Đàn bà có nhiều lí do để tha thứ cho chồng. Có thể tha thứ một lần bởi vì con, vì hạnh phúc gia đình. Nhưng bắt quả tang chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác vẫn gạt nước mắt để anh ta quay về thì đúng là… hết thuốc chữa.

Đàn bà có quyền mù quáng trong tình yêu, có quyền tin đến cạn kiệt lòng mình. Nhưng đàn bà bị phản bội một lần là gọi là thơ ngây, bị phản bội hai lần là khờ dại, bị đến lần thứ ba thì gọi là ngu ngốc. Cái dại của đàn bà là khi đàn ông phản bội, ngoại tình chỉ cần rỉ vài ba câu xin lỗi, tỏ ra hối hận là đàn bà lại gục đầu vào vai như chưa từng tổn thương trước đó. Đàn bà dẫu yêu lần thứ bao nhiêu cũng thường mù quáng trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet Dù là cô gái mới lớn hay đàn bà trưởng thành, dù yêu lần đầu hay tình trường từng trải thì đàn bà cũng rất mù quáng khi yêu. Bởi muôn đời đàn bà là vậy, khi gặp đúng người đàn ông của đời mình họ cũng sẽ tin, sẽ yêu bất chấp. Lấy lòng một người đàn bà đang yêu si mê đâu có khó gì. Người đàn ông chỉ cần một chút âu yếm, hứa hẹn vài câu thủy chung là đàn bà đã tin.

Đàn ông chung thủy trên đời này còn không? Còn chứ nhưng cũng không ít những kẻ man trá. Nói yêu một người phụ nữ, ngủ với người ta hết cả thanh xuân, đến khi chán chê lại nhòm ngó người khác. Con đường từ ngoại tình tư tưởng đến lên giường gần lắm. Bao nhiêu kẻ miệng vẫn nói yêu vợ nhưng tay lại bế kẻ khác lên giường. Và dĩ nhiên, anh ta vẫn tử tế, vẫn thương vợ nhất trên đời khi chưa bị phát hiện. Đàn ông khi bị vạch trần chuyện ăn vụng thì luôn diễn vở kịch cũ rích: “Anh chỉ vì sinh lí thôi. Anh đến với cô ta là vui chơi qua đường. Làm sao cô ta có thể thay thế vị trí của em trong cuộc đời anh được…”. Kẻ phạm tội sẽ khẩn khoản xin tha thứ, sẽ tha thiết mong bù đắp lỗi lầm.

Đàn bà mềm lòng, chỉ cần đàn ông ngọt nhạt vài câu xin lỗi đã gục đầu vào vai anh ta như chưa từng thương tổn - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà nhẹ dạ cả tin. Cả thanh xuân đã trao rồi, bây giờ đường ai nấy đi rất đau đớn. Đàn bà gạt nước mắt tha thứ. Đàn ông ngoại tình được một lần, trong đầu họ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện hối lỗi và quay về. Họ sẽ nghĩ làm sao có lần 2. Lần ấy phải thật kín đáo, phải thật cẩn thận để vợ không biết. Đàn bà có nhiều lí do để tha thứ cho chồng. Có thể tha thứ một lần bởi vì con, vì hạnh phúc gia đình. Nhưng bắt quả tang chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác vẫn gạt nước mắt để anh ta quay về thì đúng là… hết thuốc chữa. Đàn bà đau lắm, khổ sở lắm khi chồng bội bạc. Nhưng chính đàn bà cũng dung túng cho đàn ông, tiếp tay cho đàn ông làm khổ chính mình. Đàn bà bị phản bội một lần là thơ ngây, bị phản bội thêm lần nữa chính là ngu ngốc - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông khi yêu thực sự sẽ không để người đàn bà của họ phải buồn chứ huống hồ chuyện ăn nằm với người khác. Điểm yếu của đàn bà là sự mềm lòng và khổ thay, đàn ông lại dùng chính điều đó để làm chiếc phao khi chuyện ngoại tình vỡ lở. Đàn ông sợ nhất kiểu đàn bà dám nói dám làm, cầm được thì buông được. Bởi khi phản bội một lần anh ta đã không còn cơ hội để quay đầu.

Khi nhân tình của chồng không trẻ đẹp mà là gái già Có một loại đàn ông thích gái già – loại đàn ông như anh – hễ những người phụ nữ nào càng chững chạc, càng mặn mà, càng giỏi giang vững chãi, càng nhiều kinh nghiệm, thì anh càng mê đắm! Mà phụ nữ trưởng thành thì như bình rượu ủ lâu năm, hễ càng uống lại càng say.

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