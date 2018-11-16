Đàn ông à, vợ cay nghiệt là do những người chồng như các anh!

Tâm sự gia đình 16/11/2018 10:58

Mọi trách nhiệm và bổn phận, người chồng đều trút lên vai vợ. Cười làm sao nổi khi sống với chồng mà ngày qua ngày phải chịu đựng sự vô tâm, ích kỉ? Đêm nằm bên chồng mà rớt nước mắt bảo sao họ có thể thốt ra những lời dịu dàng, mật ngọt?

Mười người đàn ông khi bước vào hôn nhân thì hết 9 kẻ tự hỏi: “Sao người vợ của mình khác xưa nhiều quá vậy?”. Ngày trước, cô ấy dịu dàng, thùy mị, có giận hờn gì thì cũng rơi vài ba giọt nước mắt nũng nịu. Còn bây giờ, chỉ thấy một người đàn bà chanh chua, lắm lời, hay càu nhàu, than vãn. Tại sao phụ nữ có thể thay đổi chóng mặt đến như thế?

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Đàn ông luôn tự hỏi tại sao vợ mình ngày càng chanh chua và lắm lời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông à, vợ chanh chua, hay cáu gắt bực bội là do các anh mà ra cả. Vợ các anh sẽ mãi là những người đàn bà dịu dàng, xinh đẹp nhất quả đất nếu như không phải làm vợ - của những người chồng như các anh. Đàn bà ấy mà, ai mà không muốn mình lúc nào cũng xinh đẹp rạng ngời, lúc nào cũng nhoẻn miệng cười tươi, chồng bảo một câu thì mình vâng dạ đáp lại. Nhưng oái ăm lắm, sao cô ấy thể dịu dàng nổi khi chồng mình là một người vô tâm, ích kỉ, lười biếng, thậm chí sống rất tàn nhẫn với vợ?

Các anh có biết không, trước khi bước vào ngưỡng cửa nhà chồng, cô gái nào cũng từng rất mơ mộng về cuộc sống của mình. Rồi cuộc đời của người đàn bà khi có chồng sẽ không còn chông chênh, không cảm thấy cô đơn bởi vì vui buồn bây giờ đã có người chia sẻ. Ngày ngày, vợ chồng vui vẻ bên những mâm cơm. Bao nhiêu khó khăn, khổ ải cũng chỉ là vặt vãnh nếu người chồng yêu thương mình bằng cả trái tim.

Nhưng các anh đã làm gì với cuộc hôn nhân của mình vậy? Làm chồng là việc rất khó nhưng nhiều người rất sung sướng khi được làm chồng. Bởi việc nhà cửa, bếp núc, con cái, cha mẹ hai bên đều phó thác cho vợ. Khi vợ hết buổi làm, chạy toát mồ hôi cho kịp giờ đón con, rồi tạt qua chợ, về nhà vội vã nấu buổi cơm chiều. Vợ mướt mồ hôi vừa nấu ăn và trông con. Trong khi các anh đủng đỉnh dắt xe ra khỏi công ty, í ới gọi đồng nghiệp nhậu nhẹt tới nửa đêm mới chịu về nhà. Rồi các anh mong đợi gì khi bước chân về: Vợ sẽ mỉm cười thật tươi đón chào các anh ư?

Đàn ông à, vợ cay nghiệt là do những người chồng như các anh! - Ảnh 2
Hình ảnh của người phụ nữ chính là thước đo của tình yêu người đàn ông dành cho họ - Ảnh minh họa: Internet

Hình ảnh của người đàn bà ở thời điểm hiện tại là sự phản ánh chính xác nhất những gì mà họ nhận được từ người chồng bên cạnh. Vợ thảnh thơi, xinh đẹp, có thời gian chăm chút bản thân là do người chồng thấu hiểu và thương yêu. Là người chồng ấy kiếm tiền giỏi, biết san sẻ với vợ những việc nhỏ nhặt nhất.

Người vợ xấu xí, luộm thuộm, mệt mỏi là do người chồng bên cạnh bất tài, vô tâm. Là sao người đàn bà ấy có thể thảnh thơi, có thời gian chăm sóc bản thân khi cơm áo gạo tiền đè nặng? Khi mọi trách nhiệm và bổn phận, người chồng đều trút lên vai vợ. Cười làm sao nổi khi sống với chồng mà ngày qua ngày phải chịu đựng sự vô tâm, ích kỉ? Đêm nằm bên chồng mà rớt nước mắt bảo sao họ có thể thốt ra những lời dịu dàng, mật ngọt?

Đàn ông à, vợ cay nghiệt là do những người chồng như các anh! - Ảnh 3
Đàn ông không hề biết rằng, chính mình đã biến vợ thành người đàn bà như thế - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi mệt mỏi, khi chán chường thường chỉ biết than vãn, cáu gắt. Điều họ mong mỏi chính là người chồng có thể nhận ra cái sai của mình mà thay đổi. Nhưng đa phần đàn ông, khi thấy vợ mình như thế lại quay ra so sánh và trách móc. Đàn ông không hề biết rằng, chính mình đã biến vợ mình thành những người đàn bà chanh chua và có phần cay nghiệt như thế!

Có những người đàn bà cần con hơn cần chồng

Có những người đàn bà cần con hơn cần chồng

Đàn bà cần con hơn bất kì thứ gì trên đời. Tình mẫu tử là sợi dây gắn kết không thể tách rời. Chồng - dẫu yêu thương đến mấy cũng có lúc quay lưng phản bội. Vĩnh viễn chỉ có núm ruột mình sinh ra, tình mẫu tử là điều mãi mãi còn.

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