Đàn bà 40 như bình rượu ủ lâu năm, càng uống càng say

Phụ nữ yêu 08/11/2018 10:33

Trong chính con người mình, đàn bà 40 có nội lực mà ở lứa tuổi khác không có được. Đàn bà 40, biết nắm trong tay những điều quý giá và buông bỏ không hối tiếc những thứ khiến mình đau lòng.

Người đời thường ví von đàn bà đẹp với rượu ngon. Bởi hai thứ đó đều làm đàn ông lâng lâng, say đắm. Những cô gái mười tám, đôi mươi như thứ rượu vang sóng sánh, hãy còn lắm ngọt ngào. Còn đàn bà 40 như bình rượu ủ kỹ, lịm vào lòng men say.

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Đàn bà 40 là men nồng ủ kỹ, khiến người khác say đắm - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 từng trải và dày dạn kinh nghiệm sống. Họ không đẹp rực rỡ, kiêu kì như gái mười tám mà mặn mà, sắc sảo. Trước những chuyện thị phi ở đời, họ không còn quá bận tâm, quá muộn phiền như thuở trước. Bởi họ hiểu rằng, cuộc đời này quá rộng lớn mà lòng người lại quá đa đoan. Đàn bà chẳng thể sống mà làm vừa lòng hết thiên hạ. Sống tốt cho mình, sống tốt cho chồng con. Còn những chuyện khen chê ở đời, quan tâm cũng chẳng để được gì.

Đàn bà 40 sẽ bận tâm những gì? Là đàn ông, là sắc đẹp hay tiền bạc? Nếu là gái hai mươi hay ba mươi tuổi, họ có thể chạnh lòng khi bạn bè khoe khoang một bộ váy sang trọng đắt tiền. Có thể buồn khi những người đàn bà khác được chồng dắt đi ăn những nơi sang trọng hay khoe khoang những món quà sang chảnh. Đàn bà còn son trẻ lòng hãy còn mơ mộng và thường nói: “Giá như người chồng của mình đẹp hơn một chút, giàu hơn một chút nữa thì có lẽ cuộc đời của họ đã tốt hơn rất nhiều".

Đàn bà 40 như bình rượu ủ lâu năm, càng uống càng say - Ảnh 2
Điều đàn bà 40 cần đó chính là cái Tâm của người chồng chứ không phải những phù phiếm hào nhoáng - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, đàn bà 40 trước những khoe khoang của đàn bà khác, họ hiểu rằng đằng sau đó chưa chắc người ta đã hạnh phúc. Bởi thước đo hạnh phúc của một người đàn bà vĩnh viễn không bằng tiền bạc, bằng son phấn, bằng giá trị người đàn ông tạo dựng ngoài xã hội. Điều đàn bà 40 cần chính là cái Tâm của người đàn ông. Lòng người bạc bẽo lắm, xã hội điêu ngoa, ai ai cũng có thể lọc lừa xảo trá. Thế nhưng, giữa vô vàn dối trá ấy, còn hạnh phúc nào hơn khi có một người đàn ông đối đãi với mình bằng cả chân tình?

Đàn bà 40 ít than vãn, ít kêu ca. Họ chẳng thể khóc lóc kêu gào khi chồng làm điều gì sai. Họ cũng chẳng lớn tiếng tranh cãi để giành phần thắng về mình. Đàn bà chấp nhận và đã biết mình cần phải sống chung với một người đầy những khuyết điểm như chồng. Đàn bà 40 có thể yêu chồng nhưng họ không xem đàn ông là tất cả. Thời trẻ, họ có thể yêu mê mệt, có thể sống chết vì người đàn ông nhưng với đàn bà 40, có thể buông bỏ mà không quá nhiều nước mắt hay dằn vặt.

Đàn bà 40 như bình rượu ủ lâu năm, càng uống càng say - Ảnh 3
Đàn bà 40 có nội lực mà ở những lứa tuổi khác không có được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 40 quan tâm tới con cái và tiền bạc nhiều hơn. Họ thương con bằng thứ tình yêu nồng nàn máu thịt. Họ hiểu rằng bản thân mình cần phải vững chãi, trước giông bão sẽ làm điểm tựa cho con. Đàn bà quý trọng đồng tiền và sẽ tìm cách kiếm tiền thật nhiều. Bởi tiền để nuôi sống bản thân và con cái. Tạo dựng tương lai cho con mới là điều quan trọng nhất chứ không phải là những phù phiếm, ganh đua ở đời.

Đàn bà 40 chính là bình rượu ủ lâu năm, càng uống lại càng say. Bởi trong chính con người mình, đàn bà có nội lực mà ở lứa tuổi khác không có được. Đàn bà 40, biết nắm trong tay những điều quý giá và buông bỏ không hối tiếc những thứ khiến mình đau lòng.

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