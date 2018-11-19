Đàn bà một đời chồng vẫn hiên ngang bước vào cánh cửa hôn nhân thêm một lần nữa

Tâm sự gia đình 19/11/2018 14:48

Đàn bà một đời chồng có thêm chút mặn mà, thêm chút kinh nghiệm, thêm chút từng trải và dư sự tự tin để bước vào cuộc sống hôn nhân thêm một lần nữa.

Ai nói đàn bà một đời chồng không thể tìm được hạnh phúc? Ai nói đàn bà một đời chồng sẽ không có bến đỗ êm ấm của cuộc đời mình? Với tôi, đã là phụ nữ thì đáng được hưởng những điều tuyệt vời, tốt đẹp nhất. Không quan trọng bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình, bao nhiêu đời chồng. Chỉ cần là phái yếu, ai cũng đáng được yêu thương.

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Mang tiếng một đời chồng, chị đã phải chịu biết bao nhiêu đắng cay - Ảnh minh họa: Internet

Chị ly dị chồng đã được 2 năm, một mình nuôi con đến tận bây giờ. Những tưởng con trai là người đàn ông duy nhất trong cuộc đời này của chị nhưng rồi anh xuất hiện. Anh lớn hơn chị 3 tuổi và đã mất vợ, hiện cũng đang một mình nuôi con. Anh và chị như hai mảnh ghép còn thiếu tìm thấy nhau. Cả hai thấu hiểu nhau đến lạ, có lẽ vì ai cũng đã có những trải nghiệm đủ đầy cho cuộc đời mình.

Đàn bà một đời chồng vẫn hiên ngang bước vào cánh cửa hôn nhân thêm một lần nữa - Ảnh 2
Gặp được anh, chị mới cảm thấy mình sống đúng nghĩa - Ảnh minh họa: Internet

Anh chị quyết định không tổ chức đám cưới. Cả hai chỉ đăng ký kết hôn, về ra mắt hai bên gia đình rồi cứ thế mà sống chung. Sợ đổ vỡ như trước nên chị không muốn quá nhiều người biết về cuộc hôn nhân này của mình. Tuy không rầm rộ nhưng cuộc sống hôn nhân của anh chị rất hạnh phúc.

Anh luôn biết cách chăm sóc vợ, còn chị thì rút kinh nghiệm từ lần đổ vỡ trước nên không quản lý chồng quá mức. Nhưng không có nghĩa là chị bỏ rơi chồng không quan tâm. Chị vẫn luôn dành cho anh một khoảng không gian riêng.

Đàn bà một đời chồng vẫn hiên ngang bước vào cánh cửa hôn nhân thêm một lần nữa - Ảnh 3
Anh mang lại cho chị cảm giác rất an toàn - Ảnh minh họa: Internet

Anh thương con chị như con ruột của mình, chị cũng đối xử với con của anh rất tốt. Không lâu sau, anh chị đã có một đứa con gái chung. Gia đình ngày càng hạnh phúc và đầy ắp tiếng cười.

Mang tiếng là cha dượng nhưng anh luôn dành nhiều tình cảm và thời gian để dạy dỗ con riêng của chị. Người khác nhìn vào sẽ không biết rằng anh không phải là ba ruột. Từ khi sống chung với anh đến giờ, chị cảm nhận mình đã tìm đúng người.

Đàn bà một đời chồng vẫn hiên ngang bước vào cánh cửa hôn nhân thêm một lần nữa - Ảnh 4
Chị không còn cảm thấy cô đơn khi ở bên người chồng trước - Ảnh minh họa: Internet

Với người chồng trước, chị không bao giờ có cảm giác an toàn. Người chồng trước của chị nổi tiếng trăng hoa. Mỗi lần anh bước ra cửa, chị đều phập phồng lo sợ. Cũng vì vậy mà chị không thể chịu nổi nên quyết định ly hôn, giải thoát cho mình.

Ôm con về nhà ngoại, chị chịu biết bao nhiều điều tiếng. Họ gọi chị bằng cái tên đàn bà một đời chồng. Chị buồn, tủi thân rất nhiều nhưng không cho phép mình yếu đuối. Chị tự nhủ mình còn có con, còn phải lo cho con thật tốt để chúng sau này không sống khổ sở như chị.

Đàn bà một đời chồng vẫn hiên ngang bước vào cánh cửa hôn nhân thêm một lần nữa - Ảnh 5
Đàn bà một đời chồng vẫn cứ hiên ngang sống - Ảnh minh họa: Internet

May mắn lớn nhất trong cuộc đời của chị là lấy được anh, người chồng mới. Chị không chắc chắn anh là người hoàn hảo, nhưng với chị, anh rất chân thành. Có lẽ vì cũng đã từng trải qua hôn nhân nên hai tâm hồn đã có chung một nhịp đập.

Đàn bà ạ, một đời chồng không có gì đáng sợ. Bạn là con người, có quyền được hạnh phúc, có quyền vấp ngã và làm lại từ đầu. Phụ nữ lấy chồng không ai muốn hôn nhân dở dang, chỉ là đau khổ quá thì mới buông mà thôi.

Đàn bà một đời chồng vẫn hiên ngang bước vào cánh cửa hôn nhân thêm một lần nữa - Ảnh 6
Mặc kệ miệng đời, hãy hạnh phúc khi có thể - Ảnh minh họa: Internet

Thế nên đừng đặt nặng vấn đề mình đã trải qua bao nhiêu cuộc hôn nhân mà hãy sống hạnh phúc khi có thể. Nếu có người mang lại cho bạn một hạnh phúc đủ đầy, hãy chấp nhận và cho người đó một cơ hội. Cho họ cơ hội cũng giống như cho bản thân thêm một niềm tin.

Tuy biết rằng trên cuộc đời này sẽ không có nhiều người may mắn như chị, nhưng chắc chắn một điều, người có tâm, trời sẽ không phụ. Và là phụ nữ, ai cũng có quyền được hạnh phúc!

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Sau ly hôn, không ai cấm bạn phải tôn thờ hoặc ôm mãi mối tình trước đó, cũng không ai ép bạn phải chìm đắm mãi trong những đau khổ.

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