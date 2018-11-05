Lãng quên và sống hạnh phúc: Cách trả thù tốt nhất với kẻ bội bạc

Tâm sự gia đình 05/11/2018 14:12

Cách trả thù tốt nhất nhất với kẻ bội bạc chính là lãng quên và sống thật hạnh phúc. Còn đau khổ, còn tổn thương nghĩa là lòng người phụ nữ còn thương yêu, vướng bận. Hãy cho anh ta tiếc rẻ, hối hận, ngỡ ngàng... về sự thay đổi của người mình từng vứt bỏ.

Anh ta là người yêu cũ của chị gái tôi. Tình cờ tôi gặp lại anh ta trong một đám cưới. Tỏ vẻ ăn năn, anh ta nói rằng: “Chắc chị gái em đau khổ lắm hả? Cũng vì cuộc sống nên ngày xưa anh mới phải làm như thế. Mong rằng cô ấy bớt đau lòng và sống tốt…”.

Lãng quên và sống hạnh phúc: Cách trả thù tốt nhất với kẻ bội bạc - Ảnh 1
Chị tôi đã dành cả trái tim để yêu người đàn ông hèn hạ đó - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cười khẩy: “Trời, anh nghĩ đi đâu thế. Lâu nay em định xin số bạn bè để cảm ơn anh mà không hết ấy chứ. Nhờ rời xa anh mà chị em mới có được ngày hôm nay. Xin lỗi anh nhưng em nói thật, nếu yêu và lấy anh thì chắc gì chị gái em đã có được cuộc sống như ngày hôm nay”.

Anh ta đực mặt ra, vừa xấu hổ vừa bối rối. Tôi lấy điện thoại, mở Facebook chị và lướt cho anh ta xem: “Đây này anh, tuần trước chị ấy mới đi Hàn du lịch về. Công việc bận bịu lắm mà chị em bảo, mỗi tháng phải đi nước ngoài một lần để xả stress. Đây, chiếc xe chị ấy mới tậu…”.

Anh ta căng mắt nhìn kĩ vào điện thoại tôi để xem có phải đó là người con gái anh ta từng vứt bỏ. Khi chắc chắn người con gái sang trọng, giàu có đó chính là chị tôi anh ta mới trả lại điện thoại. Bữa tiệc cưới diễn ra vui vẻ, mọi người rôm rả trò chuyện nhưng anh ta im bặt, vừa xấu hổ vừa như tiếc rẻ… Có lẽ anh ta đã có suy nghĩ tự mãn và ngạo mạn rằng chị tôi vẫn đang sống đau khổ và bế tắc vì bị anh bỏ rơi.

Lẽ ra với hạng đàn ông như anh ta, tôi phải cho vài cái tát mới hả dạ. Bởi những gì anh ta đã gây ra cho chị tôi chỉ xứng với hai từ: Hèn hạ. Ngày ấy, chị tôi yêu anh đến mê mệt. Anh cũng luôn tỏ ra quan tâm, chiều chuộng chị. Yêu nhau ba năm, hai bên gia đình đã bàn chuyện gặp nhau, rồi định ngày dạm ngõ.

Lãng quên và sống hạnh phúc: Cách trả thù tốt nhất với kẻ bội bạc - Ảnh 2
Anh ta bỏ chị để chạy theo một cô gái lắm tiền, nhiều của - Ảnh minh họa: Internet

Khốn nạn thay, anh ta lại bỏ chị để chạy theo một cô gái khác khi chị tôi đang ngất ngây trong hạnh phúc. Nghe đâu cô gái ấy là con gái của giám đốc công ty anh ta làm. Tuy không đẹp nhưng quen cô ta, đời anh một bước lên mây. Viện lí do chưa đủ sẵn sàng để kết hôn, anh ta lảng tránh rồi cắt đứt với chị.

Chị tôi khổ sở, đau đớn tưởng chừng chết đi được. Trong khi chị tuyệt vọng thì anh ta vẫn đi ăn, đi chơi, sống vui vẻ như chưa từng gây ra sự tổn thương cho người khác. Thấy chị tôi không thiết tha ăn uống, nằm vật vã cả ngày tôi kéo chị đến quán kem mà anh ta đang ngồi với nhân tình mới. Họ ôm nhau, đút kem cho nhau. Tôi bảo, nếu chị có chết đi thì anh ta vẫn vui vẻ, sung sướng. Hà cớ gì lại đày đọa mình như thế…

Chị tôi vực dậy, đi làm, học thêm ngoại ngữ. Chị tìm được một công việc tốt với mức thu nhập cao. Chị chăm chỉ đi spa, tập gym, thỉnh thoảng đi du lịch. Chị đẹp rạng ngời, sắc sảo. Chính nhờ nỗi đau năm đó mà chị tôi đã mạnh mẽ và có được ngày hôm nay…

Lãng quên và sống hạnh phúc: Cách trả thù tốt nhất với kẻ bội bạc - Ảnh 3
Sống thật hạnh phúc, đó là cách trả thù tốt nhất với kẻ bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Cách trả thù tốt nhất với kẻ bội bạc chính là lãng quên và sống thật tốt. Còn đau khổ, còn tổn thương nghĩa là lòng người phụ nữ còn thương yêu, vướng bận. Hãy cho anh ta tiếc rẻ, hối hận, ngỡ ngàng về sự thay đổi của người mình từng vứt bỏ. Tôi nghe bạn bè kể, người yêu cũ của chị tôi đã bị con gái giám đốc đá. Một cái kết xứng đáng cho kẻ bạc tình. Khi nghe tôi kể, chị chỉ cười xòa: “Kệ đi em, hơi đâu quan tâm chuyện người dưng nước lã…”.

Vợ và nhân tình – ai dại hơn ai?

Vợ và nhân tình – ai dại hơn ai?

Vợ và nhân tình – ai dại hơn ai khi cứ yêu người đàn ông kia đến mức mù quáng? Một người vì nghĩ nghĩa vợ chồng, nghĩ cho con cái mà tha thứ. Người kia thì dâng cả thanh xuân cho một kẻ chẳng ra gì.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông bội bạc tâm sự đàn bà cách trả thù đàn ông bội bạc

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 54 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 54 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 3 giờ 54 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm