Đàn ông ngoại tình luôn sợ gia đình đổ vỡ, còn đàn bà khi trong lòng đã có đổ vỡ mới đi ngoại tình. Cái đàn ông cần chỉ là cảm giác mới mẻ của giường chiếu. Chỉ cần nhân tình cho anh ta cảm giác thăng hoa, thế là đủ.

Có phải đàn bà ngoại tình là những kẻ tham lam hay không? Điều này chưa chắc. Có những người đàn bà ngoại tình với một người đàn ông giàu có nhưng không hề ngửa tay xin anh ta một đồng nào. Có người, chồng nắm trong tay cơ ngơi đồ sộ nhưng lại đi ngoại tình với một kẻ rất nghèo chỉ đủ tiền dắt cô ta đi ăn hủ tiếu lề đường. Cả cuộc đời của người đàn bà đi tìm cảm giác được khỏa lấp những ước muốn của mình - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà dại dột hay ngu ngốc? Câu trả lời đều là không phải. Cả cuộc đời của người đàn bà đi tìm cảm giác được khỏa lấp những ước muốn của mình. Đàn bà muốn được yêu thương, muốn được trân trọng, muốn được người chồng dùng cả tâm can để đối đãi với mình. Khi sống bên chồng mà thiếu những điều ấy, người chồng chẳng cho mình điều gì cả thì đàn bà sẽ rời đi.

Đàn ông luôn được ví von như những con sói ma mãnh, luôn thèm được đi săn. Những người vợ trọn đời không thể nhốt anh ta trong chiếc lồng của sự an phận. Anh ta muốn tự do, thích chinh phục, luôn luôn muốn làm mới chuyện giường chiếu. Dẫu yêu vợ nhưng bao nhiêu năm sống cùng cũng chán chê mỏi mòi việc ái ân nhàm chán. Và đàn ông như con sói “đói mồi”, chỉ chực chờ cơ hội sổ lồng để thỏa mãn. Đàn ông ngoại tình luôn sợ gia đình đổ vỡ, còn đàn bà khi trong lòng đã có đổ vỡ mới đi ngoại tình. Cái đàn ông cần chỉ là cảm giác mới mẻ của giường chiếu. Chỉ cần nhân tình cho anh ta cảm giác thăng hoa thế là đủ. Vậy thì chẳng dại gì mà dứt bỏ người vợ hi sinh, tào khang ở nhà.

Đàn ông ngoại tình thường sợ gia đình đổ vỡ, còn đàn bà trong lòng sẵn sự đổ vỡ mới đi ngoại tình - Ảnh minh họa: Internet Mười người đàn ông ngoại tình có hết 9 kẻ quay về. Còn mười người đàn bà ngoại tình hết mười người nhận ra rằng, trên đời này đàn ông tốt không thiếu. Đàn bà tuyệt tình và nhẫn tâm với chồng ư? Không đâu, trong cuộc hôn nhân đàn bà gom đủ thất vọng rồi sẽ rời đi. Sống với chồng đàn bà nhận được gì ngoài sự mỏi mệt, chán chường. Có chồng đấy mà như không. Đàn ông lẽ ra phải biết dang tay chở che vợ, đem đến yêu thương và hạnh phúc. Đằng này không ngừng giày vò, làm khổ tâm vợ. Đàn bà đâu mãi biết chỉ nhu nhược và cam chịu? Ngoại tình đôi khi là một sự phản kháng với người chồng tệ bạc. Bởi họ biết, có khóc cạn nước mắt, có hy vọng cả đời rồi anh ta vẫn cứ như thế. Đàn bà muốn minh chứng cho chồng thấy, ngoài kia có bao nhiêu đàn ông tử tế muốn được yêu thương và chở che cho mình. Khổ thay, rất hiếm những người chồng hiểu vợ mình muốn gì - Ảnh minh họa: Internet Người đời thường miệt thị và dè bĩu kẻ ngoại tình. Đàn bà ngoại tình thì càng đáng khinh hơn nữa. Thế nhưng, phàm ở đời thiếu điều gì sẽ đi tìm điều đó. Suy cho cùng, cái Muốn của đàn bà đâu quá khó để người chồng không thể cho được. Đâu ai dại dột đi bỏ một người chồng có tâm để chạy theo cám dỗ phù phiếm. Tiếc thay, đâu phải người chồng nào trên đời này cũng biết điều đó!

Làm người thứ ba là đàn bà tội: Tội lỗi với chính mình, tội với gia đình người khác Đàn bà có được bao nhiêu năm trong quãng đời của mình để được yêu thương, nâng niu? Hà cớ gì hai tay dâng tuổi trẻ cho một người đàn ông chẳng ra gì? Nếu thương em, người ta vĩnh viễn không bao giờ để em mang danh kẻ giật chồng.

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