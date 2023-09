Đây là cách đàn bà khôn ngoan giữ hạnh phúc gia đình

Dù có đưa ra trăm ngàn lí do để biện minh cho tính trăng hoa thì người đời cũng không thể nào dung túng cho cái thói phản bội của đàn ông. Tuy nhiên, công bằng mà nói ở đời cũng không hiếm loại gái lẳng lơ suốt ngày dụ dỗ, đeo bám hòng cướp đoạt hạnh phúc từ mái ấm của người khác. Vì thế là một phụ nữ khôn ngoan, bạn nên biết cách cư xử khéo léo để trói chân chồng mình đồng thời giải trừ bùa mê mà nhân tình gieo rắc bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả nhất.

Phụ nữ khôn ngoan phải biết cư xử khéo léo để trói chân chồng - Ảnh minh họa: Internet

Trước tiên phụ nữ phải biết tự làm mới và khẳng định giá trị của mình. Lâu nay, sau khi lên xe hoa về nhà chồng, đàn bà thường chọn cách an phận ở nhà làm dâu thảo, vợ hiền. Đến lúc sinh con, ở cữ họ tiếp tục nghỉ việc dành hết thời gian còn lại chăm nom, dạy dỗ con mà quên đi việc sửa soạn và làm mới bản thân. Cứ nghĩ sự hi sinh ấy sẽ được đền đáp xứng đáng và chồng mình chắc an lòng và hãnh diện lắm khi có người vợ như thế. Nhưng không, lâu nay đàn ông được ví như củ hành tây cay nồng, vô tâm. Khi quay về nhà thấy bộ dạng xuề xòa, nhợt nhạt mất sức sống của vợ họ sẽ dễ dàng chán bỏ và tìm tới những phút giây hưởng thụ, thăng hoa tình ái bên ngoài. Vì thế, ngoài mâm cơm ấm cúng trong mái nhà rộn tiếng cười con trẻ thì một người vợ dịu dàng, căng tràn sức sống cũng sẽ là động lực to lớn để kéo chồng sớm trở về sau những cuộc khoái lạc, vui chơi.