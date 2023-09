Thế nhưng những người vợ nên nhớ rằng dù đàn bà nào có lẳng lơ cỡ nào cũng chẳng thể cởi áo ăn nằm nếu như đàn ông không muốn. Đừng bao giờ cố tìm kiếm một lí do để ngụy biện cho tội lỗi của chồng: Rằng do ả kia quyến rũ, do anh ấy say xỉn không biết gì, do bị gài bẫy… Cho dù cố tìm kiếm một trăm lí do để khỏa lấp tội lỗi thì cũng không bao giờ chối bỏ được một điều: Đàn ông là kẻ phản bội. Nếu anh không muốn chẳng ai bắt ép anh lên giường được. Sau khi bị phát hiện anh sẽ tỏ ra ăn năn, anh thề thốt yêu vợ thương con. Nhưng ngay trong khoảnh khắc ái ân với nhân tình thì vợ con anh ở đâu?

Ngoại tình là bản chất, sẽ không thay đổi được - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà đánh ghen là đàn bà dại. Bởi khi ngoan hiền, xinh đẹp, dịu dàng đàn ông cũng đã phản bội. Vậy hà cớ gì phải xù lông lên, hùng hổ như con sói để mong chồng quay về? Nhân tình bị đánh, bị tát… lại càng làm cho đàn ông muốn dang tay bảo vệ. Muốn chồng quay về mà đánh ghen thì càng đẩy chồng về phía cô ta nhanh hơn.