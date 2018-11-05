Khổ tâm lớn nhất của đàn bà là yêu sai người và lấy nhầm chồng

Mọi chuyện lên đỉnh điểm khi chị mang thai và sinh con. Khổ sở tận cùng khi chồng chẳng nhờ đỡ được gì. Con đỏ hỏn, chồng vẫn tụ tập ăn chơi. Chị gào khóc, anh ta càng lóng ngóng vụng về chẳng biết làm gì.

Trước khi đến hôn nhân, đàn bà ai rồi cũng sẽ trải qua vài ba mối tình. Có những cuộc tình ngây thơ nhưng rất đáng trân trọng, những mối tình dang dở nhớ nhung cả cuộc đời và cũng có những người trao trọn thanh xuân nhưng chẳng nhận được gì. Liệu rằng tình yêu có thể cải tạo được một người đàn ông từ xấu thành tốt? - Ảnh minh họa: Internet Nhiều người đàn bà yêu bất chấp, biết rằng người ta không hoàn hảo, mang rất nhiều tật xấu nhưng nghĩ rằng hôn nhân sẽ thay đổi được người đàn ông: “Biết đâu có vợ, anh sẽ thay đổi, biết đâu có con sẽ lo làm ăn, sẽ bỏ tật xấu mà tu chí”. Nhưng rồi, bao nhiêu người đàn bà phải rơi nước mắt, hối hận trong sự lựa chọn của mình: “Giá như ngày xưa, biết anh ta không tốt thì đừng bất chấp mà lấy làm chồng vì một chữ yêu”.

Ngày chị tôi yêu anh ai cũng cản, bảo với chị rằng bao nhiêu người không chọn lại đi yêu cái thằng vô công rỗi nghề như thế. Nhà anh không giàu nhưng lại là đứa con trai duy nhất trong gia đình có đến 5 chị em gái. Được cưng chiều từ bé, anh sinh tật lười biếng và ỷ lại. Nhưng hễ ai động đến là ông bố lại ra sức bênh vực nên chả ai dám nói. Hai mươi tuổi, suốt ngày chỉ ngồi cà phê, chơi game, tán dóc… Không hiểu duyên trời run rủi thế nào mà chị lại yêu anh. Anh cũng ra sức chiều chuộng, nâng niu chị. Mẹ tôi bảo, yêu thì yêu nhưng thằng đó chẳng thể làm một người chồng tốt được. Chị không nghe, một hai đòi cưới. Chị bảo, đàn ông khi có gia đình sẽ khác. Bao nhiêu người nhậu nhẹt, chơi bời nhưng cưới vợ về lại thay đổi, biết lo lắng làm ăn. Rồi đám cưới chị diễn ra vô cùng long trọng. Bởi anh là con trai duy nhất nên cha mẹ anh không tiếc tiền cho đám cưới.

Nhưng cưới nhau về rồi, anh chẳng hề thay đổi như mong đợi của chị. Hạnh phúc vài tháng, chị bắt đầu rơi nước mắt. Anh ta vĩnh viễn là đứa trẻ không chịu lớn. Mọi việc từ trên xuống dưới mình chị lo toan, vun vén. Chồng chị vẫn sống thong dong như thời con trai tân. Buồn khổ, chị nói với cha mẹ chồng. Chẳng những không khuyên răn con trai mà họ còn bĩu môi, bảo rằng cưới vợ về để lo toan chứ không phải để bắt con trai họ phục dịch. Đàn bà khi yêu, mọi tật xấu, mọi lỗi lầm của người đàn ông đều rất dễ bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet Mọi chuyện lên đỉnh điểm khi chị mang thai và sinh con. Khổ sở tận cùng khi chồng chẳng nhờ đỡ được gì. Con đỏ hỏn, chồng vẫn tụ tập ăn chơi. Chị gào khóc, anh lóng ngóng vụng về chẳng biết làm gì. Bây giờ chị mới hối hận, giá như ngày đó nghe lời cha mẹ thì bây giờ đâu phải khổ sở thế này. Đàn bà khi yêu, khi ngập tràn trong hạnh phúc thường phủ một màu hồng lên tất thảy. Kể cả đàn ông bao nhiêu tật xấu, cờ bạc, rượu chè… vẫn rất dễ dàng thứ tha. Thậm chí, nhiều người phụ nữ còn tự tin rằng mình có thể thay đổi, có thể “cải tạo” anh ta thành con người tốt. Nhưng đàn ông, điều gì đã thuộc về bản chất thì rất khó thay đổi. Ngay cả khi có gia đình, có con cái thì cuộc hôn nhân với họ sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Yêu sai người khổ một nhưng lấy nhầm người, khổ gấp trăm lần - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ à, khi biết bản thân đã yêu sai người thì tốt nhất đừng lấy làm chồng, chỉ khổ mình, tội con. Nếu dứt được thì cứ dứt, không sao cả. Đàn bà nên nhớ, yêu sai người khổ một nhưng lấy nhầm chồng thì cái khổ ấy nhân lên cả trăm lần.

Lãng quên và sống hạnh phúc: Cách trả thù tốt nhất với kẻ bội bạc Cách trả thù tốt nhất nhất với kẻ bội bạc chính là lãng quên và sống thật hạnh phúc. Còn đau khổ, còn tổn thương nghĩa là lòng người phụ nữ còn thương yêu, vướng bận. Hãy cho anh ta tiếc rẻ, hối hận, ngỡ ngàng... về sự thay đổi của người mình từng vứt bỏ.

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