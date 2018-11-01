Đàn bà có được bao nhiêu năm trong quãng đời của mình để được yêu thương, nâng niu? Hà cớ gì hai tay dâng tuổi trẻ cho một người đàn ông chẳng ra gì? Nếu thương em, người ta vĩnh viễn không bao giờ để em mang danh kẻ giật chồng.

Câu chuyện về người thứ ba sẽ chẳng bao giờ kết thúc khi vẫn còn những người vô sỉ, cứ lăm le giật chồng người khác. Làm người thứ ba có vui không? Ôm chồng người khác có hạnh phúc hay không? Và rồi, cuối cùng đàn bà sẽ danh chính ngôn thuận hay mãi mãi chỉ là cái bóng đi bên lề cuộc đời người khác? Ôm chồng người khác có thấy hạnh phúc không? - Ảnh minh họa: Internet Tôi đã quen biết một người thứ ba. Cô ấy luôn đau khổ, luôn sợ hãi và bất an trong mối quan hệ với người đàn ông đó. Yêu anh ta, lén lút gặp nhau, sợ vợ người đó phát hiện, sợ người đời dè bĩu. Ba mươi tuổi, thanh xuân của cô đã gần như trao trọn cho kẻ có vợ kia. Lúc nào cũng chỉ nghe anh ta hứa: “Rồi anh sẽ bỏ vợ, sẽ không để em thiệt thòi”. Nhưng rồi cô ấy vẫn cứ chịu đựng, vẫn cứ mỏi mòn chờ đợi một cái kết viên mãn cho cuộc tình mình.

Tôi hỏi, nếu khổ như thế thì sao không kết thúc đi? Cô ấy bảo: “Vì yêu anh ấy”. Thật nực cười, người ta dám nhân danh tình yêu để ru ngủ mình trong một mối tình sai trái như vậy. Tình yêu là như vậy sao? Là đàn ông chà đạp nghĩa vợ chồng, là phủ nhận người vợ ở nhà để ăn nằm cùng người khác. Tình yêu là lén lút, vụng trộm. Tình yêu là một người hưởng thụ xúc cảm nhục dục, còn người đàn bà héo úa cả thanh xuân? Không, trên đời này làm gì có thứ tình yêu nào như thế! Hà cớ gì lại đem cả thanh xuân dâng cho kẻ chẳng ra gì? - Ảnh minh họa: Internet Làm người thứ ba là đàn bà tội. Tội lỗi với bản thân mình lắm! Thanh xuân đàn bà nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Đàn bà có được bao nhiêu năm trong quãng đời của mình để được yêu thương, nâng niu? Hà cớ gì hai tay dâng tuổi trẻ cho một người đàn ông chẳng ra gì?

Nếu thương em, người ta vĩnh viễn không bao giờ để em mang danh kẻ giật chồng. Nếu yêu em, nếu là người tử tế chắc chắn anh ta sẽ ly hôn trước rồi mới nghĩ đến chuyện có hạnh phúc khác. Người thứ ba biết không, khi anh ta rỉ vào tai em những lời mật ngọt điều anh ta muốn chính là một người đàn bà trần như nhộng trên giường. Chỉ vậy thôi! Làm người thứ ba là đàn bà tội. Tội nghiệp với gia đình người khác, với người vợ cùng những đứa con của họ. Em có từng nghĩ người vợ kia cũng từng như mình? Từng trút trọn thanh xuân, từng hi sinh tuổi trẻ để dứt ruột sinh con cho anh ta. Ngày trước, anh ta cũng từng rỉ vào tai vợ những lời hứa hẹn trọn đời. Và rồi khi da chùng bụng rạn, anh ta phủi tay người vợ tào khang của mình để ôm người đàn bà khác. Rồi một ngày, người thứ ba như em cũng sinh con, cũng làm mẹ. Người đàn ông khi đó lại chạy theo một cô khác ngực to mông bự. Em có đau lòng không? Người thứ ba vĩnh viễn là kẻ đi bên lề cuộc đời của người khác - Ảnh minh họa: Internet Làm người thứ ba là sự dại dột nhất của đời người đàn bà. Hà cớ gì bản thân không chọn một người tử tế để yêu thương, để được cưới hỏi đàng hoàng lại lén lút như những kẻ ăn trộm? Do bản thân hèn kém, do mình ngu dại nên mới nghĩ đến cách cướp chồng người? Đàn bà à, ngủ với chồng người khác là điều tội lỗi vô cùng!

Đàn bà yêu con bằng mạng sống, đàn ông chỉ yêu con bằng lời Đàn bà yêu con bằng chính tất cả những gì mình có, luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con. Mua một thỏi son, một chiếc váy đẹp đàn bà cầm lên, đặt xuống nhưng chẳng hề tiếc khi mua những thứ tốt nhất cho con. Vì con, đàn bà có thể quên đi cả những nỗi đau khổ, bất hạnh của mình.

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