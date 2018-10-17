Đàn bà đừng ép mình thay đổi để có được tình yêu của người đàn ông

Phụ nữ yêu 17/10/2018 10:32

Và một khi lòng dạ đàn ông thay đổi, dù bạn làm gì, thay đổi như thế nào cũng chẳng khiến họ hài lòng. Và cuối cùng, điều bạn còn lại chỉ là một con người không giống mình và một trái tim vỡ nát vì sự bội phản.

Hồi sinh viên, tôi ở cùng phòng trọ với một cô bạn rất thân. Bạn tôi có một tình yêu vô cùng lãng mạn với chàng trai cùng khóa. Anh ta giống như nghệ sĩ, hay đọc thơ, gảy đàn ghita. Cô bạn tôi thì tính cách có phần mạnh mẽ, hướng ngoại. Bạn tôi chết mê chết mệt cũng bởi vẻ phong trần nghệ sĩ chẳng giống ai của anh ta. Anh ta thường bảo, mong muốn bạn gái hiểu mình, cũng am hiểu nghệ thuật, văn chương.

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Nhiều người đàn bà cố gắng thay đổi mình để xứng với người yêu - Ảnh minh họa: Internet

Bạn tôi mỗi ngày đọc rất nhiều sách, rất nhiều thơ. Bạn đăng kí những khóa học piano, ghita, thậm chí thổi sáo… Chỉ có một điều rằng bạn chẳng hề thích thú. Có những lần bạn bỏ dở buổi tập và về nhà, tôi bảo nếu không thích thì đừng ép mình phải học. Bạn bảo, yêu một người như anh ấy nếu bản thân mình không tương xứng thì tình yêu sẽ tan vỡ. Nhưng rồi, kết cục bạn tôi nhận được chỉ là lời đề nghị chia tay của anh ta kèm theo một lí do rất buồn cười: “Anh thấy em khác xưa nhiều quá!”.

Tôi có một chị bạn, chồng chị ấy ngoại tình. Nhân tình của chồng chị rất đẹp, da trắng, mũi cao, vóc dáng rất gợi cảm. Trong cơn đau đớn vì phản bội, chị bảo phải đẹp hơn kẻ đã cướp chồng mình. Anh ta ngoại tình chỉ vì cô ta đẹp, nếu chị gợi cảm hơn thì anh ta sẽ quay về.

Chị tôi đi sửa mũi. Vài bữa sau đi bơm môi. Rồi chị vay mượn để hút mỡ, nâng ngực… Tôi nhìn chị xa lạ vô cùng, không còn là gương mặt thân quen trước kia. Nhưng rồi, bất chấp chị có đẹp lên, ngực có to, bụng có hết mỡ thì anh chồng chị cũng không quay về. Anh ta thậm chí còn bảo chị ly hôn để tự do đến với nhân tình.

Đàn bà đừng ép mình thay đổi để có được tình yêu của người đàn ông - Ảnh 2
Đàn ông muốn phụ nữ thay đổi xuất phát từ sự ích kỉ, hẹp hòi - Ảnh minh họa: Internet

Có rất nhiều người đàn bà trên đời này rất giống chị và bạn thân tôi, chỉ là khác nhau ở mức độ. Khi yêu chân thành, đàn bà luôn sống hết mình vì tình yêu ấy. Thậm chí là thay đổi bản thân mình để phù hợp, để xứng đáng với tình yêu. Và họ dần thay đổi, họ không còn là chính mình.

Đàn ông không thích bạn mặc váy, bạn liền nghe theo. Họ không thích bạn có bạn thân là người khác giới, bạn liền từ bỏ người bạn ấu thơ của mình. Họ không thích chiếc mũi thấp bạn liền sửa mũi. Tất cả điều đó đều xuất phát từ thói ích kỉ, hẹp hòi muốn chiếm hữu của người đàn ông. Và một khi lòng dạ đàn ông thay đổi, dù bạn làm gì, thay đổi như thế nào cũng chẳng khiến họ hài lòng. Và cuối cùng, điều bạn còn lại chỉ là một người - không giống mình và một trái tim vỡ nát vì sự bội phản.

Đàn bà đừng ép mình thay đổi để có được tình yêu của người đàn ông - Ảnh 3
Đàn bà đừng ép mình thay đổi vì bất kì ai - Ảnh minh họa: Internet

Tình yêu thực sự là xuất phát từ tâm. Là yêu chính con người, chính bản thể như họ vốn có. Bất kể đàn bà đẹp hay xấu, sôi nổi hay trầm tính, nội tâm hay hướng ngoại thì họ vẫn yêu. Người đàn ông có tâm sẽ nguyện ở bên người đàn bà của mình bất kể người ấy ra sao. Nếu một người đàn ông bắt bạn thay đổi, điều tốt nhất là hãy chia tay anh ta.

Nếu chẳng may yêu phải đàn ông vô tâm thì đàn bà phải tự biết yêu lấy mình

Nếu chẳng may yêu phải đàn ông vô tâm thì đàn bà phải tự biết yêu lấy mình

Sinh ra làm đàn bà vốn đã gian truân, gặp được người hết lòng thương yêu mình đã là may mắn, nhưng lỡ như chẳng may yêu phải đàn ông vô tâm thì hãy tự yêu lấy bản thân mình.

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