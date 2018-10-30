Trước khi bình phẩm ngực phụ nữ, đàn ông hãy nhìn lại cơ thể của mình!

Đàn ông rất thích bình phẩm hình thể phụ nữ, xem đó là thú vui và cũng là thứ quyền độc tôn của mình. Phụ nữ có người ngực to, có người ngực lép, có người eo con kiến, cũng có người mũm mĩm. Đó là chuyện của phụ nữ, không phải chuyện của các anh!

Đàn ông tầm thường mới đi bình phẩm hình thể phụ nữ. Tại sao nói tầm thường? Vì người đàn ông một khi phát ngôn thích phụ nữ ngực to, mông nở, thường sẽ chẳng quan tâm gì đến các yếu tố khác nữa. Những người đàn ông khác có thể đòi hỏi về học thức, về tính cách, về nền tảng gia đình, sau đó mới hình thể. Riêng những người đàn ông tầm thường, chỉ cần ngực to, vóc dáng gợi cảm và mặt mũi không quá xấu, vậy là được! Đàn ông tầm thường mới chê bai cơ thể phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Công ty tôi chuyên về cơ khí nên đa phần nhân viên là đàn ông. Tôi là một trong số hiếm hoi những người phụ nữ ở công ty này. Tôi đã có chồng nên những người đàn ông đó chẳng mấy khi giữ gìn lời nói trước mặt tôi. Những lúc ngồi với nhau họ thường kể về cô Lan, cô Huệ nào đó. Và lần nào cũng vậy: “Con ấy ngực to, mông đầy đặn lắm. Chắc hẳn chuyện trên giường cũng tuyệt”. Rồi họ cười hô hố với nhau một cách rất vô duyên.

Một lần, họ nói với tôi: “Bà có chồng rồi chắc bây giờ ngực xệ tới rốn rồi nhỉ”. Tôi bình thản đáp trả lại: “Vậy, cái đó của các anh có đủ to, đủ dài, đủ khỏe không? Trước khi bình phẩm ngực mông phụ nữ, hãy nhìn lại cơ thể mình rồi hãy lên tiếng”. Họ im bặt và từ đó, hễ thấy tôi lại họ bớt những tràng cười rất vô duyên lại. Thực tế, đàn ông nghĩ mình có quyền bình phẩm cơ thể phụ nữ, nhưng phụ nữ thường chẳng mấy bình phẩm về hình thể của đàn ông. Phụ nữ thường sẽ tôn trọng, chấp nhận và thương yêu những gì thuộc về đối phương. Hơn hết, phụ nữ đủ sự duyên dáng để không làm đối phương phải mặc cảm tự ái.

Các anh có bao giờ nhìn lại cơ thể mình trước khi lên tiếng bình phẩm cơ thể phụ nữ? - Ảnh minh họa: Internet Nhưng dù đàn bà cao hay thấp, ngực to hay nhỏ, xinh đẹp hay không thì cũng đừng bao giờ để đàn ông quyết định mức độ tự tin và hấp dẫn của mình. Là phụ nữ, bạn phải tự cho điểm bản thân và hoàn toàn có quyền cho điểm bản thân số điểm tuyệt đối. Một vòng ngực khiêm tốn hay chiếc eo không được “con kiến” – không có nghĩa là bạn không xinh đẹp. Nó càng không có nghĩa là đàn ông được phép chê bai bạn! Đừng quá bận tâm những lời bình phẩm của đàn ông, vì thực ra họ cũng chẳng hoàn hảo gì đâu! Phụ nữ dường như chẳng mấy phiền hà vì vòng bụng của đàn ông quá to, hay nọng mỡ phần cổ đang chực chờ lòi cả ra ngoài. Phụ nữ cũng chẳng phàn nàn nếu người ấy quá gầy gò lòi cả xương sườn. Phụ nữ lại càng chẳng dám đánh giá khả năng giường chiếu hoặc phân tích "của quý” của đàn ông. Vậy tại sao đàn ông lại bình phẩm hình thể phụ nữ? Đàn ông tử tế, sẽ không bình phẩm cơ thể phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet Chẳng khó gì bắt gặp một nhóm đàn ông lai rai bên bàn nhậu, bắt đầu nói về cô X cô Y, về cặp ngực của cô ấy. Có anh còn hồ hởi lôi cả người yêu hoặc vợ mình lên bàn nhậu, mổ xẻ thân thể cô ấy cho bạn bè cùng nghe. Sau cuộc vui, ai về nhà nấy, nghĩ rằng bản thân không làm gì sai, đơn giản chỉ là một cuộc nói chuyện giải khuây trên bàn nhậu. Đàn ông thiếu tử tế, mãi mãi không định nghĩa được “tử tế” là thế nào!

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