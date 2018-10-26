Thủ phạm ngoại tình là đàn ông nhưng đánh ghen chỉ có đàn bà

Phụ nữ yêu 26/10/2018 11:18

Người vợ khôn ngoan cứ nhằm vào chồng mà “đánh”. Đánh vào chính những gì anh ta đã quay lưng đi khi ngoại tình: Là gia đình, là vợ con, là tiền bạc, là chính tờ đơn ly hôn đang sắp đưa ra trước mặt…

Có lẽ, không có ai sướng như đàn ông ngoại tình ở Việt Nam. Bởi vì sau những phút giây thỏa mãn với nhân tình, họ lại được khoanh tay đứng nhìn hai người đàn bà xâu xé nhau vì mình. Người vợ đánh ghen trong lòng đau đớn và khổ sở cùng cực. Thế nhưng, người đàn ông trong hoàn cảnh ấy chắc hẳn sẽ tự mãn vì nghĩ mình vô cùng quan trọng với vợ và cả nhân tình.

Thủ phạm ngoại tình là đàn ông nhưng đánh ghen chỉ có đàn bà - Ảnh 1
Đàn ông sau khi ngoại tình lại khoanh tay đứng nhìn hai người đàn bà xâu xé nhau vì mình - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đánh ghen để làm gì? Để tát nát mặt ả đàn bà trơ trẽn dám cướp chồng người khác. Để làm hạ cơn hỏa của sự hờn ghen đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Để chứng minh mình không phải là người đàn bà nhu nhược đến mức ngu ngốc chỉ biết giương mắt nhìn người khác cướp chồng. Thật khó để đàn bà giữ bình tĩnh khi biết chồng ăn vụng nên đánh ghen là phương án đầu tiên các bà vợ nghĩ đến.

Thế nhưng những người vợ nên nhớ rằng dù đàn bà nào có lẳng lơ cỡ nào cũng chẳng thể cởi áo ăn nằm nếu như đàn ông không muốn. Đừng bao giờ cố tìm kiếm một lí do để ngụy biện cho tội lỗi của chồng: Rằng do ả kia quyến rũ, do anh ấy say xỉn không biết gì, do bị gài bẫy… Cho dù cố tìm kiếm một trăm lí do để khỏa lấp tội lỗi thì cũng không bao giờ chối bỏ được một điều: Đàn ông là kẻ phản bội. Nếu anh không muốn chẳng ai bắt ép anh lên giường được. Sau khi bị phát hiện anh sẽ tỏ ra ăn năn, anh thề thốt yêu vợ thương con. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ái ân với nhân tình thì vợ con anh ở đâu?

Thủ phạm ngoại tình là đàn ông nhưng đánh ghen chỉ có đàn bà - Ảnh 2
Ngoại tình là bản chất, sẽ không thay đổi được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đánh ghen là đàn bà dại. Bởi khi ngoan hiền, xinh đẹp, dịu dàng đàn ông cũng đã phản bội. Vậy hà cớ gì phải xù lông lên, hùng hổ như con sói để mong chồng quay về? Nhân tình bị đánh, bị tát… lại càng làm cho đàn ông muốn dang tay bảo vệ. Muốn chồng quay về mà đánh ghen thì càng đẩy chồng về phía cô ta nhanh hơn.

Phương Tây rất ít khi đánh ghen. Họ có câu nói rất hay: “Cách tốt nhất để trả thù người cướp chồng mình là nhường luôn người đàn ông tồi tệ đó cho cô ta”. Rõ ràng, đàn ông ngoại tình là đỉnh điểm của sự tồi tệ. Lòng dạ bạc bẽo như vôi thì giành về để làm gì nữa? Đàn bà nên nhớ, ngoại tình một lần sẽ có lần nữa. Ham của lạ, thích chuyện giường chiếu là bản chất đã ăn sâu vào máu thịt, sẽ không thể thay đổi được. Buông bỏ người chồng tệ bạc, nhường kẻ ấy cho kẻ cướp chồng mình. Dẫu yêu thích đến mấy thì sớm hay muộn, ả nhân tình kia cũng sớm nhận được cảm giác đắng chát khi người đàn ông “no xôi chán chè”.

Thủ phạm ngoại tình là đàn ông nhưng đánh ghen chỉ có đàn bà - Ảnh 3
Đàn bà khôn ngoan cứ nhằm vào chồng mà đánh - Ảnh minh họa: Internet

Thủ phạm của ngoại tình là đàn ông nhưng đàn bà cứ xâu xé nhau. Người vợ khôn ngoan cứ nhằm vào chồng mà “đánh”. Đánh vào chính những gì anh ta đã quay lưng đi khi ngoại tình: Là gia đình, là vợ con, là tiền bạc, là chính tờ đơn ly hôn đang sắp đưa ra trước mặt… Đàn ông có thể vì một phút ham mê mà đi ăn vụng nhưng nếu biết trân trọng gia đình anh ta sẽ quay về. Còn ngược lại, đàn bà buông tay không tiếc.

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