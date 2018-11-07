Khi nào còn bị đàn ông dắt mũi thì khi đó đàn bà còn khổ

Thực ra, có đàn bà khổ thì cũng có đàn bà sướng. Chỉ là đàn bà khổ thường hay than còn đàn bà sướng thường hay im lặng, nên người ta chỉ biết đến đàn bà khổ mà thôi. Nhưng, dĩ nhiên đàn bà khổ phải chiếm số đông, vì đông nên mới có chuyện để nói.

Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao đàn bà muôn đời khổ sở, thiệt thòi. Họ đổ cho đàn ông gia trưởng, vô lo. Họ đổ cho đàn bà hi sinh, đa đoan. Họ đổ cho số phận, rằng sinh ra làm đàn bà là phải khổ, phải chịu đựng, phải lo toan. Cứ thế, đàn bà khổ trở thành một điều hiển nhiên.

Đàn ông không cần lộ thói gia trưởng hay vũ phu, chỉ cần dắt mũi đàn bà, thì đàn bà tự khổ. Đàn bà tự nghe theo lời, rồi tự biến mình thành thứ mà đàn ông muốn, thậm chí tin rằng mình đang làm đúng. Vẫn là đàn bà muôn đời cả tin.

Thử bước chân vào những ngôi nhà có đàn bà khổ, sẽ hiểu ngay tại sao họ lại khổ. Trong ngôi nhà đó, đàn ông dắt mũi đàn bà.

Đàn ông làm cho đàn bà tin rằng, người phụ nữ chịu thua chồng, hi sinh cho chồng, mới là người phụ nữ có giá trị. Đàn ông làm đàn bà tin rằng, anh ta vốn dĩ không hề quan tâm đến ngoại hình, tâm hồn mới quan trọng nhất. Để khi đàn bà trở nên xuề xòa luộm thuộm, đàn ông liền đi cặp kè với những cô nàng đẹp đẽ thơm tho hơn, mà vẫn khiến đàn bà tin rằng chồng mình phản bội là vì mình ăn ở chưa tốt.

Đàn ông làm cho phụ nữ tin rằng họ phải lo toan, vun vén và hi sinh cho chồng mới là người vợ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông làm cho đàn bà tin rằng, sinh con đẻ cái, chăm bẵm dạy dỗ con là nhiệm vụ thiêng liêng của người mẹ, làm không xong đều là lỗi của đàn bà. Đàn ông làm cho đàn bà tin rằng, còng lưng ra phục vụ chồng, phục vụ con, phục vụ gia đình chồng, thì mới được thương yêu. Đàn ông ăn chơi tứ phương vẫn không bỏ vợ, vì đàn ông thương vợ, coi vợ là số 1, coi vợ là lẽ sống. Đàn ông làm cho đàn bà tin rằng, để cho chồng tự do mới là người đàn bà khôn ngoan. Tất thảy những cuộc vui đêm hôm, những lần chè chén quá đà, những trận tiêu khiển vô bổ, đều do đàn ông đang vì cái sự nghiệp lớn lao.

Và đàn ông, họ khiến một người đàn bà độc lập, bỗng dưng có thứ tư duy khuôn khổ và lệ thuộc vào họ. Đàn bà nghe lời và cho rằng mình đang hiểu đàn ông. Đàn bà bị đàn ông dắt mũi nhưng lại tin rằng mình làm đúng. Tất cả những thứ giá trị cốt lõi, bản chất đúng sai, đàn bà quên hết, chỉ để mải mê làm vừa lòng đàn ông.

Và đàn bà, họ truyền miệng nhau về cách làm vừa lòng đàn ông. Mẹ dạy con, cô dì dạy cháu, chị dạy em, bạn bè dạy nhau. Giống như một tín đồ cuồng đạo, đàn ông chỉ cần dắt mũi được một người đàn bà, thì người đàn bà đó sẽ thay anh ta làm tư tưởng cho nhiều người đàn bà khác. Nghĩ kĩ rằng, hoặc là tất cả cùng đúng, hoặc là tất cả cùng bị dắt mũi, vậy cho công bằng!

Sống hạnh phúc không phải là cố làm vừa lòng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà, ngẫm lại mà xem, tại sao mình lại phải thế này thế kia thì mới được yêu thương, được hạnh phúc? Mình cứ là mình thôi! Và mỗi cá thể nếu yêu thương nhau và tôn trọng nhau, sẽ tự biết cách bảo vệ tâm hồn mình lẫn tâm hồn đối phương. Tại sao phải nghe lời đàn ông dạy rằng “Chỉ có đàn bà ngu mới kiểm soát chồng, gọi điện hỏi anh đang ở đâu anh đang làm gì”, trong khi nếu anh ta là người chồng tốt, anh ta đã tự báo với vợ rằng anh ta đi đâu, làm gì rồi!

Đừng để đàn ông dắt mũi nữa!

Hãy sống như đàn ông! Đàn ông không để bị ai dắt mũi cả, tự biết rằng mình không về ăn một bữa cơm cũng chẳng thành vấn đề! Vậy đàn bà cũng hãy biết rằng, mình không nấu một bữa cơm cũng chẳng thành vấn đề! Sống hạnh phúc, không phải là cố làm vừa lòng người khác. Đàn bà đừng hạnh phúc ảo nữa, hãy tỉnh lại!