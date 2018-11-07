Khi nào còn bị đàn ông dắt mũi thì khi đó đàn bà còn khổ

Phụ nữ yêu 07/11/2018 14:41

Đàn bà nghe lời và cho rằng mình đang hiểu đàn ông. Đàn bà bị đàn ông dắt mũi nhưng lại tin rằng mình làm đúng. Tất cả những thứ giá trị cốt lõi, bản chất đúng sai, đàn bà quên hết, chỉ để mải mê làm vừa lòng đàn ông.

Nhiều người vẫn thắc mắc tại sao đàn bà muôn đời khổ sở, thiệt thòi. Họ đổ cho đàn ông gia trưởng, vô lo. Họ đổ cho đàn bà hi sinh, đa đoan. Họ đổ cho số phận, rằng sinh ra làm đàn bà là phải khổ, phải chịu đựng, phải lo toan. Cứ thế, đàn bà khổ trở thành một điều hiển nhiên.

Khi nào còn bị đàn ông dắt mũi thì khi đó đàn bà còn khổ - Ảnh 1
Chỉ cần bị đàn ông dắt mũi là đàn bà sẽ khổ - Ảnh minh họa: Internet

Thực ra, có đàn bà khổ thì cũng có đàn bà sướng. Chỉ là đàn bà khổ thường hay than còn đàn bà sướng thường hay im lặng, nên người ta chỉ biết đến đàn bà khổ mà thôi. Nhưng, dĩ nhiên đàn bà khổ phải chiếm số đông, vì đông nên mới có chuyện để nói.

Thử bước chân vào những ngôi nhà có đàn bà khổ, sẽ hiểu ngay tại sao họ lại khổ. Trong ngôi nhà đó, đàn ông dắt mũi đàn bà.

Đàn ông không cần lộ thói gia trưởng hay vũ phu, chỉ cần dắt mũi đàn bà, thì đàn bà tự khổ. Đàn bà tự nghe theo lời, rồi tự biến mình thành thứ mà đàn ông muốn, thậm chí tin rằng mình đang làm đúng. Vẫn là đàn bà muôn đời cả tin.

Đàn ông làm cho đàn bà tin rằng, người phụ nữ chịu thua chồng, hi sinh cho chồng, mới là người phụ nữ có giá trị. Đàn ông làm đàn bà tin rằng, anh ta vốn dĩ không hề quan tâm đến ngoại hình, tâm hồn mới quan trọng nhất. Để khi đàn bà trở nên xuề xòa luộm thuộm, đàn ông liền đi cặp kè với những cô nàng đẹp đẽ thơm tho hơn, mà vẫn khiến đàn bà tin rằng chồng mình phản bội là vì mình ăn ở chưa tốt.

Khi nào còn bị đàn ông dắt mũi thì khi đó đàn bà còn khổ - Ảnh 2
Đàn ông làm cho phụ nữ tin rằng họ phải lo toan, vun vén và hi sinh cho chồng mới là người vợ tốt - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông làm cho đàn bà tin rằng, sinh con đẻ cái, chăm bẵm dạy dỗ con là nhiệm vụ thiêng liêng của người mẹ, làm không xong đều là lỗi của đàn bà. Đàn ông làm cho đàn bà tin rằng, còng lưng ra phục vụ chồng, phục vụ con, phục vụ gia đình chồng, thì mới được thương yêu. Đàn ông ăn chơi tứ phương vẫn không bỏ vợ, vì đàn ông thương vợ, coi vợ là số 1, coi vợ là lẽ sống. Đàn ông làm cho đàn bà tin rằng, để cho chồng tự do mới là người đàn bà khôn ngoan. Tất thảy những cuộc vui đêm hôm, những lần chè chén quá đà, những trận tiêu khiển vô bổ, đều do đàn ông đang vì cái sự nghiệp lớn lao.

Và đàn ông, họ khiến một người đàn bà độc lập, bỗng dưng có thứ tư duy khuôn khổ và lệ thuộc vào họ. Đàn bà nghe lời và cho rằng mình đang hiểu đàn ông. Đàn bà bị đàn ông dắt mũi nhưng lại tin rằng mình làm đúng. Tất cả những thứ giá trị cốt lõi, bản chất đúng sai, đàn bà quên hết, chỉ để mải mê làm vừa lòng đàn ông.

Và đàn bà, họ truyền miệng nhau về cách làm vừa lòng đàn ông. Mẹ dạy con, cô dì dạy cháu, chị dạy em, bạn bè dạy nhau. Giống như một tín đồ cuồng đạo, đàn ông chỉ cần dắt mũi được một người đàn bà, thì người đàn bà đó sẽ thay anh ta làm tư tưởng cho nhiều người đàn bà khác. Nghĩ kĩ rằng, hoặc là tất cả cùng đúng, hoặc là tất cả cùng bị dắt mũi, vậy cho công bằng!

Khi nào còn bị đàn ông dắt mũi thì khi đó đàn bà còn khổ - Ảnh 3
Sống hạnh phúc không phải là cố làm vừa lòng người khác - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà, ngẫm lại mà xem, tại sao mình lại phải thế này thế kia thì mới được yêu thương, được hạnh phúc? Mình cứ là mình thôi! Và mỗi cá thể nếu yêu thương nhau và tôn trọng nhau, sẽ tự biết cách bảo vệ tâm hồn mình lẫn tâm hồn đối phương. Tại sao phải nghe lời đàn ông dạy rằng “Chỉ có đàn bà ngu mới kiểm soát chồng, gọi điện hỏi anh đang ở đâu anh đang làm gì”, trong khi nếu anh ta là người chồng tốt, anh ta đã tự báo với vợ rằng anh ta đi đâu, làm gì rồi!

Đừng để đàn ông dắt mũi nữa!

Hãy sống như đàn ông! Đàn ông không để bị ai dắt mũi cả, tự biết rằng mình không về ăn một bữa cơm cũng chẳng thành vấn đề! Vậy đàn bà cũng hãy biết rằng, mình không nấu một bữa cơm cũng chẳng thành vấn đề! Sống hạnh phúc, không phải là cố làm vừa lòng người khác. Đàn bà đừng hạnh phúc ảo nữa, hãy tỉnh lại!

Lòng người bạc bẽo thì đàn bà càng phải biết thương mình

Lòng người bạc bẽo thì đàn bà càng phải biết thương mình

Đàn bà à, làm người tốt thôi chứ đừng tốt quá! Yêu thương vừa đủ chứ đừng biến tình yêu thành sự hy sinh. Thế giới rộng lớn bao la đếm được có bao nhiêu người thương mình thật lòng?

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà khổ cách để đàn bà hạnh phúc bí quyết hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 47 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 47 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này