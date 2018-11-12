Phụ nữ đừng đánh ghen mà hãy cảm ơn ‘con giáp thứ 13’

Phụ nữ yêu 12/11/2018 09:39

Phụ nữ chân chính nên nhớ, đừng bao giờ dại dột đánh ghen “con giáp thứ 13”. Phải cảm ơn cô ta vì đã đem ra khỏi cuộc đời bạn một gã đàn ông bội bạc, hèn mọn.

Phụ nữ thường nói nhau rằng, dẫu biết ngoại tình thì lỗi lớn nhất nằm ở người đàn ông, nhưng vẫn phải đánh ghen cho bõ ghét. Đánh cho chúng chừa thói giật chồng người khác, cho chừa thói "mèo mả gà đồng", phá hoại gia cang. Đánh cho chúng thân tàn ma dại, cho hết đường về nhà thì mới thôi!

Phụ nữ đừng đánh ghen mà hãy cảm ơn ‘con giáp thứ 13’ - Ảnh 1
Phụ nữ chân chính đừng nên đánh ghen mà hãy cảm ơn hạng đàn bà rẻ tiền đó - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng cũng lắm người phụ nữ rất nực cười, vẫn đi đánh ghen ầm ĩ mà chẳng dám bỏ chồng. Có người đi đánh “con giáp thứ 13” nhưng chả đánh chồng, lại càng không dám li dị chồng. Để rồi từ cái tuổi thanh xuân qua cái tuổi trung niên, thỉnh thoảng cứ phải vác thân mà đi đánh ghen, đánh đến chán chả buồn đánh nữa, để chồng tự ngoại tình rồi tự về. Họa hoằn chồng bỏ đi luôn, lúc ấy mới chấp nhận cái kiếp không chồng!

Làm thế, cho khổ thân mình, cho nhọc xác mình, cho mỏi mệt tâm mình, được gì?

Đàn ông chung thủy, không đàn bà nào mơn trớn mồi chài được. Đàn ông biết tự trọng, không đem sự đứng đắn của mình đi bán rẻ. Đàn ông biết sáng suốt, không đem hạnh phúc gia đình đi đánh đổi. Người đã không chung thủy, không tự trọng, không sáng suốt, phụ nữ nhọc công đi đánh ghen thì có ích gì?

Phụ nữ đừng đánh ghen mà hãy cảm ơn ‘con giáp thứ 13’ - Ảnh 2
Đàn ông chung thủy thì đàn bà nào mơn trớn được? - Ảnh minh họa: Internet

Có một câu chuyện kể rằng, hổ bố đi cùng hổ con thì gặp một con chó điên, bèn dẫn con đi vòng đường khác tránh đi. Hổ con hỏi, tại sao phải tránh, chẳng lẽ bố sợ chó dữ? Hổ bố nói, nếu đụng độ với nó, mà ta chiến thắng, hổ thắng một con chó, chẳng vẻ vang gì. Nhưng nếu ta thua, cả thiên hạ sẽ cười nhạo ta. Ta chỉ việc im lặng, thiên hạ vẫn biết ta là chúa tể muôn loài, đâu cớ gì phải hùng hổ ra oai?

“Con giáp thứ 13" cũng vậy, không khác gì một thứ tầm thường xuất hiện giữa chặng đường đời của bạn. Bạn là vợ, là người được cưới hỏi đàng hoàng, pháp luật công nhận, gia đình công nhận, đường đường chính chính, bạn không cần phải phân thắng thua nữa! Không cần làm gì, người ta cũng biết vị thế của bạn ở đâu. Bạn đã ở trên bậc cao hơn của loại đàn bà "mèo mả gà đồng" đi giựt chồng, hà cớ gì phải nhọc thân cúi người xuống để đi đánh ghen nữa?

Hãy văn minh, hãy giữ đúng thần thái và vị trí của bạn. Hãy khiến cho sự thoát ly của bạn mang một tầm vóc cao thượng, vĩ đại, đầy lòng tự tôn. Đừng tự biến mình thành người phụ nữ thấp kém vì chắc chắn một điều rằng, nếu bạn dửng dưng không đánh ghen, kẻ thứ ba kia mới là kẻ phát điên phát rồ lên.

Phụ nữ đừng đánh ghen mà hãy cảm ơn ‘con giáp thứ 13’ - Ảnh 3
Hãy mời gã đàn ông bội bạc rời khỏi cuộc đời của bạn - Ảnh minh họa: Internet

Bạn chỉ cần nhẹ nhàng cảm ơn kẻ thứ ba đã giúp bạn nhìn thấy bộ mặt thật của gã đàn ông bạn chọn làm chồng. Bạn chỉ cần nhỏ nhẹ chúc họ sống hạnh phúc, gắn bó lâu dài hơn cả lúc gắn bó cùng bạn. Rồi sau đó, bạn chỉ cần mời gã chồng cút ra khỏi cuộc đời bạn. Và cuối cùng, bạn hãy sống thật hạnh phúc, để còn chống mắt lên coi những kẻ không biết tôn trọng hạnh phúc, nhân quả sẽ đối đãi với họ như thế nào!

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