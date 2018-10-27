Đây là cách đàn bà khôn ngoan giữ hạnh phúc gia đình

Nguyên nhân khiến hạnh phúc nhiều gia đình đổ vỡ hầu hết đều do đàn ông ngoại tình mà ra. Vậy trước khi cuộc sống hôn nhân đi vào ngõ cụt hay để bản thân cam tâm chịu cảnh chung chạ chồng mình với nhân tình, phụ nữ hiện đại cần làm gì để giữ lửa gia đình?

Dù có đưa ra trăm ngàn lí do để biện minh cho tính trăng hoa thì người đời cũng không thể nào dung túng cho cái thói phản bội của đàn ông. Tuy nhiên, công bằng mà nói ở đời cũng không hiếm loại gái lẳng lơ suốt ngày dụ dỗ, đeo bám hòng cướp đoạt hạnh phúc từ mái ấm của người khác. Vì thế là một phụ nữ khôn ngoan, bạn nên biết cách cư xử khéo léo để trói chân chồng mình đồng thời giải trừ bùa mê mà nhân tình gieo rắc bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả nhất. Phụ nữ khôn ngoan phải biết cư xử khéo léo để trói chân chồng - Ảnh minh họa: Internet Trước tiên phụ nữ phải biết tự làm mới và khẳng định giá trị của mình. Lâu nay, sau khi lên xe hoa về nhà chồng, đàn bà thường chọn cách an phận ở nhà làm dâu thảo, vợ hiền. Đến lúc sinh con, ở cữ họ tiếp tục nghỉ việc dành hết thời gian còn lại chăm nom, dạy dỗ con mà quên đi việc sửa soạn và làm mới bản thân. Cứ nghĩ sự hi sinh ấy sẽ được đền đáp xứng đáng và chồng mình chắc an lòng và hãnh diện lắm khi có người vợ như thế. Nhưng không, lâu nay đàn ông được ví như củ hành tây cay nồng, vô tâm. Khi quay về nhà thấy bộ dạng xuề xòa, nhợt nhạt mất sức sống của vợ họ sẽ dễ dàng chán bỏ và tìm tới những phút giây hưởng thụ, thăng hoa tình ái bên ngoài. Vì thế, ngoài mâm cơm ấm cúng trong mái nhà rộn tiếng cười con trẻ thì một người vợ dịu dàng, căng tràn sức sống cũng sẽ là động lực to lớn để kéo chồng sớm trở về sau những cuộc khoái lạc, vui chơi.

Nếu khi yêu, cảm xúc và mọi việc chủ yếu thường nảy sinh từ 2 người thì cuộc sống hôn nhân lại luôn chịu sự tác động từ nhiều mối quan hệ ngoài lề. Bởi vậy, là người phụ nữ hiện đại và thông minh, bạn cần biết tận dụng và kết nối các mối quan hệ ấy và dùng nó như một tấm chắn để bảo vệ cho hạnh phúc gia đình. Đừng chỉ quanh quẩn nơi góc bếp hay suốt ngày chỉ nghĩ đến chồng con và gia đình bên mình mà hãy dành chút thời gian quan tâm đến ba mẹ, họ hàng và bạn bè của chồng từ những hành động đơn giản và chân thành nhất. Thỉnh thoảng mua cho ba mẹ chồng một hộp thuốc bổ, dắt cháu, bồng con ghé thăm họ hàng rồi mạnh dạn trổ tài xuống bếp nấu một món nhậu cho đồng nghiệp, anh em chồng tụ tập vào ngày cuối tuần. Chắc hẳn một người vợ tâm lí, sâu sắc như thế sẽ khiến chồng kính nể và hết mực yêu thương. Và đương nhiên nếu chẳng may vợ chồng bạn xảy ra mâu thuẫn thì bạn cũng an lòng vì đó sẽ là cả một hậu phương vững chắc hỗ trợ bạn từ phía sau.

Phụ nữ chính là người giữ lửa hạnh phúc trong mỗi căn nhà - Ảnh minh họa: Internet Gia đình hiện đại, hầu hết cả vợ lẫn chồng đều bươn chải cả ngày để làm kinh tế và họ chỉ sum họp cùng nhau lúc về đêm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nếu người vợ tranh thủ kèm cặp bài vở cho con và làm đẹp thì người chồng cũng lê la cà phê, tụ tập tiệc tùng, sinh nhật cùng bạn bè. Chưa kể trong thời đại công nghệ, những chiếc smartphone cũng nghiễm nhiên trở thành người tình chen chân và chiếm lĩnh khoảng không gian riêng của hai vợ chồng. Chính lẽ đó, khéo léo kéo chồng ra những cám dỗ đời thường và dành thời gian trò chuyện, chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc cùng mình là một việc làm mà người vợ không nên bỏ qua. Việc vợ chồng nhỏ to tâm sự không chỉ giúp giải tỏa tâm lí và thấu hiểu nhau mà còn giúp tình cảm hai người trở nên ngày một sâu đậm hơn. Khi người chồng cảm nhận được sự tin tưởng, ủng hộ từ người vợ họ sẽ có thêm động lực để tạo dựng hạnh phúc gia đình. Cao tay nữa, bạn có thể thông qua một vài câu chuyện bóng gió đầy ẩn ý để xua tan cái tư tưởng ngoại tình của chồng. Phải thẳng thắn cho chồng hiểu được cái thái độ coi khinh của xã hội đối với đàn ông ôm ấp nhân tình cũng như hậu quả đầy đau thương khi gia đình đổ vỡ để lỡ đàn ông vừa chớm ý định cũng giật mình mà tự tìm đường rút lui. Thỉnh thoảng dành tặng cho chồng những món quà nhỏ bất ngờ cũng là một trong những cách hâm nóng tình yêu. Không cần thường niên hay phải đợi đến dịp lễ, tết đặc biệt nào. Quan trọng là phụ nữ cần tinh tế để hiểu và chọn những món quà phù hợp với ý muốn của chồng. Như vậy dù là phút giây ngẫu hứng thì cũng sẽ mang lại một hiệu quả khá bất ngờ. Một điều đặc biệt không kém là phụ nữ phải nhớ âm thầm quản lí thời gian biểu và những mối giao thiệp mà chồng ít hoặc không hay đề cập đến. Quản lí ở đây không có nghĩa là giám sát 24/24 khiến đàn ông cảm thấy ngột ngạt và vướng víu mà nên khôn ngoan kiểm soát và kịp thời phát hiện những hành vi bất thường của chồng để có những ứng xử phù hợp, hạn chế thấp nhất những nguy cơ không muốn có thể xảy ra. Biết gìn giữ hạnh phúc cũng là một bản lĩnh của người phụ nữ hiện đại - Ảnh minh họa: Internet Giữ lửa và bảo vệ hạnh phúc gia đình trọn vẹn là cả một quá trình đầy thử thách và khó khăn. Vì thế biết mình cần và phải làm gì để chồng ngoan ngoãn tìm đường về nhà mà không nhen nhóm thói trăng hoa, đó mới chính là bản lĩnh của một người phụ nữ hiện đại thời nay.

Thủ phạm ngoại tình là đàn ông nhưng đánh ghen chỉ có đàn bà Người vợ khôn ngoan cứ nhằm vào chồng mà “đánh”. Đánh vào chính những gì anh ta đã quay lưng đi khi ngoại tình: Là gia đình, là vợ con, là tiền bạc, là chính tờ đơn ly hôn đang sắp đưa ra trước mặt…

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