, chồng chê. Phụ nữ hãy nhớ, khi kết hôn, tuyệt đối đừng hy sinh sự nghiệp của mình vì chồng. Điều này vô nghĩa lắm, đàn ông sẽ không thấy cảm kích mà đổi ngược lại còn xem thường bạn. Vì vậy, đừng gò ép tư tưởng của mình để bản thân ngày càng nhu nhược và bảo thủ. Bạn cũng phải có công việc, có những mối quan hệ và có thể kiếm tiền như bao người đàn ông khác.

Tiền là thứ quan trọng nhưng đừng để chúng che mờ mắt

Phụ nữ thường có thói quen vô cùng xấu đó là luôn miệng nhắc đến tiền. Bạn nghĩ có tiền là có tất cả, thực tế cũng đúng, vì vậy luôn có nhiều người bị đồng tiền làm mờ mắt. Thế nhưng ai mờ mắt vì tiền cũng được nhưng phụ nữ tuyệt đối đừng để nó làm cho mụ mị đầu óc. Bạn có thể kiếm được nhiều tiền nhưng đừng để chúng chi phối những hành động và cách cư xử của mình. Nên nhớ tiền bạc chỉ là vật chất bên ngoài, không phải là điều tiên quyết.

Đừng nghĩ lấy được người chồng giàu, cuộc sống sẽ không cần lo nghĩ, ngồi không cũng có tiền xài. Đừng nghĩ tiền của chồng cũng là tiền của mình. Những suy nghĩ đó chỉ làm cho bạn kém cỏi và ỷ lại mà thôi. Là phụ nữ, đừng nên kém sang như vậy.

Níu kéo một người xứng đáng

Đàn bà hãy cố gắng giữ lại người xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Chồng ngoại tình thì đã sao? Chồng có người khác thì như thế nào? Nếu bạn thấy anh ấy biết hối hận thì hãy tìm cách níu kéo, còn không hãy buông tay để anh ấy rời đi. Là phụ nữ tuyệt đối không được bi lụy, dùng dằng, yếu đuối vì người không xứng đáng. Nếu yêu thật lòng, đàn ông sẽ không làm cho người phụ nữ của anh ấy phải đau lòng.