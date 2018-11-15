Gửi người thứ ba: Đàn ông có vợ mà ngủ với người khác chỉ là thứ vứt đi!

Tâm sự gia đình 15/11/2018 14:03

Đàn ông ấy mà, dẫu anh ta có đẹp trai, giàu có, thành đạt, có địa vị cao đến đâu mà đi phản bội vợ thì nhân cách chẳng ra gì. Đàn ông nghèo khổ, tay trắng mà thương yêu vợ mình bằng cả chân tâm vẫn hơn khối người đi xe hơi, nhà cao cửa rộng.

Người đàn ông bỏ vợ trong mắt những người thứ ba thì lớn lao, vĩ đại lắm. Bởi người đàn ông ấy bất chấp mọi thứ để đến với tình yêu đích thực của mình. Họ rỉ vào tai người thứ ba rằng mình bất hạnh trong hôn nhân và khao khát tìm được người phụ nữ đồng cảm và thấu hiểu. Người thứ ba tự cho rằng mình là người vá víu những tổn thương, bù đắp những mất mát của người đàn ông trong cuộc hôn nhân kia.

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Nhiều người thứ ba tin rằng người đàn ông ấy là tình yêu đích thực của mình - Ảnh minh họa: Internet

Người thứ ba đâu phải chỉ có những ả đàn bà lẳng lơ, mồi chài đàn ông. Nhiều khi họ cũng không chủ tâm phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Đó cũng là những cô gái chưa chồng, dễ si mê những người đàn ông bản lĩnh và từng trải. Đàn ông lăng nhăng thì như những con sói ma mãnh, những cô gái ngây thơ dễ gì thoát khỏi cuộc đi săn của họ?

Đàn ông đánh vào tâm lí được yêu thương, được chiều chuộng. Vẽ nên một hình ảnh cô đơn trong cuộc sống với vợ. Cứ như thế, các cô cứ xiêu lòng, cứ thương yêu mà không biết rằng mình đang bị lợi dụng. Người thứ ba à, đàn ông có vợ mà đi ngủ với người khác chỉ là thứ đáng vứt đi mà thôi!

Đàn ông ấy mà, dẫu anh ta có đẹp trai, giàu có, thành đạt, có địa vị cao đến đâu mà đi phản bội vợ thì nhân cách chẳng ra gì. Đàn ông nghèo khổ, tay trắng mà thương yêu vợ mình bằng cả chân tâm vẫn hơn khối người đi xe hơi, nhà cao cửa rộng. Đàn bà à, chẳng có gã đàn ông nào ôm nhân tình mà miệng bảo rằng mình yêu vợ cả. Đàn bà ngu dại nhất là tin vào tình yêu của một kẻ phản bội người vợ ở nhà!

Gửi người thứ ba: Đàn ông có vợ mà ngủ với người khác chỉ là thứ vứt đi! - Ảnh 2
Đến người vợ hi sinh cho anh ta mà còn bị phản bội thì huống gì một kẻ qua đường? - Ảnh minh họa: Internet

Người vợ ở nhà đã hi sinh cho anh ta cả tuổi thanh xuân, chăm sóc nhà cửa, phụng dưỡng cha mẹ, đã chịu đau đớn sinh con và khó nhọc chăm con cho anh ta. Vậy mà vì thứ tình yêu giẻ rách ngoài đường lại nhẫn tâm phủi bỏ công sức của vợ để lao vào ăn nằm với người khác, người đàn ông như thế tốt đẹp và tử tế ở chỗ nào?

Đến vợ mà anh ta còn phản bội, huống hồ gì những kẻ qua đường. Vậy người thứ ba lấy tư cách gì để tin anh ta sẽ gắn bó với mình cả đời? Danh phận không có, ràng buộc con cái không có, cũng chẳng đóng góp gì cho sự nghiệp của anh ta. Hay người thứ ba định ràng buộc cuộc đời của một người đàn ông trăng hoa bằng vài ba đêm ngủ cùng? Nếu tin như vậy thì một là các cô ngây thơ, hai là thật ngu ngốc!

Gửi người thứ ba: Đàn ông có vợ mà ngủ với người khác chỉ là thứ vứt đi! - Ảnh 3
Người thứ ba định ràng buộc người đàn ông ấy cả đời bằng vài lần ngủ chung hay sao? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tử tế nếu thật sự sống không hạnh phúc với vợ sẽ ly hôn trước rồi mới nghĩ đến chuyện ăn nằm với người khác. Mặt khác, với người phụ nữ họ yêu thật sự, họ sẽ không để người ấy mang danh kẻ giật chồng, kẻ thứ ba phá nát hạnh phúc gia đình người khác. Đàn ông có vợ mà ngủ với kẻ khác thì chỉ thứ đáng bỏ đi. Người thứ ba hãy khôn ngoan mà nhận ra điều đó!

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