Câu nói tàn nhẫn nhất với đàn bà: Chỉ việc chăm con mà cũng không xong!

Tâm sự gia đình 14/11/2018 10:31

Sự quẩn quanh đơn độc khi ở nhà chăm con khiến phụ nữ dễ dàng bị trầm cảm, bí bách. Khi nỗi niềm không có cơ hội giải tỏa, chồng đi làm về cũng chẳng thèm lắng nghe vợ, phụ nữ dù có dẻo dai sắt đá đến đâu cũng làm sao chống nỗi căn bệnh trầm kha ở nội tâm này?

"Chỉ việc chăm con mà làm cũng không xong"- câu nói này, nếu thốt ra từ miệng mẹ chồng, thì đau một. Nhưng thốt ra từ miệng chồng, thì đau mười! Mà ở Việt Nam, đàn ông rất thích nói câu đó!

Câu nói tàn nhẫn nhất với đàn bà: Chỉ việc chăm con mà cũng không xong! - Ảnh 1
Đàn ông chẳng mấy người hiểu được nỗi vất vả của vợ ở nhà chăm con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông thường không chịu đựng nỗi những cơn than vãn, buồn tủi, ấm ức của vợ. Đàn ông thường sẽ nổi đóa lên rằng: “Tôi đi làm kiếm tiền cực khổ về nuôi cả cái nhà này, còn cô chỉ việc chăm con mà làm cũng không xong!”. Nhiều người đàn ông bênh nhau, lại nói thêm rằng: “Cứ cho bọn phụ nữ ra ngoài kiếm tiền cho biết khổ với người ta, ở nhà sướng thân riết phát rồ”.

Đem chuyện kiếm tiền so với chuyện chăm con, ngẫm nghĩ lại xem có hợp lý chưa?

Đầu tiên, đàn ông đi làm bên ngoài, ít nhất cũng có giờ nghỉ, ngày nghỉ. Trưa được giải lao tối thiểu 1 tiếng, ngày làm 8 – 10 tiếng. Chiều tối về nhà còn được nghỉ ngơi, đọc báo, thư giãn. Chưa kể, thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, hầu hết đều được nghỉ xả hơi.

Phụ nữ ở nhà chăm con, thường chả có thời gian nghỉ. Nuôi một đứa trẻ, chuyện thức trắng đêm, sáng dậy sớm, trưa bỏ ngủ - là chuyện hiển nhiên! Những lúc con quấy, khóc la, đau ốm, phụ nữ thường không chợp mắt giây nào. Nuôi con, không có khái niệm cuối tuần, ngày lễ, ngày nghỉ - phụ nữ phải gồng mình chịu đựng suốt năm dài tháng hạn, liên tục và xoay vòng. Ngủ còn không đủ giấc, đừng nói là cầm tờ báo thư giãn, hay đi loanh quanh dạo phố xả stress như đàn ông.

Câu nói tàn nhẫn nhất với đàn bà: Chỉ việc chăm con mà cũng không xong! - Ảnh 2
Sự quẩn quanh đơn độc khiến phụ nữ rất dễ trầm cảm - Ảnh minh họa: Internet

Thứ hai, đàn ông đi làm, dù có trăm công nghìn việc thì cũng xoay quanh chuyên môn cá nhân. Phụ nữ ở nhà lại khác, cô ấy không chỉ chăm con, mà còn phải gánh vác hàng trăm thứ việc không tên. Dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho gia đình, lau dọn, rửa ráy, chợ búa, giặt giũ… Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, vừa nách con vừa làm, ba đầu sáu tay cũng không xuể. Ai không tin, cứ thử làm rồi biết!

Thứ ba, đàn ông đi làm, còn có cơ hội nói chuyện với người này người nọ, ghé quán này quán kia. Cho dù công việc bề bộn, áp lực xoay quanh, vẫn còn có cách tiêu khiển để giảm căng thẳng. Phụ nữ ở nhà lại khác, cúi mặt vào con cái và việc nhà, thường chẳng có cơ hội mở miệng hay tâm sự với ai, huống hồ là bước chân ra ngoài gặp bạn bè chòm xóm.

Sự quẩn quanh đơn độc này làm phụ nữ dễ dàng bị trầm cảm, bí bách. Khi nỗi niềm không có cơ hội giải tỏa, chồng đi làm về cũng chẳng thèm lắng nghe vợ, phụ nữ dù có dẻo dai sắt đá đến đâu cũng làm sao chống nỗi căn bệnh trầm kha ở nội tâm này?

Câu nói tàn nhẫn nhất với đàn bà: Chỉ việc chăm con mà cũng không xong! - Ảnh 3
Là đàn ông, hãy thương yêu vợ chứ đừng so đo công ai nhiều hơn - Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù biết rằng, ra ngoài kiếm tiền là cay đắng trăm bề, nhưng ở nhà quán xuyến hậu phương cũng vất vả ngàn điều. Đã là vợ chồng, không nên so sánh công cán ai lớn hơn ai, xem ai cực hơn ai, mà nên thấu hiểu cảm thông cho nhau. Phải thương yêu sự hi sinh, phải cám ơn sự nỗ lực của đối phương, thì hôn nhân mới bền vững, cuộc sống đôi lứa mới nồng đượm được.

Lòng người đàn ông là gì mà đàn bà phải đặt cả cuộc đời của mình vào đó?

Lòng người đàn ông là gì mà đàn bà phải đặt cả cuộc đời của mình vào đó?

Lòng người đàn ông có một mình vợ hay chứa vài cô nhân tình trong đó, có người đàn bà nào dám chắc được không? Đừng tự ru ngủ mình rằng lấy chồng là trọn đời chung thủy, là anh ta vĩnh viễn sắt son. Như vậy là dại dột lắm!

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà chăm con đàn ông vô tâm lấy chồng vô tâm vợ ở nhà chăm con

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 9 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 9 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 9 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Đời sống 4 giờ 6 phút trước
Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Vì sao trẻ có tâm lý “cha mẹ càng cấm, con càng làm”?

Bài học làm mẹ 4 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm