Bỏ chồng không xấu, đàn bà bỏ những thứ này mới đáng chê trách

Chồng phản bội, phụ nữ có quyền bỏ chồng. Bạn bè quay lưng, bạn có quyền bỏ họ để đi tìm những mối quan hệ khác. Tuy nhiên có ba thứ bạn không thể bỏ trong cuộc đời này.

Có thể nói thứ quan trọng nhất cuộc đời phụ nữ là con cái. Con và chồng là hai món nợ mà ông trời để cho bạn ở kiếp này. Nhưng nếu phải chọn giữa hai món nợ đó, phụ nữ lúc nào cũng sẽ chọn con. Nhìn con, họ luôn mỉm cười hạnh phúc, còn chồng thì đôi khi chỉ mang lại tủi thân và tổn thương.

Bỏ người chồng tệ bạc không mang tội, bỏ con mới mang nghiệp suốt đời. Bởi con cái là do bạn đứt ruột sinh ra. Dù có giận chồng đến mấy, phụ nữ cũng đừng bao giờ bỏ rơi những đứa con của mình. Đừng vì trả thù chồng mà bỏ mặc con không chăm sóc, hay dùng con làm cớ để uy hiếp, đe dọa chồng.

Bỏ chồng cũng được nhưng phải giữ con bên mình - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể bỏ chồng, nhưng tuyệt đối đừng bao giờ bỏ rơi con của mình. Nếu duyên phận vợ chồng đứt đoạn, bạn hãy cố gắng giành quyền nuôi con. Bởi để có được một đứa con, bạn đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt của mình.

Bản thân

Nhiều phụ nữ lấy chồng rồi có xu hướng tự bỏ rơi bản thân. Họ không còn quan tâm đến việc ăn mặc, quần áo, tóc tai như thế nào nữa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đàn ông cảm thấy sợ hãi và nhàm chán khi ở bên cạnh vợ.

Phụ nữ nên yêu bản thân sau những tháng năm thương người - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bỏ rơi bản thân, cuộc đời bạn xem như thất bại và sẽ không thể nào tìm được hạnh phúc. Vì chỉ có chính bạn là không bao giờ phản bội mình, chỉ có bạn yêu mình vô điều kiện. Còn đàn ông có điều kiện thì mới yêu và nâng niu bạn.

Hơn nữa, thân xác của bạn là do cha mẹ ban cho, tâm hồn là do bạn trau dồi, rèn giũa bao nhiêu năm qua. Bạn phải biết trân trọng những điều đó để không phải hối hận về sau. Khi tôn trọng bản thân, bạn mới trả ơn cho người sinh ra mình. Nếu không thể làm cho cha mẹ vui hơn thì cũng đừng để họ phải lo lắng về bạn.

Lý tưởng sống

Phụ nữ có đam mê, có ước mơ là người hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Bạn sống để làm gì? Nhất định phải biết rõ điều đó, đừng vì một người mà quên đi mục đích sống. Cuộc đời phụ nữ sẽ không bao giờ có niềm vui khi lãng quên đi những sở thích của bản thân. Bạn sẽ chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc đích thực khi bỏ rơi lý tưởng sống của mình.

Có rất nhiều người phụ nữ lấy chồng rồ thì quên mất ước mơ, lý tưởng thời trẻ. Một phần vì không có thời gian, phần khác vì không đủ tâm trí để thực hiện. Chuyện gì họ cũng nghe theo sự dẫn dắt của chồng nên không thể giữ vững lập trường của mình.

Chồng có thể không có nhưng nhất định phải có lý tưởng sống - Ảnh minh họa: Internet

Chồng không thích ước mơ của họ, họ sẽ chấp nhận từ bỏ để gia đình ấm êm hơn. Chồng nói không muốn vợ đi làm, họ sẵn sàng ở nhà lo việc nội trợ và chăm sóc chồng con. Điều này khiến cho nhiều chị em bị mất thăng bằng, mất đi khả năng giải quyết vấn đề khi ly hôn.