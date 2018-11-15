Phụ nữ đừng thỏa mãn chồng những điều này kẻo sinh hư, xem thường vợ ra mặt

Người ta thường nói con cái được chiều quá sẽ sinh hư, không nghe lời, chồng được thỏa mãn hết những điều này sẽ có ngày bỏ vợ mà đi. Do đó, chị em đừng vì thương chồng mà cái gì cũng chiều.

Những cô vợ thường dung túng cho chồng về khoản làm việc nhà. Họ nghĩ nhờ chồng chẳng được gì, lại mắc công dọn dẹp bãi chiến trường. Vì vậy họ không cho chồng đụng đến bất cứ chuyện gì trong nhà trong khi mình nai lưng ra làm hết mọi việc. Đây là sai lầm lớn nhất của phụ nữ khiến đàn ông sinh hư và có ngày sẽ không còn tôn trọng vợ nữa.

Có nhiều người nghĩ tiền bạc không bằng hòa khí gia đình. Điều này tuy đúng nhưng phải có chừng mực. Bởi khi cho chồng tiêu xài quá hoang phí, người chịu khổ chính là phụ nữ.

Khi có quá nhiều tiền trong tay, đàn ông sẽ sinh hư - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi rủng rỉnh tiền trong túi sẽ sinh tật, gái gú, ăn chơi cờ bạc... Khi đó anh ấy sẽ mang về cho bạn một đống nợ, liệu hôn nhân có hạnh phúc?

Vì thế, chị em đừng mãi chiều chuộng và để anh ấy thoải mái trong việc xài tiền. Bạn nên thắt chặt chi tiêu để chồng biết tiết kiệm, không vung tay quá trán. Cuộc sống hôn nhân có nhiều điều phải lo toan.

Chiều chồng trong "chuyện ấy" mọi lúc mọi nơi

Phụ nữ hãy quan tâm đến sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tình dục là yếu tố quan trọng trong hôn nhân nhưng khi đáp ứng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Có nhiều trường hợp vợ đang mang thai, chồng vẫn muốn quan hệ. Vợ không tiện từ chối, vậy là ảnh hưởng đến sự phát triển của con cũng như sức khỏe của mẹ.

Phụ nữ dùng cách này giữ chồng cũng không có gì sai nhưng phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân trước. Vả lại cho chồng “ăn” chán chê, anh ấy sẽ không còn cảm thấy hứng thú.

Khỏa thân để chồng ngắm

Phụ nữ nên giữ bí mật về cơ thể của mình để chồng cảm thấy thích thú hơn - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người nghĩ đã là vợ chồng thì không cần kiêng dè bất cứ thứ gì. Vậy là họ thoải mái thay đồ, khỏa thân trước mặt chồng. Vài lần đầu, chồng sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng thứ gì nhìn nhiều quá cũng sẽ nhàm chán.

Ngắm nhiều, anh ấy sẽ không còn cảm thấy thú vị nữa. Vả lại khi bạn bụng mang dạ chửa, những vết rạn da bắt đầu xuất hiện nhiều, đàn ông sẽ cảm thấy sợ hãi khi tiếp xúc. Thế nên hãy hạn chế việc này để khơi gợi sự tò mò của chồng.

Chồng sai, vợ vẫn bao dung

Phụ nữ đừng dại mà bao dung mọi lỗi lầm của chồng - Ảnh minh họa: Internet

Dân gian có câu, con hư tại mẹ và chồng hư do vợ. Vì vợ đã quá chiều chuộng và bao dung cho chồng nên anh ấy mới thoải mái phạm sai lầm. Nhiều cô vợ, dù chồng có sai đến đâu cũng tha thứ. Điều này khiến người chồng không nhận ra sai lầm và tiếp tục mắc lỗi.