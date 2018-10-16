Nếu chẳng may yêu phải đàn ông vô tâm thì đàn bà phải tự biết yêu lấy mình

Phụ nữ yêu 16/10/2018 15:25

Sinh ra làm đàn bà vốn đã gian truân, gặp được người hết lòng thương yêu mình đã là may mắn, nhưng lỡ như chẳng may yêu phải đàn ông vô tâm thì hãy tự yêu lấy bản thân mình.

Ngày mới yêu nhau đàn ông thường thề non hẹn biển, hứa đủ điều, quan tâm chăm sóc từng li từng tí. Ấy thế mà khi đã có được người phụ nữ của mình thì họ trở nên vô tâm đến đáng sợ.

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Điều đàn bà mong nhất vẫn là sự quan tâm từ người đàn ông mình yêu thương -  Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà dù mạnh mẽ đến đâu cũng luôn mong nhận được sự quan tâm chăm sóc từ người mình yêu thương. Nhưng đàn ông không hiểu, cứ mặc nhiên vô tâm vì nghĩ rằng đàn bà ấy đã là của họ, dù vô tâm thì đàn bà vẫn còn ở đó chẳng mất đi đâu được.

Bởi vậy mới nói, nếu đàn ông vô tâm đàn bà hãy tự yêu lấy bản thân mình. Làm đẹp đi, đi chơi đi, thích gì cứ mua đi, tụ tập với bạn bè đi, hãy làm điều mình thích. Đừng mỏi mệt chờ sự quan tâm của đàn ông.

Cuộc đời này ta chỉ có một lần để sống, hà cớ gì để sự vô tâm của đàn ông giết chết thanh xuân của mình? Đàn bà nên nhớ rõ, bản thân mình mình không thương thì chẳng ai thương. Dù làm cứ việc gì đi chăng nữa, đàn bà hãy nghĩ đến bản thân mình trước. Chỉ cần xinh đẹp, chỉ cần yêu đời mọi chuyện sẽ an nhiên.

Đàn ông trong thời đại bây giờ, có cũng được không có cũng chẳng sao. Nếu gặp người đàn ông luôn trân quý bạn như thuở ban đầu, hãy dành tình yêu cho họ. Còn nếu không may gặp phải người đàn ông vô tâm nữa thì cũng không cần tìm cách níu giữ.

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Đàn bà hà cớ gì vì sự vô tâm của đàn ông mà héo úa cả thanh xuân? - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà nên nhớ không có người đàn ông vô tâm, chỉ là tâm của anh ta không đặt ở nơi bạn mà thôi. Vì thế đừng bao giờ ru lòng mình mà nói rằng do anh ấy bận việc, do công việc của anh ấy nhiều áp lực quá nên không có thời gian dành cho bạn.

Khi một người đàn ông đã vô tâm thì đừng bao giờ hỏi tại sao mà thay vào đó hãy tự yêu và chăm sóc bản thân. Nếu một ngày nào đó người đàn ông bạn yêu đối xử quá hững hờ, bạn không cần nhắn tin với anh ta. Bạn không cần anh ta chở đi chơi, bạn cũng chẳng cần anh ta mua quà vào những ngày quan trọng. Nếu anh ta sợ mất bạn thì sẽ tự biết mình cần phải làm gì để giữ chân người phụ nữ mình yêu.

Có hai loại đàn ông khi yêu. Một là người đàn ông phát hiện người phụ nữ thay đổi sẽ tìm cách giữ chân họ. Hai là người đàn ông cảm thấy vui mừng khi thấy người phụ nữ của họ thay đổi, chung quy là do lòng người đàn ông thay đổi mà ra.

Nếu chẳng may yêu phải đàn ông vô tâm thì đàn bà phải tự biết yêu lấy mình - Ảnh 3
Đàn bà hãy sống cho mình, đừng sống vì người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tin đi, đàn ông sẽ rất sợ nếu đàn bà của họ có sự thay đổi, tự khắc anh ta sẽ quay lại quan tâm bạn như lúc trước mà thôi. Còn nếu không thì đương nhiên là anh ta đã có người phụ nữ khác, còn bạn chỉ là cái gai trong mắt họ. Vậy nên yêu đàn ông vô tâm, đàn bà hãy tự yêu lấy bản thân mình. Sống cho mình, chứ đừng sống cho người khác. Bởi đến khi nhận ra thì bạn đã đánh mất rất nhiều cơ hội cho bản thân mình.

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