Gửi đàn ông tệ bạc: Có hạnh phúc nào trọn vẹn khi người vợ xây đắp còn người chồng lại nhẫn tâm đạp đổ?

Chồng chính là nguyên nhân cho những nỗi dằn vặt và cô đơn của mỗi người vợ. Còn hay không những ông chồng đối đãi với vợ mình bằng cả chân tâm? Còn hay không những người biết xót thương, biết trân trọng người đàn bà đi qua mưa nắng cùng mình?

Người đời có câu: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”. Để có được hạnh phúc đòi hỏi sự vun đắp, sự nỗ lực của cả hai người. Hôn nhân cũng giống như một cái cây, nếu không chăm bón sẽ chết yểu. Nhưng trên đời này, đâu phải người đàn ông nào cũng hiểu được điều đó. Đã là chồng, là cha nhưng đàn ông vẫn sống vô tâm, ích kỉ và nhiều khi rất tàn nhẫn với vợ. Hôn nhân giống một cái cây, nếu không chăm bón sẽ chết yểu - Ảnh minh họa: Internet Tôi chưa có chồng nhưng mỗi lần nghe các chị trong công ty kể về chồng mình thì tôi lại chẳng muốn dại dột “chui đầu vào rọ”. Có chị thì chồng lười biếng vô cùng. Đi làm về thì nằm chơi game, hiếm khi đụng tay giúp vợ việc gì. Có chị thì chồng nhậu nhẹt, say xỉn tối ngày. Tệ hơn là coi trọng bạn nhậu hơn cả vợ con. Đêm khuya khắt mới về, người nồng nặc mùi bia. Vợ nhờ việc gì thì ậm ừ, còn bạn nhậu chỉ cần gọi một cuộc là phóng xe đi ngay.

Nhưng có lẽ buồn nhất là chuyện của chị Liên kế toán. Chồng chị suốt ngày nhậu nhẹt lại có tật gái gú bên ngoài. Chị khổ sở biết bao nhiêu lần khi biết chồng mình “ăn bánh trả tiền”. Tệ hại hơn là anh ta lấy tiền chị làm ra để đi bao gái. Bao nhiêu lần chị viết đơn ly hôn nhưng rồi cũng nghĩ lại vì con. Phải chăng, đàn bà lấy chồng ai rồi cũng rơi nước mắt? Ai rồi cũng phải lịm vào tim những nỗi đau và cả những nỗi cô đơn chẳng ai hiểu thấu. Chồng – lẽ ra là người san sẻ, gánh vác những nỗi muộn phiền, cơ cực. Đằng này, chồng lại chính là nguyên nhân cho những nỗi dằn vặt và cô đơn của mỗi người vợ. Còn hay không những ông chồng đối đãi với vợ mình bằng cả chân tâm? Còn hay không những người biết xót thương, biết trân trọng người đàn bà đi qua mưa nắng cùng mình?

Đàn bà có chồng nhiều khi sống quên cả bản thân mình để vun vén cho gia đình. Tất bật bao nỗi lo toan để kiếm tiền, chăm con, để nấu những bữa cơm nóng sốt cho chồng con. Đàn bà dù giàu sang hay nghèo hèn thì hạnh phúc của họ cũng đơn giản lắm! Chỉ cần người đàn ông bên cạnh quan tâm, chia sẻ. Phải chăng, đàn bà lấy chồng ai rồi cũng khóc? - Ảnh minh họa: Internet Đàn bà cứ xây, cứ dồn hết sức lực cho gia đình. Trong khi đàn ông lại dùng chính sự vô tâm, ích kỉ của mình để đập bể hạnh phúc ấy. Lười biếng, vô tâm, nhậu nhẹt còn đỡ! Nhiều đàn ông tàn nhẫn hơn lại đi đánh đập vợ. Dùng sức lực cơ bắp để đánh người đàn bà của mình. Có gì hèn hơn thế? Và tàn nhẫn nhất, chính là đàn ông ngoại tình. Tình nghĩa vợ chồng chẳng nghĩa lí gì khi bị tình dục làm cho mờ mắt. Đàn bà chịu đựng giỏi lắm. Nhiều khi cười nói, vô tư nhưng ai biết được trong lòng họ bao nhiêu tâm sự đè nén. Chồng vô tâm, chồng tệ bạc vẫn cố gắng ôm vào mình để gia đình trọn vẹn. Đàn ông đập bể hạnh phúc, còn đàn bà như họ cứ mò mẫm từng viên gạch trong đống đổ nát để xây lại. Nhưng sức chịu đựng có hạn, đến khi nào đàn bà không chịu nổi nữa thì hạnh phúc gia đình sẽ vỡ tan như bọt xà phòng. Đàn bà chỉ cần người chồng của mình biết yêu thương và san sẻ - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông à, nếu đã mang tiếng làm chồng, làm cha thì hãy sống có trách nhiệm với gia đình. Không cần anh là người kiếm tiền thật giỏi, không cần anh phải có địa vị, có xe hơi nhà lầu. Người đàn bà đi bên cạnh anh chỉ cần anh - ở mức độ bình thường nhất. Biết yêu thương vợ con, biết gom góp cùng vợ để xây dựng hạnh phúc gia đình.

Đàn ông à, dù là cuộc tình thứ mấy xin hãy công bằng với người đến sau Hiện tại ai là người kiên nhẫn ở bên anh những lúc buồn tủi nhất? Ai là người chấp nhận được cả cái tốt lẫn cái xấu để ở cạnh anh đến phút giây này? Người cũ dẫu có tốt đến mấy, khiến đàn ông yêu sâu đậm đến mấy thì cũng là người cũ, tình yêu dẫu đẹp đến mấy cũng chỉ là kỉ niệm.

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