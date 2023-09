Đợi chị tôi bình tĩnh, mẹ bảo rằng: “Bình tĩnh nghe con, suy nghĩ kín kẽ mọi chuyện rồi hãy quyết định. Làm ầm lên lúc này cũng chẳng hay ho gì. Mẹ cũng từng ở vào cảm giác của con nên mẹ hiểu”. Chị em chúng tôi ngạc nhiên nhìn mẹ.

Mẹ gạt nước mắt rồi kể rằng ba tôi trước kia cũng từng ngoại tình. Đó là một người đồng nghiệp cùng công ty với ba. Cô ta rất trẻ, suốt ngày õng ẹo làm đẹp. Ba say mê cô ta, cứ viện hết lí do này đến lí do khác để ra ngoài hẹn hò. Có những đêm ba không về, linh tính của một người vợ cho biết ba đã thay lòng.