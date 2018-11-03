Cái dại lớn nhất của phụ nữ là vì mềm lòng mà quay lại với kẻ từng phản bội

Phụ nữ yêu 03/11/2018 15:08

Đàn bà có nhiều lí do để tha thứ cho chồng. Có thể tha thứ một lần bởi vì con, vì hạnh phúc gia đình. Nhưng bắt quả tang chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác vẫn gạt nước mắt để anh ta quay về thì đúng là… hết thuốc chữa.

Đàn bà có quyền mù quáng trong tình yêu, có quyền tin đến cạn kiệt lòng mình. Nhưng đàn bà bị phản bội một lần là gọi là thơ ngây, bị phản bội hai lần là khờ dại, bị đến lần thứ ba thì gọi là ngu ngốc. Cái dại của đàn bà là khi đàn ông phản bội, ngoại tình chỉ cần rỉ vài ba câu xin lỗi, tỏ ra hối hận là đàn bà lại gục đầu vào vai như chưa từng tổn thương trước đó.

Cái dại lớn nhất của phụ nữ là vì mềm lòng mà quay lại với kẻ từng phản bội - Ảnh 1
Đàn bà dẫu yêu lần thứ bao nhiêu cũng thường mù quáng trong tình yêu - Ảnh minh họa: Internet

Dù là cô gái mới lớn hay đàn bà trưởng thành, dù yêu lần đầu hay tình trường từng trải thì đàn bà cũng rất mù quáng khi yêu. Bởi muôn đời đàn bà là vậy, khi gặp đúng người đàn ông của đời mình họ cũng sẽ tin, sẽ yêu bất chấp. Lấy lòng một người đàn bà đang yêu si mê đâu có khó gì. Người đàn ông chỉ cần một chút âu yếm, hứa hẹn vài câu thủy chung là đàn bà đã tin.

Đàn ông chung thủy trên đời này còn không? Còn chứ nhưng cũng không ít những kẻ man trá. Nói yêu một người phụ nữ, ngủ với người ta hết cả thanh xuân, đến khi chán chê lại nhòm ngó người khác. Con đường từ ngoại tình tư tưởng đến lên giường gần lắm. Bao nhiêu kẻ miệng vẫn nói yêu vợ nhưng tay lại bế kẻ khác lên giường. Và dĩ nhiên, anh ta vẫn tử tế, vẫn thương vợ nhất trên đời khi chưa bị phát hiện.

Đàn ông khi bị vạch trần chuyện ăn vụng thì luôn diễn vở kịch cũ rích: “Anh chỉ vì sinh lí thôi. Anh đến với cô ta là vui chơi qua đường. Làm sao cô ta có thể thay thế vị trí của em trong cuộc đời anh được…”. Kẻ phạm tội sẽ khẩn khoản xin tha thứ, sẽ tha thiết mong bù đắp lỗi lầm.

Cái dại lớn nhất của phụ nữ là vì mềm lòng mà quay lại với kẻ từng phản bội - Ảnh 2
Đàn bà mềm lòng, chỉ cần đàn ông ngọt nhạt vài câu xin lỗi đã gục đầu vào vai anh ta như chưa từng thương tổn - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nhẹ dạ cả tin. Cả thanh xuân đã trao rồi, bây giờ đường ai nấy đi rất đau đớn. Đàn bà gạt nước mắt tha thứ. Đàn ông ngoại tình được một lần, trong đầu họ sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện hối lỗi và quay về. Họ sẽ nghĩ làm sao có lần 2. Lần ấy phải thật kín đáo, phải thật cẩn thận để vợ không biết.

Đàn bà có nhiều lí do để tha thứ cho chồng. Có thể tha thứ một lần bởi vì con, vì hạnh phúc gia đình. Nhưng bắt quả tang chồng ngoại tình hết lần này đến lần khác vẫn gạt nước mắt để anh ta quay về thì đúng là… hết thuốc chữa. Đàn bà đau lắm, khổ sở lắm khi chồng bội bạc. Nhưng chính đàn bà cũng dung túng cho đàn ông, tiếp tay cho đàn ông làm khổ chính mình.

Cái dại lớn nhất của phụ nữ là vì mềm lòng mà quay lại với kẻ từng phản bội - Ảnh 3
Đàn bà bị phản bội một lần là thơ ngây, bị phản bội thêm lần nữa chính là ngu ngốc - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi yêu thực sự sẽ không để người đàn bà của họ phải buồn chứ huống hồ chuyện ăn nằm với người khác. Điểm yếu của đàn bà là sự mềm lòng và khổ thay, đàn ông lại dùng chính điều đó để làm chiếc phao khi chuyện ngoại tình vỡ lở. Đàn ông sợ nhất kiểu đàn bà dám nói dám làm, cầm được thì buông được. Bởi khi phản bội một lần anh ta đã không còn cơ hội để quay đầu.

Khi nhân tình của chồng không trẻ đẹp mà là gái già

Khi nhân tình của chồng không trẻ đẹp mà là gái già

Có một loại đàn ông thích gái già – loại đàn ông như anh – hễ những người phụ nữ nào càng chững chạc, càng mặn mà, càng giỏi giang vững chãi, càng nhiều kinh nghiệm, thì anh càng mê đắm! Mà phụ nữ trưởng thành thì như bình rượu ủ lâu năm, hễ càng uống lại càng say.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà mềm lòng đàn bà tha thứ cho chồng bội bạc chồng ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 9 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 9 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 9 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này