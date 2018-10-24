Đàn ông à, dù là cuộc tình thứ mấy xin hãy công bằng với người đến sau

Phụ nữ yêu 24/10/2018 10:43

Hiện tại ai là người kiên nhẫn ở bên anh những lúc buồn tủi nhất? Ai là người chấp nhận được cả cái tốt lẫn cái xấu để ở cạnh anh đến phút giây này? Người cũ dẫu có tốt đến mấy, khiến đàn ông yêu sâu đậm đến mấy thì cũng là người cũ, tình yêu dẫu đẹp đến mấy cũng chỉ là kỉ niệm.

Trong cuộc đời mỗi người, trước khi cập bến bờ hạnh phúc, chắc hẳn ai cũng trải qua một vài mối tình dang dở. Nhưng dẫu là tình đầu hay tình cuối thì ta cũng nên công bằng với người đến sau.

Đàn ông à, dù là cuộc tình thứ mấy xin hãy công bằng với người đến sau - Ảnh 1
Ai rồi cũng sẽ có một vài mối tình dang dở trước khi tìm được người thích hợp - Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người quan niệm tình đầu là mối tình đẹp nhất, trong sáng nhất và khó quên nhất. Khi chia tay, ta thường sống trong hoài niệm và dành một góc nhỏ nơi trái tim để nhớ thương về người cũ. Đôi khi ta lại dùng cảm xúc và chuẩn mực của tình đầu để làm thước đo đánh giá tình kế mà vô tình quên rằng niềm hạnh phúc và sự sẻ chia ta đang có đều được vun đắp từ người đến sau.

Khi yêu ai cũng mong ước cùng nắm tay nhau bước đến cuối con đường hạnh phúc, cùng về chung mái nhà ấm áp, nơi có mâm cơm nhỏ và rộn tiếng cười trẻ thơ. Bởi vì từng mơ ước, từng khát khao và yêu say đắm nên khi chia tay ta luôn day dứt, tiếc nuối từng khoảnh khắc qua đi. Và việc ta vội vàng yêu người mới cũng chỉ mong lấp đầy khoảng trống và nỗi đau của người yêu cũ.

Đàn ông à, dù là cuộc tình thứ mấy xin hãy công bằng với người đến sau - Ảnh 2
Hà cớ gì cứ ngập trong hồi ức cũ để đau mình và đau lòng người? - Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng dù là cuộc tình thứ mấy, tình dẫu cũ hay mới thì đó đều là sự rung động từ hai trái tim yêu thương. Đều là sự quan tâm, lo lắng một cách tự nguyện. Đều có những phút giây buồn, vui, giận, hờn và đặc biệt hơn đều có thể cùng nhau vượt qua bao khó khăn, thử thách để sống bên nhau trọn đời nếu ta thật sự biết trân trọng và yêu thương. Vậy hà cớ gì ta cứ ngập mình trong hồi ức cũ để bận lòng mình, đau lòng người?

Có thể đôi lúc đàn ông cảm thấy người yêu hiện tại không có điểm gì nổi bật hơn người cũ. Họ không hiểu mình, không xinh đẹp và tâm lí như người cũ. Dẫu đang hạnh phúc với người mới nhưng nhiều người vẫn âm thầm đặt lên bàn cân để so sánh. Như vậy liệu có công bằng? Hiện tại ai là người kiên nhẫn ở bên anh những lúc ta buồn tủi nhất? Ai là người chấp nhận được cả cái tốt lẫn cái xấu để ở cạnh anh đến phút giây này? Người cũ dẫu có tốt đến mấy, khiến đàn ông yêu sâu đậm đến mấy thì cũng là người cũ, tình yêu dẫu đẹp đến mấy cũng chỉ là kỉ niệm.

Đàn ông à, dù là cuộc tình thứ mấy xin hãy công bằng với người đến sau - Ảnh 3
Đàn ông à, hãy trân trọng người phụ nữ đi bên cạnh mình - Ảnh minh họa: Internet

Ai đó đã từng nói khi trái tim lên tiếng thì lí trí phải im lặng. Cảm xúc luôn là cái khó nắm bắt, khống chế và làm chủ. Không ai dám đảm bảo sẽ phân chia đều dung lượng tình yêu cho mỗi cuộc tình mình đi qua. Đàn ông cần thể hiện sự quan tâm, lo lắng đúng mực, đừng thấy họ yêu thương mình mà dễ dàng gắt gỏng và bỏ mặc. Hãy luôn nhớ rằng, hạnh phúc đơn giản là được chia sẻ và cho đi. Trong tình yêu cũng vậy, chớ mải miết theo đuổi những ảo tưởng xa xôi mà đánh rơi cái hạnh phúc quý giá ngay bên cạnh mình.      

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Từ khóa:   người yêu cũ mối tình đầu tâm sự đàn bà

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