Đàn bà khôn ngoan sẽ không ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng đàn ông

Người đàn ông ngày hôm nay nói yêu bạn nhưng chưa chắc ngày mai sẽ không thay đổi. Người chồng có thể chung thủy suốt đời hoặc ngay ngày mai có thể đâm mình một nhát đau thấm tâm can.

Lẽ dĩ nhiên phụ nữ đang yêu và những người vợ luôn xem mình là người quan trọng nhất trong lòng người đàn ông. Chính những người đàn ông cũng luôn miệng nói rằng: “Với anh, em là tất cả. Sẽ chẳng có ai thay thế được vị trí của em trong cuộc đời anh". Chính vì điều đó, đàn bà sống, đặt trọn vẹn niềm tin và tất cả những gì mình có vào người đàn ông. Đàn bà luôn nghĩ mình quan trọng nhất trong lòng người đàn ông - Ảnh minh họa: Internet Có những người đàn ông chung thủy nhưng cũng có những kẻ thay lòng. Có đàn ông yêu thương người vợ dẫu khó khăn giông bão, nhưng cũng có người miệng nói yêu vợ giờ trước, giờ sau đã dắt nhân tình vào nhà nghỉ. Và có những người đàn bà phát hiện ra đàn ông phản bội, đã bị rơi xuống hố sâu của sự tuyệt vọng. Đau đớn và ngơ ngác bởi không thể tin đó là sự thật.

Đàn bà đau, nhiều khi nỗi đau không chỉ đến từ việc đàn ông phản bội mà đến từ việc mình đã quá tin quá yêu. Đàn bà sợ nhất chính là cảm giác mình không còn chỗ bám víu. Chẳng phải chính miệng anh ta đã nói rằng mình quan trọng nhất trên đời? Chẳng phải chính anh ta đã nói rằng sẽ không sống được nếu thiếu mình hay sao? Thất vọng cùng cực luôn ở phía những người đã hi vọng quá nhiều. Lòng người là thứ khó dò hơn cả sông cả biển. Người đàn ông ngày hôm nay nói yêu bạn nhưng chưa chắc ngày mai sẽ không thay đổi. Người chồng của mình có thể chung thủy suốt đời hoặc ngay ngày mai có thể lại đâm mình một nhát đau thấm tâm can. Đàn bà khôn ngoan sẽ không bao giờ ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng của bất kì ai.

Sự thất vọng cùng cực luôn rơi vào người đã hi vọng quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet Người đời có câu nói rất chua chát: “Đàn ông khi chưa tìm được mối tốt hơn để thay thế, cái đó gọi là chung thủy". Phũ phàng nhưng ngẫm lại rất đúng với nhiều trường hợp. Suy cho cùng, mối quan hệ yêu đương nam nữ hay vợ chồng cũng dựa trên sự cho – nhận. Đàn ông đến với người phụ nữ bởi tìm thấy ở họ những điều mình cần: Sự thấu hiểu, sẻ chia, tiền bạc hay đơn giản là sự hấp dẫn của tình dục. Đàn ông cả thèm chóng chán, khi chán chê mỏi mệt sẽ tìm kiếm người khác mang lại cho họ những điều tốt hơn. Đàn bà đừng bao giờ nghĩ rằng vùng an toàn nhất của mình là trong vòng tay của người đàn ông. Đừng tự ru ngủ mình rằng cả đời sẽ mãi bình yên tận hưởng hạnh phúc. Hãy nhớ rằng vị trí của mình trong lòng người đàn ông có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Hãy cứ yêu, cứ nghe đàn ông hứa nhưng đừng tin tất cả - Ảnh minh họa: Internet Trên đời này ngoài cha mẹ ra thì không ai đối với ai là cả cuộc đời. Liệu rằng có quá bi quan không khi sống mà cứ phải nghi ngờ và đề phòng sự thay lòng đổi dạ của người khác? Điều đó không phải bi quan mà là sống thực tế. Hãy cứ yêu, hãy cứ nghe những lời đàn ông hứa nhưng đừng tin tất cả. Hãy cứ sống trọn vẹn nhất cho ngày hôm nay nhưng đừng để ngày mai khi người đàn ông ra đi mình sẽ mất tất cả.

Gửi chồng ngoại tình: Chính khoảnh khắc anh lên giường với người khác thì cuộc hôn nhân này đã chết Khi anh cởi áo và lên giường với người đàn bà khác, chính thời khắc ấy anh đã siết dây thòng lọng cho cuộc hôn nhân của mình. Bao nhiêu ngày tháng hạnh phúc, bao nhiêu công sức xây dựng, bao nhiêu tin yêu cũng theo đó mà chết đi rồi.

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