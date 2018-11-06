Đàn ông sẽ mê phụ nữ đẹp nhưng chỉ nể đàn bà giỏi giang

Đàn bà giỏi giang, có tiền thì chẳng cần dựa dẫm đàn ông. Mà đàn ông sợ nhất kiểu đàn bà như thế. Bởi chỉ có những cô gái yếu ớt như mèo, trong tay chẳng có gì cả mới tôn sùng và sợ mất đàn ông. Còn đàn bà trong tay có tất cả thì còn sợ gì nữa?

Đàn ông mê cái đẹp. Bởi thế, phụ nữ muốn đàn ông cưng chiều, “nâng như nâng trứng” thì chỉ có một cách là đẹp. Vừa đẹp vừa trẻ lại càng tốt. Da dẻ phải mịn màng, vóc dáng nuột nà, gợi cảm. Người phải thơm tho, phảng phất nước hoa. Đàn bà càng trẻ đẹp thì càng được đàn ông cưng chiều - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ đẹp mới nhận được quà. Cứ để ý những nơi công cộng hay bãi gửi xe chẳng hạn. Các cô gái xấu mướt mồ hôi tìm xe, chổng mông dắt xe, vật vã muốn xỉu mà chẳng ai thèm ngó. Nhưng chỉ cần một người phụ nữ thật đẹp, ăn mặc sang trọng, dáng điệu mảnh mai xuất hiện thì lập tức vài ba người đàn ông vây lại giúp đỡ. Chỉ cần đứng một chỗ đã có người dắt xe đưa đến trước mặt. Nhiều ông ga lăng còn gạt chân chống, khởi động giúp. Khi cô ta đi rồi, anh ta còn nhìn theo đến khi mất hút. Giá mà có lời đề nghị chở người phụ nữ ấy về nhà hẳn các ông cũng gật đầu cái rụp.

Đấy, đàn bà đẹp thì được ưu tiên và chiều chuộng như vậy đó. Thế nên, đàn bà bằng mọi giá phải đẹp. Nhưng khổ nỗi, đâu phải ai cũng đẹp và có điều kiện làm đẹp. Phụ nữ có người cao người thấp, có người mảnh mai thì cũng có người mập mạp, có người eo con kiến thì cũng có người eo… con voi. Vậy, phải chăng những người phụ nữ chưa được đẹp hay nói cách khác là xấu thì phải chịu cảnh lạnh nhạt, hờ hững của đấng đàn ông? Phụ nữ nên nhớ rằng, với gái đẹp đàn ông sẽ mê nhưng với phụ nữ giỏi giang họ sẽ nể. Bởi vậy, nếu ông trời chẳng may cho ta một vóc dáng không hoàn hảo, một thân hình không được mảnh mai thì cách tốt nhất là dùng kiến thức, ra sức học tập, kiếm thật nhiều tiền.

Nếu đàn ông yêu phụ nữ vì nhan sắc thì khi thanh xuân tàn phai họ sẽ rời đi - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà có quyền khi còn trẻ đẹp và có tiền. Đàn ông mê phụ nữ đẹp nghĩa là khi nhan sắc xuống dốc, thanh xuân qua đi thì chẳng còn cớ gì để si mê. Bởi thế, xã hội có bao nhiêu gã đàn ông bỏ vợ theo nhân tình, rồi bỏ nhân tình để chạy theo một cô gái khác đẹp hơn. Thanh xuân rồi sẽ nhanh chóng qua đi, sắc đẹp vốn dĩ là thứ chỉ tồn tại phút chốc. Vì thế, đàn bà nếu nghĩ mình đẹp mình sẽ được đàn ông yêu thương cả đời thì thật sai lầm. Đàn bà giỏi giang, có tiền thì chẳng cần dựa dẫm đàn ông. Mà đàn ông sợ nhất kiểu đàn bà như thế. Bởi chỉ có những cô gái yếu ớt như mèo, trong tay chẳng có gì cả mới tôn sùng và sợ mất đàn ông. Còn đàn bà trong tay có tất cả thì còn sợ gì nữa? Đàn bà giỏi giang ngang hàng với đàn ông, có thể yêu và cũng có thể bỏ - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà khôn ngoan chẳng phải là người tìm mọi cách điên cuồng níu giữ thanh xuân. Họ sẽ tự đứng vững trên đôi chân của mình, giỏi giang kiếm tiền để cung phụng bản thân. Họ ngang hàng với đàn ông, họ có thể yêu cũng có thể bỏ. Chẳng hề bi lụy cũng chẳng dùng nước mắt để níu kéo. Đàn bà như thế, đáng nể lắm chứ!

Khổ tâm lớn nhất của đàn bà là yêu sai người và lấy nhầm chồng Mọi chuyện lên đỉnh điểm khi chị mang thai và sinh con. Khổ sở tận cùng khi chồng chẳng nhờ đỡ được gì. Con đỏ hỏn, chồng vẫn tụ tập ăn chơi. Chị gào khóc, anh ta càng lóng ngóng vụng về chẳng biết làm gì.

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