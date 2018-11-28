Nếu ‘tuyệt tình’ buông bỏ những điều này, hậu vận về sau của phụ nữ sẽ vô cùng sung túc, hạnh phúc

Phụ nữ yêu 28/11/2018 10:31

Có những khoảnh khắc trong đời, phụ nữ cần phải chấp nhận tuyệt tình buông bỏ những điều khiến bản thân bận tâm, rầu lo để sống một cuộc đời an yên hơn.

Phụ nữ muốn hạnh phúc, muốn cười cười nói nói mỗi ngày thì hãy bỏ đi những gánh nặng vô hình mà bản thân tự áp đặt cho mình.

Áp lực hôn nhân

Có nhiều người xem hôn nhân là nấm mồ chôn thanh xuân. Họ bước vào cuộc sống hôn nhân với tâm thế vô cùng tốt nhưng lại vật lộn trong đó. Có lẽ là vì họ quá đặt nặng việc làm sao để chồng con được sống tốt nhất.

Nếu ‘tuyệt tình’ buông bỏ những điều này, hậu vận về sau của phụ nữ sẽ vô cùng sung túc, hạnh phúc - Ảnh 1
Nhiều phụ nữ cảm thấy hôn nhân như nấm mồ chôn thanh xuân - Ảnh minh họa: Internet

Họ mải nghĩ làm sao để gia đình đầm ấm, sung túc nhất. Vì vậy hôn nhân vô tình trở thành gánh nặng của nhiều người phụ nữ. Họ cảm thấy bản thân thật sự quá mệt mỏi với việc cơm áo gạo tiền rồi hàng vạn thứ khác phải lo nghĩ. Nhưng phụ nữ ơi! Làm vậy để được gì, lo lắng nhiều chỉ chuốc thêm phiền phức mà thôi.

Thế nên từ nay chồng có về trễ cũng đừng bận tâm, cứ đi ngủ sớm. Con không ngoan, hãy nhẹ nhàng khuyên bảo đừng quát tháo. Đừng biến việc dạy con trở thành gánh nặng của riêng mình.

Nếu ‘tuyệt tình’ buông bỏ những điều này, hậu vận về sau của phụ nữ sẽ vô cùng sung túc, hạnh phúc - Ảnh 2
Họ cảm thấy mệt mỏi vì chồng về trễ, con không nghe lời - Ảnh minh họa: Internet

Bởi có những chuyện bạn không thể kiểm soát được, hãy để mọi chuyện diễn ra tự nhiên nhất có thể. Đừng biến hôn nhân trở thành địa ngục mà bản thân không thể thoát ra được. Khi bạn biết buông bỏ những gánh nặng không cần thiết, chắc chắn hôn nhân sẽ trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Gánh nặng tiền bạc

Tiền là thứ không thể thiếu trong cuộc sống, nhưng chưa đủ để quyết định hạnh phúc của bạn. Cuộc đời ngắn ngủi, đừng mãi chạy theo đồng tiền mà khiến bản thân lầm đường lạc bước.

Nếu ‘tuyệt tình’ buông bỏ những điều này, hậu vận về sau của phụ nữ sẽ vô cùng sung túc, hạnh phúc - Ảnh 3
Phụ nữ thường khá đặt nặng chuyện cơm áo gạo tiền trong hôn nhân - Ảnh minh họa: Internet

Biết cách kiếm tiền cũng tốt nhưng đừng để điều này chi phối quá nhiều cuộc sống của bạn. Hãy nói không với những việc bán rẻ lương tâm, hãy nói không với những đồng tiền không phải của mình.

Trong gia đình, vai trò của người phụ nữ rất nặng nề. Vì vậy mà họ thường kêu ca về việc chồng không kiếm được nhiều tiền hoặc tiền sinh hoạt không đủ. Điều này khiến cuộc sống gia đình trở nên áp lực và mệt mỏi.

Nếu ‘tuyệt tình’ buông bỏ những điều này, hậu vận về sau của phụ nữ sẽ vô cùng sung túc, hạnh phúc - Ảnh 4
Tiền không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, chồng cảm thấy chán vợ và chán luôn cuộc hôn nhân của mình. Suy cho cùng phụ nữ muốn sống một cuộc đời hạnh phúc, được chồng đối xử tốt thì hãy biết buông bỏ áp lực tiền bạc. Đừng để đồng tiền khiến bản thân mình trở thành những bà vợ lắm lời, tham lam.

Người chồng vô tâm

Nếu sống với người quá vô tâm, hãy bỏ đi đừng tiếc nữa. Đừng cố níu kéo một người không thật lòng với mình. Chồng có vô tâm, phụ nữ hãy biết tự quan tâm lấy bản thân. Đừng mong sẽ thay đổi được tâm tính của anh ấy, cũng đừng mong chồng sẽ hồi tâm chuyển ý.

Nếu ‘tuyệt tình’ buông bỏ những điều này, hậu vận về sau của phụ nữ sẽ vô cùng sung túc, hạnh phúc - Ảnh 5
Nếu sống với chồng vô tâm, hãy bỏ đi đừng níu kéo cũng đừng cố gắng tìm cách thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ chọn sai người có thể chọn lại, đừng tự chôn vùi thanh xuân của mình vào một người không xứng đáng. Nếu đã cố gắng hết sức vẫn không thể khiến người ta rung động, hãy tuyệt tình cho nhẹ lòng.

Bởi cuộc sống của bạn không thể cứ mãi chạy theo để cầu cạnh tình yêu của một người. Không thể cứ dành thời gian để mong người đó thay đổi. Đừng phí phạm nước mắt của mình mà hãy nhẹ nhàng đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ không còn níu giữ được nữa.

Tâm sự vợ gửi chồng: Đừng biện minh là say nắng mà hãy thẳng thắn là hết yêu!

Tâm sự vợ gửi chồng: Đừng biện minh là say nắng mà hãy thẳng thắn là hết yêu!

Anh đừng nói với em là chỉ say nắng nhất thời, rồi anh cũng sẽ quay về bên vợ con. Anh cũng đừng dùng những lời biện minh giả dối đó nữa, em mệt rồi, anh hết yêu thì rời đi, em không giữ.

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