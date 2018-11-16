Bỏ chồng không xấu, đàn bà bỏ những thứ này mới đáng chê trách

Phụ nữ yêu 16/11/2018 16:04

Dù có chuyện gì xảy ra, phụ nữ cũng đừng bỏ những thứ này bởi chúng là động lực để bạn sống tốt hơn khi bị tổn thương.

Chồng phản bội, phụ nữ có quyền bỏ chồng. Bạn bè quay lưng, bạn có quyền bỏ họ để đi tìm những mối quan hệ khác. Tuy nhiên có ba thứ bạn không thể bỏ trong cuộc đời này. 

Con cái

Bỏ người chồng tệ bạc không mang tội, bỏ con mới mang nghiệp suốt đời. Bởi con cái là do bạn đứt ruột sinh ra. Dù có giận chồng đến mấy, phụ nữ cũng đừng bao giờ bỏ rơi những đứa con của mình. Đừng vì trả thù chồng mà bỏ mặc con không chăm sóc, hay dùng con làm cớ để uy hiếp, đe dọa chồng.

Bỏ chồng không xấu, đàn bà bỏ những thứ này mới đáng chê trách - Ảnh 1
Con cái là món quà thiêng liêng trời ban, phụ nữ đừng đánh mất - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói thứ quan trọng nhất cuộc đời phụ nữ là con cái. Con và chồng là hai món nợ mà ông trời để cho bạn ở kiếp này. Nhưng nếu phải chọn giữa hai món nợ đó, phụ nữ lúc nào cũng sẽ chọn con. Nhìn con, họ luôn mỉm cười hạnh phúc, còn chồng thì đôi khi chỉ mang lại tủi thân và tổn thương.

Bỏ chồng không xấu, đàn bà bỏ những thứ này mới đáng chê trách - Ảnh 2
Bỏ chồng cũng được nhưng phải giữ con bên mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể bỏ chồng, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ bỏ rơi con của mình. Nếu duyên phận vợ chồng đứt đoạn, bạn hãy cố gắng giành quyền nuôi con. Bởi để có được một đứa con, bạn đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt của mình.

Bản thân 

Nhiều phụ nữ lấy chồng rồi có xu hướng tự bỏ rơi bản thân. Họ không còn quan tâm đến việc ăn mặc, quần áo, tóc tai như thế nào nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đàn ông cảm thấy sợ hãi và nhàm chán khi ở bên cạnh vợ.

Bỏ chồng không xấu, đàn bà bỏ những thứ này mới đáng chê trách - Ảnh 3
Phụ nữ nên yêu bản thân sau những tháng năm thương người - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bỏ rơi bản thân, cuộc đời bạn xem như thất bại và sẽ không thể nào tìm được hạnh phúc. Vì chỉ có chính bạn là không bao giờ phản bội mình, chỉ có bạn yêu mình vô điều kiện. Còn đàn ông có điều kiện thì mới yêu và nâng niu bạn.

Hơn nữa, thân xác của bạn là do cha mẹ ban cho, tâm hồn là do bạn trau dồi, rèn giũa bao nhiêu năm qua. Bạn phải biết trân trọng những điều đó để không phải hối hận về sau. Khi tôn trọng bản thân, bạn mới trả ơn cho người sinh ra mình. Nếu không thể làm cho cha mẹ vui hơn thì cũng đừng để họ phải lo lắng về bạn.

Lý tưởng sống

Bỏ chồng không xấu, đàn bà bỏ những thứ này mới đáng chê trách - Ảnh 4
Phụ nữ có đam mê, có ước mơ là người hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sống để làm gì? Nhất định phải biết rõ điều đó, đừng vì một người mà quên đi mục đích sống. Cuộc đời phụ nữ sẽ không bao giờ có niềm vui khi lãng quên đi những sở thích của bản thân. Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực khi bỏ rơi lý tưởng sống của mình.

Có rất nhiều người phụ nữ lấy chồng rồ thì quên mất ước mơ, lý tưởng thời trẻ. Một phần vì không có thời gian, phần khác vì không đủ tâm trí để thực hiện. Chuyện gì họ cũng nghe theo sự dẫn dắt của chồng nên không thể giữ vững lập trường của mình.

Bỏ chồng không xấu, đàn bà bỏ những thứ này mới đáng chê trách - Ảnh 5
Chồng có thể không có nhưng nhất định phải có lý tưởng sống - Ảnh minh họa: Internet

Chồng không thích ước mơ của họ, họ sẽ chấp nhận từ bỏ để gia đình ấm êm hơn. Chồng nói không muốn vợ đi làm, họ sẵn sàng ở nhà lo việc nội trợ và chăm sóc chồng con. Điều này khiến cho nhiều chị em bị mất thăng bằng, mất đi khả năng giải quyết vấn đề khi ly hôn.

'Bơ đi mà sống', chồng ngoại tình thì sao, phụ nữ hãy làm những điều này trước đã

'Bơ đi mà sống', chồng ngoại tình thì sao, phụ nữ hãy làm những điều này trước đã

Nếu một ngày bạn phát hiện chồng ngoại tình, đừng khóc lóc cũng đừng than thở, hãy cười thản nhiên rồi làm những điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ bỏ chồng cách để phụ nữ hạnh phúc đàn bà bỏ chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 2 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 2 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này