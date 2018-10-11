Không có đàn ông hoàn hảo, chỉ có những người vợ giỏi chịu đựng

Tâm sự gia đình 11/10/2018 13:42

Có những người đàn bà dẫu tan nát cõi lòng vì chồng nhưng vẫn cười cười nói nói như chưa hề tổn thương. Có người sống với chồng quá vô tâm, lười biếng nhưng lại tự an ủi mình rằng: “Chí ít ra anh ấy không ngoại tình. Còn bao nhiêu kẻ tệ hơn anh ấy rất nhiều".

Có bao giờ bạn tự hỏi, liệu trên đời này có đàn ông lí tưởng: “Ngoại hình đẹp, kiếm tiền giỏi, tâm lí lại thương yêu người đàn bà của mình hết mực?”. Chắc chắn có nhưng chỉ trên phim ảnh hoặc đó là hình ảnh người đàn ông trong mắt các cô gái đang yêu. Bước vào hôn nhân, người đàn bà dù lấy chồng giàu sang hay nghèo khó cũng đều phải rơi nước mắt.

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Đàn bà bước vào hôn nhân, ai cũng phải rơi nước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Người đời thường ngưỡng mộ những gia đình êm ấm, những người đàn ông tạo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Nhưng sự thật là, trong bất kì cuộc hôn nhân nào cũng có một người đàn bà đang khắc khoải trong chính mái ấm của mình. Với đàn bà, không phải chỉ có người chồng cạn tình cạn nghĩa mới khiến họ đau. Bao nhiêu nước mắt đã rơi cho cuộc đời làm mẹ, làm vợ, làm dâu. Những vô tâm, ích kỉ nhiều khi khiến đàn bà tê tái gấp vạn lần chuyện chồng phản bội.

Tôi từng nói với chị đồng nghiệp rằng: “Mai này, em sẽ lấy người đàn ông giống như chồng chị. Chưa bao giờ thấy ai giỏi giang, lại thương yêu vợ con như anh ấy". Chị nhìn tôi bằng cái nhìn của người từng trải  đối với một đứa quá non nớt trên đường đời. Chị thở dài: “Khi và chỉ khi bước vào cuộc sống hôn nhân, khi làm vợ và làm mẹ em mới hiểu thấu được những điều đằng sau bức màn hạnh phúc. Ừ thì chồng chị so với người khác giỏi giang nhưng làm vợ một người đàn ông thành đạt không có nghĩa đàn bà sẽ hạnh phúc”.

Chị kể, đã có những tháng ngày trong cùng cực nỗi buồn, chị đã muốn buông tay chồng. Có những lúc nằm cạnh chồng mà thấy lòng mình cô đơn vô tận. Người đàn ông luôn chỉn chu mỗi khi ra đường, luôn đạo mạo trong mắt người khác nhưng lại không biết vợ mình bao nhiêu lần phải rơi nước mắt. Đó là chị sinh con một mình. Những người khác có chồng bên cạnh an ủi, vỗ về còn chồng chị đang mải miết với công việc. Con sinh ra đời mới thấy anh hớt hải chạy tới.

Không có đàn ông hoàn hảo, chỉ có những người vợ giỏi chịu đựng - Ảnh 2
Trong cô đơn cùng cực, chị đã nhiều lần muốn buông tay chồng - Ảnh minh họa: Internet

Đó là những bữa cơm muộn mằn chỉ có hai mẹ con với nhau. Đó là khi chị ốm sốt mà chồng vẫn không hề hay biết. Bao nhiêu lần “một mình” nữa khi chị là đàn bà có chồng. Anh có những mối bận tâm khác. Chị hiểu rằng anh cần làm việc, cần kiếm tiền để nuôi sống gia đình nhưng lòng chị lúc nào cũng buồn. Ôm nỗi cô đơn vào lòng, chị tìm vui trong công việc. Chị chơi với con. Những lần hiếm hoi gia đình đông đủ, chị luôn cố gắng tạo một không khí ấm áp, bình yên. Bởi thế, ai cũng xuýt xoa ngưỡng mộ về mái ấm của chị.

Rất nhiều người đàn bà trên đời này giống chị. Chịu đựng hết thảy để mong gia đình trọn vẹn, yên ấm. Có người bị chồng đánh tối qua nhưng hôm sau trang điểm đậm để che đi vết bầm trên má. Có người dẫu tan nát cõi lòng vì chồng nhưng vẫn cười cười nói nói như chưa hề tổn thương. Có người sống với chồng quá vô tâm lười biếng nhưng lại tự an ủi mình rằng: “Chí ít ra anh ấy không ngoại tình. Còn bao nhiêu kẻ tệ hơn anh ấy rất nhiều".

Không có đàn ông hoàn hảo, chỉ có những người vợ giỏi chịu đựng - Ảnh 3
Đàn bà nguyện ôm vào lòng hết thảy cô đơn, buồn tủi để gia đình trọn vẹn - Ảnh minh họa: Internet

Chỉ có những người đàn bà đã làm mẹ, làm vợ và cả làm dâu mới hiểu thấu rằng trong cuộc hôn nhân này mình đã chịu đựng ra sao. Để cho gia đình luôn vui vẻ, để con mình luôn sống trong bình yên, họ nguyện ôm vào mình hết thảy mọi cô đơn, buồn tủi. Chẳng có người chồng nào hoàn hảo, chỉ có những người đàn bà giỏi chịu đựng mà thôi!

Lí do đàn bà muốn bỏ chồng nhưng không thể rời đi

Lí do đàn bà muốn bỏ chồng nhưng không thể rời đi

Khi mọi sự đã đi quá giới hạn chịu đựng, đàn bà nhen nhóm trong lòng ý định ly hôn. Họ khổ sở, dằn vặt trong sự lựa chọn giữa việc đi hay ở. Nhiều người đàn bà có chồng tệ bạc, miệng luôn nói bỏ nhưng lòng chẳng thể buông.

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