Phụ nữ à, lúc nào buồn hãy mua cho mình một thỏi son

Nhiều người nói, đàn bà thích son môi, thích trang điểm thì phù phiếm lắm. Nhưng dẫu cho có phù phiếm thật thì đã sao? Cuộc đời đàn bà bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu cay đắng và hi sinh, chỉ có niềm vui bé mọn là một vài thỏi son để làm bản thân mình vui thì có gì phải tiếc?

Phụ nữ có người cao người thấp, người mập người ốm. Có người sinh ra trong nhung lụa nhưng cũng lắm người khổ cực mưu sinh. Nhưng điểm chung của tất cả những người phụ nữ là đều thích son môi. Chỉ cần tô một chút son, sắc diện phụ nữ sẽ thay đổi hẳn - Ảnh minh họa: Internet Son môi có quyền năng vô cùng lớn đối với phụ nữ trong việc làm đẹp. Trong những thứ mà phụ nữ mang theo trong túi xách khi đi làm, đi chơi, đến công sở đều không thể thiếu một thỏi son. Chẳng cần là người biết trang điểm hay không, chỉ cần thoa lên một chút son, sắc diện phụ nữ đã thay đổi hẳn. Son môi làm phụ nữ tự tin hơn rất nhiều.

Đàn bà giàu có thì sở hữu những thỏi son đắt tiền. Có khi một thỏi son đã trị giá bằng cả gia tài của những người nghèo khổ. Còn với phụ nữ nghèo, đôi khi thỏi son họ thường dùng được mua với giá mười mấy, hai chục ngàn ở chợ quê nghèo nào đó. Dĩ nhiên, đàn bà có quyền yêu thương và làm đẹp cho mình bất kể hoàn cảnh nào. Cách sử dụng son môi cũng nói lên một phần nào đó tính cách của người phụ nữ. Có người mỗi ngày đứng trước gương hàng giờ, chăm chút trang điểm, mạnh dạn tô son đỏ chót rồi bước ra đường. Có người lại tần ngần trước gương, tô son đỏ rồi lại xóa đi. Đôi khi sợ màu son nổi bật quá, khác với mình ngày thường lại chọn cho mình màu khác đằm thắm hơn, dịu dàng hơn.

Có những người đàn bà, ngay cả một thỏi son cũng quá xa xỉ trong những lo toan của họ - Ảnh minh họa: Internet Nhưng có lẽ, thương nhất là phận đàn bà cả đời không có một thỏi son nào cho riêng mình. Những người lam lũ, cả đời hi sinh cho chồng con đến quên mất những nhu cầu tối thiểu của một người đàn bà. Mối quan tâm của họ là cơm ăn áo mặc, chẳng mấy khi để ý đến những vết hằn trên khóe mắt, những dấu hiệu thời gian trên da. Một thỏi son chẳng đáng bao nhiêu nhưng thật xa xỉ trong mớ lo toan, tất bật của đàn bà. Đàn bà (ngoài những người sang trọng) có mấy dịp tô son lộng lẫy và bước ra ngoài vui chơi? Thanh xuân ngắn ngủi, ngày vui thì chóng tàn. Ấy vậy mà đàn bà có chồng sau khi lấy chồng lại tự giới hạn thanh xuân và niềm vui của mình: “Thôi thì có chồng, có con rồi thì trang điểm, tô son cho ai xem”. Đàn bà khi có con, sẽ xếp mọi nhu cầu của bản thân sau đứa con của mình. Lựa cho con quần áo tốt nhất, những đồ chơi đắt tiền, thức ăn dinh dưỡng nhất. Đàn bà mua sắm cho con chẳng mấy khi phân vân suy nghĩ nhưng mua cho mình lại cầm lên đặt xuống. Dẫu thỏi son môi chẳng đáng bao nhiêu nhưng cứ tiếc rẻ: “Thôi thì mình cũng chẳng cần lắm, để tiền ấy mua gì ngon cho con ăn". Đàn bà à, thanh xuân ngắn ngủi lắm. Cuộc đời chẳng quá dài, quá rộng để mãi lo toan, vắt kiệt lòng mình. Lúc nào đó quá mệt mỏi, quá chán nản hãy mua cho mình một thỏi son môi. Hãy tự thưởng cho mình một vài giờ được yêu thương chính bản thân mình. Tô son và bước ra ngoài, gặp gỡ bạn bè. Niềm vui bé mọn là một vài thỏi son giữa bao nhiêu nước mắt và cay đắng thì có gì phải tiếc? - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người nói, đàn bà thích son môi, thích trang điểm thì phù phiếm lắm. Nhưng dẫu cho có phù phiếm thật thì đã sao? Cuộc đời đàn bà bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu cay đắng và hi sinh, chỉ có niềm vui bé mọn là một vài thỏi son để làm bản thân mình vui thì có gì phải tiếc? Đàn ông mãi chẳng thể hiểu được, vì chồng con đàn bà ngay cả những thứ bé mọn đến thế cũng phải hi sinh.

Chẳng biết chồng giàu tới đâu, phụ nữ tự làm ra tiền thì sướng cái thân, nhẹ cái đầu Trừ cha mẹ nuôi con không bao giờ tính toán, chứ phàm ở đời chả ai cho không ai cái gì. Chồng vợ cũng vậy. Hiếm có người đàn ông nào đem tiền về lo cho gia đình mà lòng còn thầm cám ơn vợ đã hi sinh gánh vác bao nhiêu thứ việc không tên trong nhà.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phu-nu-a-luc-nao-buon-hay-mua-cho-minh-mot-thoi-son-303825.html