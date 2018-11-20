Đàn ông không thể thấu hiểu nỗi đau của vợ, đàn bà lại thờ ơ với áp lực của chồng

Tâm sự gia đình 20/11/2018 10:23

Trong hôn nhân không thể nói ai là người vất vả hơn, vì vai trò và trách nhiệm của cả hai đều như nhau. Đàn ông có những áp lực vô hình mà phụ nữ không biết được. Ngược lại, phụ nữ đang phải gánh chịu những nỗi đau mà đàn ông không thể thấu hiểu.

- Trong cái nhà này chỉ có tôi làm việc, còn cô có lo việc nhà cửa không mà cũng không xong.

Chị nước mắt tràn mi, nói với giọng yếu ớt.

- Anh nghĩ làm việc nhà sung sướng lắm hay sao. Anh nghĩ tôi chỉ biết ăn và ở không sao?

Đàn ông không thể thấu hiểu nỗi đau của vợ, đàn bà lại thờ ơ với áp lực của chồng - Ảnh 1
Đàn bà phải chịu nhiều nỗi khổ trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Sau cuộc cãi vã đó anh chị quyết định đổi vị trí cho nhau. Mỗi ngày anh đi chợ nấu cơm, còn chị thì ăn mặc đẹp đi làm. Ngày thứ nhất, mọi chuyện không có gì quá khó khăn. Anh còn vỗ ngực tự hào, chuyện nhà là việc nhỏ nhặt, chỉ có người vô dụng mới không làm được. Chị cũng thoải mái vì được ra đường tiếp xúc nói chuyện với nhiều người. Đã lâu lắm rồi chị mới tìm được lại cảm giác này.

Đàn ông không thể thấu hiểu nỗi đau của vợ, đàn bà lại thờ ơ với áp lực của chồng - Ảnh 2
Đàn ông chịu nhiều áp lực vô hình khó nói ra - Ảnh minh họa: Internet

Ngày thứ hai, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Anh bắt đầu thuần thục hơn về những việc trong nhà. Chị cũng dần làm quen với công việc. Nhờ thông minh nên chị học hỏi khá nhanh và được đồng nghiệp yêu mến, nể trọng. Mỗi chiều đi làm về, cơm canh đều xong xuôi, chị chỉ việc ngồi ăn, sau đó thì nằm dài xem phim hoặc đọc báo giống như những gì anh thường làm.

Dần dần, anh bắt đầu kiệt sức. Công việc trong nhà làm hoài không hết, vả lại thời gian đó con ốm nên nghỉ học. Vậy là anh một mình chăm con, dọn dẹp nhà cửa, rồi đi chợ bếp núc nấu cơm cho kịp giờ vợ về. Loay hoay cả một ngày cũng không hết việc, anh bắt đầu hiểu việc nhà chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Đàn ông không thể thấu hiểu nỗi đau của vợ, đàn bà lại thờ ơ với áp lực của chồng - Ảnh 3
Vợ chồng hãy thấu hiểu lẫn nhau - Ảnh minh họa: Internet

Khoảng thời gian đó, chị cũng gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Ngày nào cũng phải đi sớm về muộn rồi họp hành giải trình những thất thoát của công ty trong dự án vừa rồi. Bây giờ chị mới hiểu được chồng mình đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn khi đi làm. Để có được những đồng lương hàng tháng đem về cho gia đình, anh đã phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt như thế nào.

Trong hôn nhân mỗi người đều có trách nhiệm khác nhau, không thể nói ai sướng, ai khổ hơn ai. Chồng ở bên ngoài xã hội phải vật lộn để kiếm được đồng tiền. Còn vợ phải vất vả chăm con, dọn dẹp nhà cửa mỗi ngày để gia đình êm ấm hơn. Tất cả đều nhằm mục đích giúp tổ ấm càng thêm bền vững.

Đàn ông không thể thấu hiểu nỗi đau của vợ, đàn bà lại thờ ơ với áp lực của chồng - Ảnh 4
Vợ nên biết những điều đang xảy ra với chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường không thể nhìn thấu những nỗi đau mà đàn bà đang phải gánh chịu, còn phụ nữ thì lại quá thờ ơ với những áp lực của chồng. Thế nên đã là vợ chồng thì hãy cố gắng thấu hiểu những điều khổ sở mà đối phương phải chịu đựng. Nếu chỉ đứng bên ngoài phán xét, suốt đời bạn cũng không thể hiểu được bạn đời của mình.

Đàn ông không thể thấu hiểu nỗi đau của vợ, đàn bà lại thờ ơ với áp lực của chồng - Ảnh 5
Chồng cũng nên thấu hiểu những áp lực mà vợ đang phải gánh chịu - Ảnh minh họa: Internet

Yếu tố quan trọng nhất của hôn nhân đó là thấu hiểu. Chỉ khi hiểu được người bạn đời của mình, bạn mới thật sự có được một gia đình trọn vẹn. Đã là vợ chồng thì hãy cùng nhau cố gắng, đừng vì một chút khó khăn đã vội buông tay nhau.

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