Chồng ngoại tình, bạn đừng vội vàng tìm cách đánh ghen, giành chồng cho mệt xác. Cứ mặc kệ và làm những điều này để chứng minh cho anh ấy thấy bạn không hề yếu đuối.

Bạn hãy dùng số tiền tiết kiệm được ăn một bữa thật ngon, mua vài bộ quần áo đẹp. Có câu “người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân”. Hãy dùng số tiền mà chồng đưa cho bạn tiết kiệm bấy lâu nay để làm đẹp . Khi xinh đẹp hơn cả nhân tình, bạn đã trừng phạt người đàn ông đó rồi.

Đàn bà cả đời tiết kiệm cho chồng con nhưng chồng lại mang tiền bạc cung phụng cho nhân tình. Vì thế, nếu một mai phát hiện chồng ngoại tình , phụ nữ đừng tìm cách đánh ghen hay tốn tiền thuê thám tử.

Một người phụ nữ khôn ngoan sẽ không khóc lóc than vãn trước mặt chồng, cũng chẳng làm xấu mặt mình vì những trận đánh ghen. Thay vào đó, họ sẽ biết cách biến bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Tuy nhiên tiêu xài cũng phải có chừng mực, đừng vung tay quá trán. Hãy để lại một ít phòng thân, lỡ có ly hôn thì có tiền mà nuôi con, nuôi mình.

Cười nói như không có chuyện gì xảy ra

Tỏ thái độ vui vẻ cũng là một cách trừng phạt chồng ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet

Hãy dùng nụ cười để trừng phạt con người phản bội kia, để anh ấy biết bạn không hề yếu đuối. Nụ cười có thể xoa dịu hết những nỗi đau. Hoặc không thì hãy tìm bạn bè cà phê tám chuyện. Tuy nhiên tuyệt đối không được kể chuyện chồng ngoại tình.

Ở nhà hay bên ngoài cũng vậy, bạn hãy tỏ thái độ vui vẻ. Không cần phải tự dằn vặt bản thân bằng những giọt nước mắt. Thấy được thái độ này của bạn, đàn ông sẽ chột dạ suy nghĩ lại. Hoặc ít nhất anh ấy sẽ không dám xem thường bạn.

Tỏ thái độ thản nhiên, không quan tâm

Khi biết chồng phản bội, hãy tỏ ra không quan tâm - Ảnh minh họa: Internet

Không ít ông chồng ngoại tình nhằm chứng minh với vợ rằng mình cũng có khả năng tán đổ những cô gái khác. Và anh ấy muốn gửi thông điệp đến vợ “giữ cho kỹ không thì mất”. Vì thế, phụ nữ ra sức níu kéo để làm gì? Hãy cứ tỏ thái độ thản nhiên, không quan tâm. Khi thấy thái độ bình thản của bạn, anh ấy sẽ chột dạ và tìm đường quay về.

Chuẩn bị đơn ly hôn và phân chia tài sản

Hãy chuẩn bị đơn ly hôn cho trường hợp xấu nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đây là cách dùng cho trường hợp xấu nhất. Nếu chồng hối lỗi quay về và bạn có thể tha thứ, hãy bỏ qua rồi sống tiếng. Còn nếu anh ấy không thay đổi, bạn hãy chuẩn bị đơn ly hôn.

Đôi khi ly hôn là giải pháp tốt nhất, giúp bạn thoát khỏi những đau buồn mà người chồng tệ bạc mang lại. Nếu đã quyết định ly hôn, bạn đừng dại ra đi với hai bàn tay trắng. "Của chồng công vợ”, tài sản đó vẫn có phần của bạn.