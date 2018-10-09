Tâm sự người thứ ba: Càng ôm chồng người khác càng thấy cô đơn

Ôm chồng của người khác, lòng tôi cô đơn đến tận cùng. Nhiều lúc muốn buông tay, muốn rời bỏ nhưng lại nhớ nhung đến cồn cào. Đàn bà trót làm người thứ ba, biết rằng mình đang đi sai hướng nhưng không muốn quay đầu.

Người thứ ba ngàn đời đáng bị chê trách, đáng bị khinh khi. Nhưng mấy ai biết được rằng, họ cũng có những nỗi khổ tâm không ai thấu hiểu. Tôi yêu người đàn ông ấy nên chấp nhận ở bên mà không cần danh phận. Nhưng chính tôi cũng luôn cô đơn tận cùng trong mối quan hệ này. Người thứ ba có nhiều nỗi khổ tâm mà không ai hiểu thấu - Ảnh minh họa: Internet Có nhiều người phụ nữ đến với đàn ông có vợ vì tiền bạc, vật chất. Bất chấp tất cả, chỉ cần người đàn ông cung phụng thì họ sẵn sàng ngã vào lòng. Thế nhưng, tôi thì ngược lại. Tôi là người đàn bà tuy không quá giàu có nhưng tiền bạc cũng dư dả. Tôi đến với người đàn ông này là vì tình yêu đích thực. Tôi cần anh ấy cho cuộc đời mình. Là anh ấy, chứ không phải một người đàn ông nào khác. Thậm chí, tôi còn mua quà bánh, cho tiền anh ấy mang về cho hai đứa con ở nhà.

Tôi từng có một đời chồng. Cuộc hôn nhân vội vã không tình yêu đầy bất hạnh. Không giống như những người đàn bà vừa trải qua ly hôn, tôi không mấy buồn đau và tiếc nuối. Sống độc thân vài năm, lòng tôi dậy sóng khi gặp lại người yêu cũ. Anh là người tôi yêu mê đắm suốt những năm tháng sinh viên. Chúng tôi đã từng thề nguyền, từng vẽ nên bao mộng ước về tương lai tươi đẹp của mình. Nhưng vì nhiều lí do mà chúng tôi chia tay. Tôi kết hôn với người do cha mẹ mai mối. Còn anh sau đó cũng đi lấy vợ. Những tưởng tình yêu đã chết, nhưng gặp lại anh những hồi ức sống lại mãnh liệt. Ban đầu là hỏi han, tâm sự rồi chúng tôi lại đến với nhau như chưa từng ràng buộc. Không kìm nổi xúc cảm của mình, tôi tự nguyện dâng hiến cho anh. Anh bảo rằng chưa bao giờ quên tôi, quên tình yêu ngày nào. Nhưng bây giờ anh đã có vợ, có hai đứa con. Anh là một người đàn ông, anh phải sống có trách nhiệm với gia đình mình. Anh khuyên tôi quên anh đi, anh không thể bỏ vợ con mà đến với tôi được.

Tôi đã lạc mất anh một lần, không thể mất anh thêm một lần nữa - Ảnh minh họa: Internet Nhìn anh rầu rĩ, tôi lại càng thương anh hơn. Tôi đã để lạc mất anh trong chừng ấy năm trời, tôi không thể để mất anh thêm một lần nào nữa. Chỉ cần được ở bên anh, tôi chấp nhận tất cả. Tôi không cần danh phận, không cần anh phải bỏ vợ con vì tôi. Tôi cam tâm tình nguyện làm chiếc bóng, lặng lẽ đi bên anh. Rồi chúng tôi vẫn sống với tình yêu của mình chỉ có điều mối quan hệ này bí mật. Chẳng có ai biết được rằng, người đàn ông vẫn lặng lẽ đến với tôi mỗi ngày đã có gia đình. So với tôi, kinh tế anh eo hẹp do một mình anh phải nuôi ba miệng ăn. Tôi không đành tâm thấy người mình yêu vất vả, nhiều lần đã dúi vào anh một số tiền để anh lo cho vợ con. Có lẽ sẽ có người chê cười nhưng đàn bà khi yêu thật lòng sẽ yêu đến cạn kiệt lòng mình như thế. Dẫu biết rằng đang đi sai đường nhưng tôi không muốn quay đầu - Ảnh minh họa: Internet Ôm chồng của người khác, lòng tôi cô đơn đến tận cùng. Nhiều lúc muốn buông tay, muốn rời bỏ nhưng lại nhớ nhung đến cồn cào. Đàn bà trót làm người thứ ba, biết rằng mình đang đi sai hướng nhưng không muốn quay đầu. Ngày qua ngày, tôi vẫn là chiếc bóng, lặng lẽ đi bên cuộc đời của người khác.

Đàn bà 40: Đàn ông chẳng còn là tất cả Bước ra khỏi cuộc hôn nhân với trái tim vỡ nát, đàn bà tự vá víu lại cuộc đời mình. Đi một mình nhưng họ chẳng hề sợ hãi, chẳng hề mong manh yếu đuối như họ đã từng.

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