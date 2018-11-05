Tôi cười khẩy: “Trời, anh nghĩ đi đâu thế. Lâu nay em định xin số bạn bè để cảm ơn anh mà không hết ấy chứ. Nhờ rời xa anh mà chị em mới có được ngày hôm nay. Xin lỗi anh nhưng em nói thật, nếu yêu và lấy anh thì chắc gì chị gái em đã có được cuộc sống như ngày hôm nay”.

Anh ta là người yêu cũ của chị gái tôi. Tình cờ tôi gặp lại anh ta trong một đám cưới. Tỏ vẻ ăn năn, anh ta nói rằng: “Chắc chị gái em đau khổ lắm hả? Cũng vì cuộc sống nên ngày xưa anh mới phải làm như thế. Mong rằng cô ấy bớt đau lòng và sống tốt…”.

Anh ta căng mắt nhìn kĩ vào điện thoại tôi để xem có phải đó là người con gái anh ta từng vứt bỏ. Khi chắc chắn người con gái sang trọng, giàu có đó chính là chị tôi anh ta mới trả lại điện thoại. Bữa tiệc cưới diễn ra vui vẻ, mọi người rôm rả trò chuyện nhưng anh ta im bặt, vừa xấu hổ vừa như tiếc rẻ… Có lẽ anh ta đã có suy nghĩ tự mãn và ngạo mạn rằng chị tôi vẫn đang sống đau khổ và bế tắc vì bị anh bỏ rơi.

Anh ta đực mặt ra, vừa xấu hổ vừa bối rối. Tôi lấy điện thoại, mở Facebook chị và lướt cho anh ta xem: “Đây này anh, tuần trước chị ấy mới đi Hàn du lịch về. Công việc bận bịu lắm mà chị em bảo, mỗi tháng phải đi nước ngoài một lần để xả stress. Đây, chiếc xe chị ấy mới tậu…”.

Lẽ ra với hạng đàn ông như anh ta, tôi phải cho vài cái tát mới hả dạ. Bởi những gì anh ta đã gây ra cho chị tôi chỉ xứng với hai từ: Hèn hạ. Ngày ấy, chị tôi yêu anh đến mê mệt. Anh cũng luôn tỏ ra quan tâm, chiều chuộng chị. Yêu nhau ba năm, hai bên gia đình đã bàn chuyện gặp nhau, rồi định ngày dạm ngõ.

Anh ta bỏ chị để chạy theo một cô gái lắm tiền, nhiều của - Ảnh minh họa: Internet

Khốn nạn thay, anh ta lại bỏ chị để chạy theo một cô gái khác khi chị tôi đang ngất ngây trong hạnh phúc. Nghe đâu cô gái ấy là con gái của giám đốc công ty anh ta làm. Tuy không đẹp nhưng quen cô ta, đời anh một bước lên mây. Viện lí do chưa đủ sẵn sàng để kết hôn, anh ta lảng tránh rồi cắt đứt với chị.

Chị tôi khổ sở, đau đớn tưởng chừng chết đi được. Trong khi chị tuyệt vọng thì anh ta vẫn đi ăn, đi chơi, sống vui vẻ như chưa từng gây ra sự tổn thương cho người khác. Thấy chị tôi không thiết tha ăn uống, nằm vật vã cả ngày tôi kéo chị đến quán kem mà anh ta đang ngồi với nhân tình mới. Họ ôm nhau, đút kem cho nhau. Tôi bảo, nếu chị có chết đi thì anh ta vẫn vui vẻ, sung sướng. Hà cớ gì lại đày đọa mình như thế…

Chị tôi vực dậy, đi làm, học thêm ngoại ngữ. Chị tìm được một công việc tốt với mức thu nhập cao. Chị chăm chỉ đi spa, tập gym, thỉnh thoảng đi du lịch. Chị đẹp rạng ngời, sắc sảo. Chính nhờ nỗi đau năm đó mà chị tôi đã mạnh mẽ và có được ngày hôm nay…

Sống thật hạnh phúc, đó là cách trả thù tốt nhất với kẻ bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

Cách trả thù tốt nhất với kẻ bội bạc chính là lãng quên và sống thật tốt. Còn đau khổ, còn tổn thương nghĩa là lòng người phụ nữ còn thương yêu, vướng bận. Hãy cho anh ta tiếc rẻ, hối hận, ngỡ ngàng về sự thay đổi của người mình từng vứt bỏ. Tôi nghe bạn bè kể, người yêu cũ của chị tôi đã bị con gái giám đốc đá. Một cái kết xứng đáng cho kẻ bạc tình. Khi nghe tôi kể, chị chỉ cười xòa: “Kệ đi em, hơi đâu quan tâm chuyện người dưng nước lã…”.