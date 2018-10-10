Tâm sự đàn bà một đời chồng: An phận nuôi con và không dám bước vào hôn nhân thêm một lần nào nữa

Tâm sự gia đình 10/10/2018 10:46

Biết tôi ly hôn, nhiều người đàn ông công khai theo đuổi. Họ bảo rằng yêu tôi, sẽ chăm lo cho hai mẹ con tôi suốt đời. Nhưng tôi bây giờ chỉ sống vì con, an phận với những gì mình đang có. Đàn bà một đời chồng nên và chỉ nên sống vì con, đã đau khổ một lần thì đừng dại dột bước vào hôn nhân thêm một lần nào nữa.

Tôi bước ra khỏi nhà chồng đã được hai năm. Thời gian cũng khá lâu nhưng mỗi khi nghĩ về cuộc sống ở ngôi nhà đó tôi vẫn rùng mình. Những đêm nằm ôm con ngủ, tôi cảm thấy mình đã may mắn khi lựa chọn ly hôn. Bởi, nếu cứ tiếp tục cam chịu, tôi sẽ chỉ nhận về sự tủi nhục và cay đắng.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: An phận nuôi con và không dám bước vào hôn nhân thêm một lần nào nữa - Ảnh 1
Mỗi khi nghĩ về cuộc hôn nhân đã qua tôi vẫn còn rùng mình - Ảnh minh họa: Internet

Tôi là người hướng ngoại, độc lập, luôn muốn làm những gì mình thích và tự chủ cuộc đời mình. Thế nhưng, sau khi lấy chồng, mẹ chồng bắt tôi phải ở nhà nội trợ. Tôi kiên quyết không nghe và vẫn giữ công việc đang có. Tôi và mẹ chồng từ đó bắt đầu mâu thuẫn. Mỗi lúc đi làm sớm, về trễ bà luôn than phiền, nói những lời khó nghe. Mỗi lúc tôi đi vắng, bà luôn kể tội tôi với chồng.

Chồng tôi cũng là người yêu thương vợ con nhưng lại nghe lời mẹ. Anh bảo mẹ già rồi nên khó tính, dù đúng dù sai thì cũng nhận cho mẹ vui lòng. Bất kể việc gì đúng hay sai thì lỗi mặc định là của tôi. Tôi mang thai và sinh con, mẹ chồng cũng không thôi can thiệp vào việc nuôi dạy con của tôi. Sống trong nhà chồng, tôi thấy mình bế tắc và ngột ngạt kinh khủng.

Rồi người chồng mà tôi thương yêu, là chỗ dựa duy nhất của tôi trong căn nhà này ngoại tình. Tôi đau đớn và dằn vặt vô cùng. Mẹ chồng tôi biết chuyện, lẽ ra bà ấy phải can ngăn con trai mình. Đằng này bà ấy nói những lời như xát muối vào tim tôi: “Đấy, tao nói có sai đây. Đàn bà phải sống như thế nào chồng mới có người đàn bà khác. Đừng tưởng mình là số 1 trong căn nhà này”.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: An phận nuôi con và không dám bước vào hôn nhân thêm một lần nào nữa - Ảnh 2
Tôi đã có những tháng ngày sống trong cùng cực cô đơn khi sống cạnh chồng - Ảnh minh họa: Internet

Tôi cãi nhau với chồng, bắt anh lựa chọn bỏ nhân tình hoặc ly hôn. Mẹ chồng tôi xỉa xói: “Ly hôn với nó rồi tao cưới con khác cho. Hạng đàn bà không biết trên biết dưới, lúc nào cũng không coi nhà chồng ra gì thì bỏ không tiếc”. Chồng tôi chẳng hề tỏ ra có lỗi, còn hùa nhau với mẹ nói tôi không ra gì. Khổ sở với việc chồng phản bội, cộng thêm những lời cay nghiệt của mẹ chồng tôi quyết định ly hôn.

Trong cuộc đời tôi, khổ sở và cay đắng nhất là lúc sống với chồng. Hôn nhân đã biến tôi thành một người đàn bà khác hẳn. Ngày xưa tôi vui vẻ, yêu đời bao nhiêu thì bây giờ nhìn cuộc đời bằng một màu u ám. Người đàn ông ấy tôi cũng từng yêu, cũng từng hứa hẹn mang lại cuộc sống tốt đẹp cho tôi nhưng lại đẩy cuộc đời tôi xuống vực. Lòng người bạc bẽo, yêu thương đấy nhưng cũng tệ bạc tận cùng.

Tâm sự đàn bà một đời chồng: An phận nuôi con và không dám bước vào hôn nhân thêm một lần nào nữa - Ảnh 3
Tôi không dám bước vào hôn nhân thêm lần nào nữa - Ảnh minh họa: Internet

Bây giờ cuộc sống của mẹ con tôi rất ổn. Tôi thấy mình bình yên và thanh thản sau bao sóng gió. Tôi mới tổ chức sinh nhật tuổi 30 của mình. Tôi còn rất trẻ, ngoại hình ưa nhìn. Biết tôi ly hôn, nhiều người công khai theo đuổi. Họ bảo rằng yêu tôi, sẽ chăm lo cho hai mẹ con tôi suốt đời. Nhưng tôi bây giờ chỉ sống vì con, an phận với những gì mình đang có. Đàn bà một đời chồng nên và chỉ nên sống vì con, đã đau khổ một lần thì đừng dại dột bước vào hôn nhân thêm một lần nào nữa.

Tâm sự người thứ ba: Càng ôm chồng người khác càng thấy cô đơn

Tâm sự người thứ ba: Càng ôm chồng người khác càng thấy cô đơn

Ôm chồng của người khác, lòng tôi cô đơn đến tận cùng. Nhiều lúc muốn buông tay, muốn rời bỏ nhưng lại nhớ nhung đến cồn cào. Đàn bà trót làm người thứ ba, biết rằng mình đang đi sai hướng nhưng không muốn quay đầu.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà một đời chồng đàn bà sau ly hôn tâm sự đàn bà đàn bà vì con

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 40 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 46 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 10 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 14/10/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Rộ tin Đàm Tùng Vận nhận cát xê gần gấp đôi Lưu Học Nghĩa ở 'Lan Hương Như Cố'

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Nỗi lòng người vợ khi vô tình thấy lại nhân tình cũ của chồng và khung cảnh trớ trêu phía sau

Tâm sự Eva 1 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm