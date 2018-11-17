Đàn ông chối bỏ vợ con, chối bỏ ân tình để chạy theo thú vui rồi thì rốt cuộc chẳng còn lại gì. Tuổi già hiu quạnh, con cái không tha thứ, đến người đời còn chê bai.

Đàn ông ngoại tình chính là tự tay đẩy những người thân yêu rời xa mình. Trên đời này liệu có còn người đàn bà nào thương yêu, lo lắng, quan tâm cho anh như vợ đã làm? Và rồi, ngay những đứa con của anh cũng coi thường chính cha mình. Đàn ông ngoại tình là tự tay đẩy người thân yêu rời khỏi mình - Ảnh minh họa: Internet Hàng xóm của tôi là một ông già gần 70 tuổi. Cái tuổi này thường người ta sum vầy con cháu, sống trong sự phụng dưỡng. Thế nhưng, ông sống có một mình. Tuổi già hiu quạnh, đi đi vào vào cũng chỉ một mình. Thỉnh thoảng tôi có ghé sang chơi, nhìn nồi cơm khô khốc của ông ấy mà chạnh lòng. Tôi nghĩ con cháu ông sao lại bỏ ông sống một mình như thế này?

Một lần, tôi đem nỗi băn khoăn của mình nói với một bà già bán tạp hóa đầu hẻm. Bà ấy tặc lưỡi: “Trời ơi, hồi trẻ bỏ vợ bỏ con theo nhân tình. Về già phải chịu hậu quả là đúng rồi. Hồi trước chính mắt tôi chứng kiến cảnh ông ta bỏ vợ, bỏ con để theo cô gái khác. Vợ con nào tha thứ nổi chứ!”. Rồi bà ấy kể cho tôi nghe, hồi trẻ ông ta nổi tiếng ăn chơi, nhậu nhẹt. Ba mẹ cưới vợ về mong đổi tính đổi nết để lo làm ăn vẫn không bỏ tật. Người vợ trẻ khổ sở với người chồng làm biếng, siêng ăn nhát làm lại còn nhậu nhẹt ngày đêm. Cô ấy phải gồng lưng lên buôn bán một sạp rau ngoài chợ để có tiền nuôi hai đứa con.

Ông ta đuổi vợ con ra khỏi nhà để đến với nhân tình trẻ đẹp - Ảnh minh họa: Internet Chồng thì sáng xỉn chiều say. Nổi hứng lên thì đập phá hết đồ đạc trong nhà. Vài năm sau, ông ta cặp với một cô gái mới lớn. Cô này cũng thuộc hạng ăn chơi, nghĩ ông ta nhiều tiền nên theo. Vì ham mê gái trẻ, ông ta về đuổi ba mẹ con ra đường để dắt gái về nhà. Cay đắng trăm bề, mẹ con họ dắt díu nhau đi mà hàng xóm ai cũng rớt nước mắt. Nhiều người còn khuyên răn ông ta nghĩ đến tình nghĩa vợ chồng, đáp lại ông ta bảo đó là chuyện riêng, đừng ai can dự vào. Sau một thời gian ngắn, hết tiền cung phụng cho cô nhân tình trẻ đẹp kia, cô ta bỏ ông để cặp kè với người khác. Đến lúc này ông chẳng còn gì cả, tài sản có giá trị đều bị bán hết để cung phụng nhân tình. Sau đó có cặp với một vài người nữa nhưng rồi cũng bỏ đi vì ông ta chẳng còn gì. Mãi sau này khi sống một mình, đau ốm nằm chẳng có ai thuốc thang mới bắt đầu hối hận. Ông đi tìm lại người vợ cũ và hai đứa con để xin tha thứ nhưng họ cự tuyệt. Chỉ có tình thân mới bền chặt chứ những thứ phù phiếm ở đời thì mất đi nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông ăn chơi ngoại tình, chỉ nghĩ đến thú vui trước mắt mà chẳng ai thấy được hậu vận sau này của mình. Trên đời này, chỉ có tình thân ruột thịt mới bền chặt, chứ những thứ phù phiếm ở đời có đó rồi lại mất đi nhanh chóng. Đàn ông chối bỏ vợ con, chối bỏ ân tình để chạy theo thú vui rồi thì rốt cuộc chẳng còn lại gì. Tuổi già hiu quạnh, con cái không tha thứ, đến người đời còn chê bai.

Đàn ông à, vợ cay nghiệt là do những người chồng như các anh! Mọi trách nhiệm và bổn phận, người chồng đều trút lên vai vợ. Cười làm sao nổi khi sống với chồng mà ngày qua ngày phải chịu đựng sự vô tâm, ích kỉ? Đêm nằm bên chồng mà rớt nước mắt bảo sao họ có thể thốt ra những lời dịu dàng, mật ngọt?

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