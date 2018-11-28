Đàn ông dù có làm lương tháng nghìn đô cũng phải nghe vợ những điều này

Phụ nữ nói nhiều, thích càm ràm từ những chuyện nhỏ đến lớn, đàn ông đừng vội trách mà hãy vui vì “mình đã cưới đúng người”. Bởi vợ làm vậy cũng vì tốt cho chồng. Do đó, đàn ông hãy lắng nghe những lời vợ nói để tránh được rủi ro không cần thiết và thành công hơn.

Đàn ông nên nhớ việc nhậu nhẹt quá độ chẳng có lợi ích gì, vừa ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa gặp nhiều nguy hiểm trên đường. Vì vậy vợ hay cằn nhằn những điều này chưa bao giờ là sai cả. Thế nên hãy nghe lời vợ, nhậu nhẹt phải có điểm dừng để không ảnh hưởng đến công việc.

Các cô vợ thường than phiền, càm ràm về việc chồng nhậu nhẹt vì họ quan tâm đến sức khỏe của chồng. Chuyện đàn ông làm vài chén với bạn bè, đồng nghiệp không có gì quá đáng, tuy nhiên phải biết dừng đúng lúc. Vui thôi đừng vui quá mà hại thân rồi làm khổ vợ con.

Làm chuyện gì cũng đừng quá nóng vội

Thay vì nóng vội quyết định chuyện gì đó thì hãy chờ đợi thời cơ thích hợp. Phụ nữ thường có tính lo xa, nhưng những chuyện họ lo chưa bao giờ là thừa. Còn đàn ông thì hay nóng vội, thường làm hỏng việc.

Đàn ông làm việc gì cũng phải cân nhắc thật kỹ càng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông nên nhớ, khi gặp vấn đề hãy tìm người góp ý, đừng tự mình giải quyết. Vợ sẽ biết được điều gì tốt và hại cho bạn. Thế nên đừng bao giờ gạt bỏ những ý kiến mà vợ đưa ra, nếu không bạn sẽ hối hận.

Đừng quá tin tưởng bạn bè

Phụ nữ thường có thành kiến với bạn bè của chồng, nhất là bạn nhậu. Vì vậy họ không cho phép chồng qua lại với bạn quá nhiều. Tuy nhiên đừng nóng vội phán xét vợ không tôn trọng mình và bạn bè.

Đàn ông phải biết chọn bạn mà chơi - Ảnh minh họa: Internet

Những cô vợ vốn có giác quan thứ sáu rất nhạy, biết nhìn người. Họ sẽ biết đâu là bạn tốt và đâu là người chỉ biết lợi dụng chồng mình. Thế nên đàn ông hãy sáng suốt trong những mối quan hệ của bản thân.

Nếu vợ nói người đó không tốt, bạn cũng nên cân nhắc xem xét lại người đó có thật sự đáng tin cậy hay không. Và nên nhớ bạn bè chất lượng sẽ tốt hơn số lượng. Đôi khi chỉ cần vài người bạn thật sự là đủ.

Đừng hạ thấp lòng tự trọng để đánh đổi một thứ gì đó

Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, vì vậy không được hạ thấp lòng tự trọng trước bất cứ điều gì, bất cứ ai. Đàn ông luôn muốn đạt được những điều tốt nhất cho bản thân. Họ dùng cuộc đời để theo đuổi địa vị, tiền bạc vì thế thường rất dễ sa ngã.

Đàn ông phải mạnh mẽ đối mặt với những điều mình đã quyết định - Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy bên cạnh họ cần phải có một người phụ nữ để giúp họ nhận ra điều gì sai, đúng. Vợ thường thích chồng kiếm được nhiều tiền nhưng cũng muốn chồng phải làm chủ được cuộc sống của bản thân.

Suy cho cùng đàn ông đừng gạt bỏ những lời khuyên chân thành của vợ.