Tâm sự vợ gửi chồng: Đừng biện minh là say nắng mà hãy thẳng thắn là hết yêu!

Tâm sự gia đình 27/11/2018 15:18

Anh đừng nói với em là chỉ say nắng nhất thời, rồi anh cũng sẽ quay về bên vợ con. Anh cũng đừng dùng những lời biện minh giả dối đó nữa, em mệt rồi, anh hết yêu thì rời đi, em không giữ.

Em bắt quả tang anh và người phụ nữ kia dành những cử chỉ thân mật cho nhau trong một quán cà phê nhỏ. Bạn bè còn nói với em, họ đã nhìn thấy anh và ả ta nhiều lần ra vào khách sạn.

Và những chuyến công tác của anh đều có ả đi theo. Em không nghĩ đó là chỉ là say nắng như những gì anh nói. Em không nghĩ đó chỉ là giây phút trái tim anh lỗi nhịp. Mà là vì trái tim của anh đã không còn hướng về em.

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Đàn ông khi không còn yêu hãy nói thẳng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi hết yêu sẽ không dùng dằng như đàn ông. Họ sẽ tìm mọi cách rời khỏi người đàn ông mà họ không còn yêu. Nhưng đàn ông thì lại viện cớ này cớ nọ, ngoại tình nhưng lại không muốn bỏ vợ. Em hỏi anh, làm vậy có vui không? Khi giày vò một lúc hai người phụ nữ, anh có hạnh phúc?

Riêng em thì chẳng vui vẻ gì khi phải nhìn người đàn ông mà mình thương sớm hôm chăm lo cho người khác. Và em không thể chấp nhận cuộc sống san sẻ yêu thương như thế này. Vì vậy sao không giải thoát cho nhau? Đừng viện cớ say nắng, cũng đừng viện cớ đó là tò mò nhất thời. Hãy thừa nhận là mình đã chán vợ, đã hết tình dứt nghĩa.

Tâm sự vợ gửi chồng: Đừng biện minh là say nắng mà hãy thẳng thắn là hết yêu! - Ảnh 2
Phụ nữ sẽ chấp nhận hết những đau thương và rời đi - Ảnh minh họa: Internet

Anh nói sợ em không chịu được việc anh ngoại tình nên giấu giếm. Nhưng anh sai rồi, không có nỗi đau nào mà không thể chấp nhận được. Em mạnh mẽ hơn anh nghĩ rất nhiều!

Nếu bây giờ chúng ta ly hôn, em cũng sẽ ra đi với một nụ cười thật tươi. Em sẽ vui vì mình đã buông bỏ được một người đàn ông tệ bạc. Em sẽ vui vì từ nay về sau không phải sống với những chuỗi ngày mệt mỏi như thế này nữa. Vì vậy nếu muốn ly hôn, hãy nói thẳng với em.

Tâm sự vợ gửi chồng: Đừng biện minh là say nắng mà hãy thẳng thắn là hết yêu! - Ảnh 3
Đàn ông đừng nhẫn tâm lừa dối sau lưng phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng tuyệt đối đừng viện cớ này cớ khác mà lừa gạt em hết lần này đến lần khác. Anh và cô ta đừng xem em là một con ngốc mà đùa giỡn sau lưng. Nếu thích, em có thể đứng ra tác hợp cho cả hai. Em nghĩ anh và cô ta cũng hợp nhau đó, một người đàn bà lẳng lơ, một người đàn ông bội bạc, quả là trời sinh một cặp.

Chúng ta từng giao ước với nhau rồi, khi không còn yêu nữa thì hãy thẳng thắn. Em không chấp nhận được việc ở bên người này nhưng lại tơ tưởng đến người khác. Em không chấp nhận được sự phản bội, vì vậy hãy nói là hết tình hết nghĩa. Em sẽ tiễn anh đi mà không chút oán than.

Tâm sự vợ gửi chồng: Đừng biện minh là say nắng mà hãy thẳng thắn là hết yêu! - Ảnh 4
Đừng viện lý do say nắng mà làm khổ nhau - Ảnh minh họa: Internet

Em không ích kỷ đến nỗi giữ mãi một người không còn thương mình. Bởi vậy đừng lừa dối nhau bằng những lý do ngớ ngẩn, trẻ con như vậy. Phụ nữ có giác quan thứ sáu mạnh mẽ lắm.

Em có thể biết được anh đổi thay và không còn yêu em nữa. Thế nên em sẽ chuẩn bị cho mình tâm lý thật tốt để bản thân không phải quá thất vọng và yếu đuối. Vì vậy hãy rời đi, giải thoát cho nhau khi hết yêu, đừng dùng dằng đừng biện minh, cũng đừng làm khổ nhau.

Tâm sự vợ gửi chồng: Đừng biện minh là say nắng mà hãy thẳng thắn là hết yêu! - Ảnh 5
Không còn yêu nữa, hãy giải thoát cho nhau - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ơi! Hết yêu thì nói một lời cho xong, đừng một chân đạp hai thuyền, đừng bắt cá hai tay. Đừng mang phụ nữ ra làm trò đùa, cũng đừng làm tổn thương những người thương mình.

Phụ nữ vốn rất sợ lừa dối, sợ bị phản bội, vì vậy không còn yêu họ nữa thì hãy nói thẳng thắn và rời đi. Đừng ngoài miệng nói thương vợ, nhưng sau lưng lại đổi khác.

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