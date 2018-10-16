Đàn bà ly hôn: Tự mình đứng vững sau những chông chênh

Nhìn vào cuộc đời trong tay mình và nhìn vào chính con cái để phải đứng dậy. Chẳng thể ngồi khóc mãi, chẳng thể để cuộc sống bị nhấn chìm trong vực thẳm u tối của những suy nghĩ tiêu cực.

Có thể khẳng định rằng, giai đoạn sau ly hôn chính là thời khắc khó khăn nhất với một người đàn bà. Như một đoàn tàu đã bị trật khỏi đường ray, đàn bà không biết cuộc đời mình sẽ trượt dài trên những nỗi đau đến khi nào. Không bàn đến ai đúng ai sai hay lí do nào dẫn đến ly hôn thì người chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương nhiều nhất luôn là phụ nữ. Người chồng dù tệ đến đâu cùng từng là một phần không thể thiếu trong cuộc đời đàn bà - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn ông sau khi ly hôn, họ có thể tìm được người mới rất nhanh. Họ có thể đến với thân xác của những người phụ nữ khác để mua vui, để tìm quên. Thậm chí họ có thể tái hôn rất nhanh. Cuộc ly hôn vừa rồi, dường như không ảnh hưởng mấy đến cuộc sống của họ. Nhưng cuộc sống của những người đàn bà sau ly hôn thì khác.

Nhiều người đàn bà luôn tỏ ra mình ổn, thậm chí rất ổn. Họ lên mạng khoe cuộc sống sau ly hôn, khoe những cuộc vui, khoe mái tóc mới làm lại, khoe những bộ váy áo rất đẹp. Họ có những dòng trạng thái chứng tỏ cuộc sống của mình đang rất vui, rất thoải mái và chẳng hề đau đớn sau khi tan vỡ. Họ đang gồng mình lên chứng tỏ mình ổn, nhưng tự sâu trong thâm tâm những người đàn bà như thế là những người mang trong mình tổn thương rất lớn. Chồng cũ có thể tệ bạc, có thể rất vũ phu, tệ hơn nữa là ngoại tình. Đàn bà biết rằng mình làm đúng khi chọn con đường ly hôn. Thế nhưng, không đau sao được khi người chồng cũ mình từng thương yêu cả thanh xuân, là một phần máu thịt của cuộc đời mình. Ngay cả sau khi đã ra tòa, nhiều người vẫn còn dằn vặt không biết mình đã làm đúng hay sai. Khổ tâm nhất vẫn là những người đàn bà có con: “Sau này con có trách mình không. Nếu mình cắn răng chịu đựng, biết đâu con đã có một cuộc sống tốt hơn".

Đàn bà bị nhấn chìm trong cảm giác lạc lõng và cô độc - Ảnh minh họa: Internet Điều khó nhất với đàn bà sau ly hôn chính là tự cân bằng cuộc đời của mình. Ly hôn đã khó, bước qua những chông chênh để đi tiếp những chặng đường còn rất dài phía trước lại càng khó hơn. Có những lúc, đàn bà thấy mình bơ vơ và đơn độc giữa cuộc đời. Chia tay mối quan hệ cũ, những thói quen cũ, giữa đám đông thấy mình thật lạc lõng. Đàn bà bị nhấm chìm trong cảm giác bị xã hội quay lưng, mọi thứ dường như bị nhấn chìm xuống tận đáy… Nhưng rồi, trải qua những ngày tháng tận cùng tuyệt vọng ấy rồi cũng chính đàn bà đến lúc phải xốc dậy cuộc đời mình. Nhìn vào cuộc đời trong tay mình và nhìn vào chính con cái để phải đứng dậy. Chẳng thể ngồi khóc mãi, chẳng thể để cuộc sống bị nhấn chìm trong bầu trời u tối của những suy nghĩ tiêu cực. Đàn bà cần xua tan nó, đứng dậy kiếm tiền nuôi con, nuôi bản thân mình. Trải qua muôn vàn khổ ải, đàn bà sẽ trân trọng khoảnh khắc giản đơn được sống như mình mong ước - Ảnh minh họa: Internet Rồi đàn bà sẽ lại tô son, sẽ mặc một chiếc váy đẹp ra đường. Rồi có một ngày, đàn bà sẽ nhận ra mình vô cùng thanh thản khi không phải nghe tiếng càu nhàu, nghe mùi rượu cùng những lời than vãn của một ai đó. Không cần lên lịch để nấu ăn, để giặt giũ, để hoàn thành trách nhiệm làm vợ, làm dâu. Một người đàn bà đã trải qua muôn vài khổ ải sẽ trân trọng những khoảnh khắc giản đơn được sống như chính mình hằng mong muốn. Đàn bà sau ly hôn sẽ đứng vững sau những chông chênh và bão tố của cuộc đời mình.

Đàn bà tha thứ cho chồng ngoại tình: Không phải bao dung mà là bất lực Tha thứ không có nghĩa là bao dung mà đúng hơn là mẹ đang bất lực. Mẹ không còn sự lựa chọn nào khác. Hơn ai hết, mẹ hiểu rằng khoảnh khắc ba con ăn nằm với người đó trong mẹ đã có sự đổ vỡ không thể hàn gắn.

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