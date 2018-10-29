Phụ nữ à, người yêu cũ có sâu nặng cỡ nào thì cũng là đồ cũ

Mối tình đã đi qua nhưng người tình vĩnh viễn ở lại trong lòng. Đàn bà sống bằng hoài niệm, bằng những kí ức dẫu chẳng thể thoát ra được. Nỗi đau vẫn khiến họ chẳng thể mở lòng với bất kì ai.

Có những mối tình đã đi qua, những con người lẽ ra đã trở thành hoài niệm nhưng khổ thay đàn bà không thể quên được. Những ngày tháng hạnh phúc, những nơi chốn từng hẹn hò, những vật kỉ niệm luôn khiến người đàn bà day dứt. Nhiều người còn tự trách bản thân mình bởi đã không giữ được người ấy bên mình. Giá như thời gian quay lại sẽ dẹp bớt cái tôi, sẽ cố gắng níu kéo, sẽ chấp nhận tổn thương để hiện tại không quá đau lòng và day dứt. Mối tình đã đi qua nhưng người tình thì mãi ở lại trong lòng - Ảnh minh họa: Internet Tôi có một cô bạn thân. Mối tình sâu nặng 5 năm của cô ấy kết thúc khi phát hiện ra người yêu ngủ cùng người khác. Khổ thay, cô gái kia luôn được anh ta gọi là “bạn thân”. Bạn ngu ngơ đến mức trước mặt anh ta sâu nặng với bạn, sau lưng họ ngủ với nhau cả mấy năm trời mà bạn không hề biết. Bạn đau đớn, bạn tổn thương. Anh chàng kia quay qua năn nỉ, xin bạn tha thứ nhưng bạn quyết định chia tay.

Ba năm rồi nhưng bạn vẫn không thể quên được. Bạn luôn cố chứng minh mình ổn với tất cả mọi người. Ngồi giữa cuộc vui bạn vẫn vui vẻ nói cười. Trên Facebook bạn chụp những tấm hình thật tươi, khoe những chuyến đi chơi cười rạng rỡ. Nhưng tôi biết, bạn chưa bao giờ ổn. Chừng ấy năm, vết thương từ sự phản bội vẫn giày vò bạn. Khổ thay, biết người ta làm mình đau nhưng bạn vẫn còn yêu anh ta rất nhiều. Ba năm rồi, bạn vẫn không thể mở lòng ra với bất kì ai. Vẫn lặng lẽ lên Facebook, dù không kết bạn nhưng vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của người yêu cũ. Và ngày anh ta có vợ, bạn đã uống đến say mèm rồi khóc. Bạn bảo, hay trước kia tha thứ, cho cả hai một cơ hội thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Bạn cứ ôm mãi trong lòng hình bóng của người cũ - Ảnh minh họa: Internet Tôi biết, trên đời này có rất nhiều người đàn bà giống bạn tôi. Mối tình đã đi qua nhưng người tình vĩnh viễn ở lại trong lòng. Họ sống bằng hoài niệm, bằng những kí ức dẫu chẳng thể thoát ra được. Nỗi đau vẫn khiến họ chẳng thể mở lòng với bất kì ai. Sau một cuộc tình, người day dứt, người ôm nỗi khổ đau vẫn cứ là phụ nữ. Còn đàn ông, dẫu thương đến mấy rồi cũng nhanh chóng có người mới. Họ lãng quên người phụ nữ đã dành cả thanh xuân cho mình nhanh như một cái phủi tay. Người yêu cũ dẫu có sâu nặng đến mấy cũng là đồ cũ. Ai đó đã nói rằng, yêu lại người cũ giống như ta đọc một cuốn sách, rồi kết cục cũng y như thế. Như người bạn của tôi, anh ta nói yêu bạn nhưng rồi vẫn đi ngủ với người con gái khác. Có tình yêu nào trên đời giống như thế không? Sự ích kỉ, tham lam vốn dĩ là bản chất. Và rồi, nếu anh ta trở thành người chồng, người cha thì anh ta cũng sẽ ngoại tình. Khi đó, nỗi đau của người vợ còn khổ sở hơn gấp vạn lần. Phụ nữ à, điều gì đã cũ thì hãy cho lui về quá khứ - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ à, điều gì đã cũ hãy cho lui về quá khứ. Buông trôi những nỗi đau cho nhẹ lòng. Bởi ôm mãi cũng chỉ khiến mình thêm đau, thêm dằn vặt. Bản thân mình xứng đáng được yêu, được trân trọng và được hạnh phúc. Đừng vì một người cũ mà không cho bản thân mình một cơ hội để đến với người xứng đáng hơn.

Gửi những cô gái chưa chồng: Đừng sống buông thả để khi mang thai lại nói rằng mình ‘lỡ dại’ Phá thai không đơn giản chỉ là một thủ thuật y tế. Đó là tước đi mạng sống của một con người. Nhiều cô gái sau này không thể mang thai được vì tử cung bào mòn. Nỗi ám ảnh khủng khiếp từ quá khứ sẽ đeo đẳng và khiến các cô dằn vặt cả đời.

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