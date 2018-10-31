Đàn bà yêu con bằng mạng sống, đàn ông chỉ yêu con bằng lời

Tâm sự gia đình 31/10/2018 14:18

Đàn bà yêu con bằng chính tất cả những gì mình có, luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con. Mua một thỏi son, một chiếc váy đẹp đàn bà cầm lên, đặt xuống nhưng chẳng hề tiếc khi mua những thứ tốt nhất cho con. Vì con, đàn bà có thể quên đi cả những nỗi đau khổ, bất hạnh của mình.

Đàn bà yêu con bằng tận cùng máu thịt. Mỗi nhịp đập trái tim mình đều nghĩ cho con. Hạnh phúc đến trào nước mắt khi biết con thành hình, yêu con bằng những lần con đạp trong bụng. Khi đàn bà trở dạ sinh con – chính thời khắc ấy, đàn bà biết cuộc đời mình sẽ khác: Nguồn sống mình, hạnh phúc mình, cả cuộc đời mình sẽ gắn chặt với con người bé nhỏ này thôi!

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Đàn bà thương con khi con còn là giọt máu trong bụng - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà yêu con bằng nỗi đau thấu tận trời xanh khi banh da xẻ thịt sinh con. Đàn bà trải qua cảnh ấy, ai nghĩ lại cùng rùng mình. “Đàn bà vượt cạn mồ côi một mình”, bước ra khỏi phòng sinh là bước qua cánh cửa sinh tử. Thế nhưng, đàn ông yêu con chỉ bằng suy nghĩ: “Ôi dào, đàn bà ai chẳng đẻ chứ có phải mình vợ đâu!”.

Đàn bà yêu con bằng những đêm trường thức trắng. Con nóng sốt, đàn bà chỉ ước ao được bệnh thay con. Con ọc sữa, con khóc nước mắt mẹ cũng trào ra theo. Có con rồi, nhưng đàn ông đâu thể từ bỏ giấc ngủ của mình. Đâu biết vợ mình bế con trên tay, đi lòng vòng cho con ngủ vì đặt xuống đứa bé sẽ khóc. Trong khi đó, chồng vẫn ngủ ngon, có khi còn ngáy. Yên bình như không hề biết vợ mình mệt mỏi ra sao.

Đàn bà yêu con bằng mạng sống, đàn ông chỉ yêu con bằng lời - Ảnh 2
Mỗi khi con nóng sốt, đàn bà ước gì có thể bệnh thay con - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà yêu con bằng chính tất cả những gì mình có, luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con của mình. Mua một thỏi son, một chiếc váy đàn bà cầm lên, đặt xuống nhưng chẳng hề tiếc khi mua những thứ tốt nhất cho con. Vì con, đàn bà có thể quên đi cả những nỗi đau khổ, bất hạnh của mình. Bao nhiêu người đàn bà cắn răng cam chịu sống với người chồng tệ bạc, chẳng phải vì nhu nhược hay yếu đuối mà chỉ vì con. Bao nhiêu bất hạnh, đắng chát mình mẹ ôm hết chỉ cần con cười, con hạnh phúc là đủ!

Đàn ông dẫu thương con đến mấy cũng không thể sống vì con như đàn bà. Yêu con vì con là con trai. Yêu vì đó là con ruột của mình. Họ có thể yêu con gái nhưng vẫn không thôi khao khát có một đứa con trai nối dõi. Đàn ông yêu con bằng nụ hôn hờ hững trên má. Bằng vài ba cái cưng nựng, ẵm bồng. Rồi thôi, họ lại xao nhãng con mà bận tâm những thứ khác.

Đàn ông yêu con nhưng cũng yêu những thứ khác không kém. Đó là những cuộc vui chơi, những buổi nhậu cà kê. Nhiều khi bế con một lát đã than mệt nhưng có thể nhậu thâu đêm suốt sáng. Họ có thể sống như kiểu mình chưa có con, chưa có gia đình bởi suy nghĩ: “Đã có mẹ nó lo hết rồi!”.

Đàn bà yêu con bằng mạng sống, đàn ông chỉ yêu con bằng lời - Ảnh 3
Đàn bà yêu con bằng tận cùng máu thịt - Ảnh minh họa: Internet

Vĩnh viễn, đàn ông không thể hiểu được tại sao người phụ nữ của mình có thể yêu con bằng tận cùng gan ruột như thế. Nhiều người đàn ông khi ra tòa ly hôn, giành giật với đàn bà quyền nuôi con. Thiếu con, đàn ông vẫn ổn và có thể sinh con với người đàn bà khác. Nhưng với đàn bà, nếu thiếu con đi, cuộc đời họ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Bởi thế, đàn ông đừng bao giờ tranh giành đứa con với người dứt ruột sinh ra. Vì với đàn bà con cái chính là mạng sống của họ.

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