Nếu cứ làm những điều này, phụ nữ sẽ không bao giờ lấy được tấm chồng như ý

Phụ nữ yêu 19/11/2018 16:41

Phụ nữ không tự dưng mà lấy được một tấm chồng tốt. Họ đã phải tu tâm tích đức, ăn ở hiền lành, đối nhân xử thế rất tốt mới có được hạnh phúc như vậy.

Nếu cứ mãi làm những điều này, phụ nữ sẽ khó lòng lấy được tấm chồng như ý. Không chỉ thế, cuộc hôn nhân của họ có thể sớm đổ vỡ, phải trải qua nhiều lần đò.

Đối xử tệ bạc với ba mẹ ruột

Trong luật nhân quả, việc đối xử tệ bạc, bất kính với ba mẹ là tội trạng nặng nhất. Những người phạm phải tội này sẽ không bao giờ thành công trong công việc, dù làm lụng suốt đời cũng không thể ngóc đầu lên nổi. Nếu có lấy chồng cũng vướng phải người ăn chơi trác táng, không có trách nhiệm.

Nếu cứ làm những điều này, phụ nữ sẽ không bao giờ lấy được tấm chồng như ý - Ảnh 1
Phụ nữ đối xử tệ bạc với đấng sinh thành sẽ không bao giờ có được hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy phụ nữ hãy tu tâm tích đức. Việc đầu tiên bạn nên làm đó là phụng dưỡng ba mẹ. Chỉ khi biết cách hiếu thảo với ba mẹ, bạn mới tạo được phúc đức và sau này sẽ sống cuộc đời an nhàn, không sóng gió.

Khẩu nghiệp

Sống ở đời đừng mắng chửi hay phán xét bất cứ ai. Không ở trong hoàn cảnh của họ, bạn sẽ không thể hiểu hết nội tình. Mỗi người sống ở đời đều có nỗi khổ tâm riêng, vì vậy nếu không thể thông cảm cho nhau thì cũng đừng chửi bới hay đay nghiến.

Nếu cứ làm những điều này, phụ nữ sẽ không bao giờ lấy được tấm chồng như ý - Ảnh 2
Phụ nữ đừng nói những lời không hay kẻo rước họa vào thân - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy học cách sống đơn giản, tránh càng xa thị phi càng tốt. Chẳng hạn như đừng bao giờ lên mạng làm anh hùng bàn phím, chửi rủa người khác kẻo ảnh hưởng đến danh dự cũng như tạo thêm nghiệp cho mình.

Ăn không ở rỗi tám chuyện thiên hạ

Nếu được, bạn hãy đi làm, đừng lười biếng ở nhà ăn không ở rỗi tám chuyện người khác kẻo chuốc họa vào thân. Hơn nữa, đàn ông tốt sẽ không bao giờ chú ý đến một người chuyên đi nhiều chuyện, không lo chuyện nhà.

Nếu cứ làm những điều này, phụ nữ sẽ không bao giờ lấy được tấm chồng như ý - Ảnh 3
Phụ nữ càng nhiều chuyện càng khiến đàn ông tránh xa - Ảnh minh họa: Internet

Nếu giữ thói quen này, phụ nữ sẽ không bao giờ tìm được người đàn ông tốt của cuộc đời mình. Có câu nồi nào úp vung nấy, bạn có những thói quen xấu, người chồng của bạn cũng sẽ không khá khẩm gì hơn.

Chửi thề

Nếu cứ làm những điều này, phụ nữ sẽ không bao giờ lấy được tấm chồng như ý - Ảnh 4
Chửi thề sẽ khiến bạn mang nhiều nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chửi thề càng tạo nhiều nghiệp cho bản thân cũng như con cái sau này. Đàn ông tốt sẽ không bao giờ muốn tiếp xúc với kiểu người nói một câu đã hơn mười chữ chửi thề. Bởi anh ấy nghĩ sau này con cái sẽ bị ảnh hưởng bởi thói hư tật xấu này của mẹ chúng.

Chửi thề sẽ trở thành quen miệng, đôi khi muốn kiềm chế nhưng lại không thể được. Thế nên phụ nữ đừng bao giờ học thói này. Hãy giữ tâm mình trong sạch, những lời nói ra không mỹ miều thì cũng đừng tục tĩu. Nói lời hay ý đẹp cũng là một cách giúp người khác cảm nhận rõ hơn về nhân cách con người bạn.

Ham tiền

Nếu cứ làm những điều này, phụ nữ sẽ không bao giờ lấy được tấm chồng như ý - Ảnh 5
Phụ nữ càng ham tiền càng không thể hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Tiền là thứ không thể thiếu trong cuộc sống. Nhưng nếu vì tiền mà đánh đổi cả cuộc đời lẫn nhân phẩm của mình, phụ nữ hãy từ chối. Có rất nhiều trường hợp, phụ nữ lấy chồng chỉ vì tiền để rồi sau đó lại hối hận vì không hạnh phúc.

Phụ nữ nên nhớ đàn ông lắm tiền nhiều của chưa chắc đã chân thành. Chẳng qua là họ chỉ đáp ứng cho bạn những nhu cầu vật chất bên ngoài, còn tình cảm bên trong chưa chắc đã cho bạn được.

Nếu cứ làm những điều này, phụ nữ sẽ không bao giờ lấy được tấm chồng như ý - Ảnh 6
Là phụ nữ đừng phụ thuộc vào tiền bạc của đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Bạn hãy chấp nhận một điều như thế này, nếu lấy một người đàn ông chỉ vì tiền, hãy sẵn sàng một cuộc sống cô đơn trong bốn bức tường. Hãy chấp nhận anh ấy sẽ không có nhiều thời gian cho bạn.

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