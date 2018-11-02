Có phải xã hội quá dễ dãi khi định nghĩa ‘đàn ông hiền’?

Đây, tôi thuật lại đầu đuôi cuộc tán gẫu đấy cho các bạn nghe. Để các bạn biết được “chân dung” của người đàn ông “hiền” được nhắc đến.

Hôm nay tôi đi làm một ít giấy tờ, sẵn tiện ghé tiệm bánh cuốn nóng lề đường. Tiệm vắng, bà chủ quán bánh cuốn tranh thủ ra ngồi tán dóc với bà chủ xe thuốc lá. Câu chuyện của họ sẽ chẳng kéo được sự chú ý của tôi, nếu như một bà không thốt ra câu “Cái ông Đức đó, ổng hiền…”.

“Ừ, vợ ổng li dị ổng rồi!”

“Trời, sao lại li dị? Cái ông Đức đó, ổng hiền mà!”

“Ừ, ổng hiền mà. Ổng chỉ có cái mê số đề với đá gà, lâu lâu quậy nợ vậy đó, bà già ổng phải trả. Nghe nói mấy lần cũng có mèo mỡ gì ngoài đường, rồi cũng thôi về với vợ. Mà vợ ổng nói tánh ổng cộc ngầm. Thì đàn ông ai không có tật này tật kia, có sao đâu. Tui thấy ổng được mà, hiền lành, có bao giờ gây gổ với ai đâu…”

Tôi nghe xong, không biết người đàn ông đó “hiền” ở điểm nào, “được” ở điểm nào! Đàn ông tự biện hộ cho cái xấu của mình đã đành. Mà ngay cả phụ nữ còn “bao dung” cho cái xấu của đàn ông, thảo nào xứ này nhiều gã đàn ông mãi không bao giờ lớn được, không bao giờ tử tế được!

Nhưng đó không phải căn bệnh của riêng hai người phụ nữ đang ngồi tám chuyện ấy. Tôi nhớ lại trong cuộc đời, rất nhiều lần tôi nghe câu “thằng đó hiền” từ miệng người khác khi nhận xét về một người đàn ông nào đó. Chưa bao giờ chữ “hiền” được lạm dụng như bây giờ!

Bao nhiêu gã đàn ông vẫn mặc nhiên sống ích kỉ, gây lỗi lầm mà vẫn an toàn trong vỏ bọc hiền lành? - Ảnh minh họa: Internet

“Hiền” trong mắt họ là gì? Đàn ông ít nói – hiền! Đàn ông không xăm trổ - hiền! Đàn ông ai hỏi gì cũng chỉ cười trừ - hiền! Đàn ông không biết khôn khéo – hiền! Đàn ông nhìn dở hơi – hiền! Đàn ông ngu – hiền!

“Hiền” là một trạng thái hoàn toàn khác. Người đàn ông thực sự hiền, không có nghĩa là anh ta sẽ ít nói, lầm lầm lì lì hoặc ngu. Hiền, phải là người ôn hòa, khôn ngoan, thiện lương, không gây hại ai và cũng không để ai gây hại mình. Hiền, nghĩa là sống đem lại điều tích cực cho người khác, xây dựng giá trị hữu ích cho cuộc đời và tránh không làm tổn thương bất kì ai. Người hiền, phải là người có trí tuệ, có dũng khí, biết đúng biết sai, làm cho người ta phải kính nể, phải tôn trọng.

Chính sự đánh tráo khái niệm và định nghĩa “đàn ông hiền” một cách quá dễ dãi, mà bao nhiêu gã đàn ông không ra gì vẫn đang mặc nhiên sống ích kỉ, gây lỗi lầm, mà vẫn được an toàn trong vỏ bọc tha thứ. Người ta tin rằng sai lầm của những gã đàn ông ấy là vì gã quá hiền lành. Nên mới có chuyện các ông bố bà mẹ đổ lỗi cho bạn bè làm hư con mình, còn các bà vợ đổ lỗi do bạn bè dụ dỗ chồng mình. Chẳng ai chịu thừa nhận rằng chính bản thân những gã đàn ông ấy hư hỏng, chỉ biết khư khư rằng: “Ảnh hiền lắm!”.

Xã hội này quá khắt khe với phụ nữ và dung túng cho đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Xã hội bây giờ kì lạ như vậy đấy. Phụ nữ hi sinh hết cả cuộc đời, một tay lo lắng trong ngoài, nhưng chỉ cần hay càu nhàu nạt nộ là đã bị phán xét là hung dữ, thiếu khôn khéo. Chỉ cần chểnh mảng một chút, phụ nữ đã bị đánh giá là không chu toàn, không đảm đang. Còn đàn ông, sai phạm bao nhiêu vẫn được, chỉ cần “trông như vô hại”, thì là “hiền”!

Xã hội này, quá khắt khe với phụ nữ, quá dung túng cho đàn ông! Đáng buồn là, chính phụ nữ cũng đang thực hành điều đó mỗi ngày!