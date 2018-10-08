Cái dại lớn nhất của đàn bà là lựa chọn làm người thứ ba

Phụ nữ yêu 08/10/2018 10:27

Trên đời này, còn điều gì đáng chê trách và khinh bỉ hơn một người đàn bà tự nguyện cởi áo ăn nằm với một người đàn ông đã có vợ? Dẫu xã hội phát triển, suy nghĩ của người đời thoáng hơn trước thì đàn bà cướp chồng người vẫn là một điều vô cùng nhục nhã.

Đường đời chẳng ai biết được điều gì đang đợi mình phía trước. Tuy nhiên, lựa chọn làm người thứ ba, chen chân vào hạnh phúc của người khác thì đã thấy trước được tương lai mờ mịt. Chẳng có cái kết có hậu nào dành cho những kẻ giật chồng người. Thế nhưng, trên đời này lại lắm đàn bà dại dột.

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Tương lai vô cùng mờ mịt cho những ai chọn làm người thứ ba - Ảnh minh họa: Internet

Trên đời này, có đàn bà nào lại không muốn được hạnh phúc, được người đàn ông yêu thương chiều chuộng? Thế nhưng, hạnh phúc ấy phải không đi ngược lại đạo đức và pháp luật. Đàn bà làm người thứ ba, nhiều khi tự cho mình cái quyền được yêu, được thương dẫu cho tình yêu đó sai trái. Họ tự huyễn hoặc mình rằng mình đang sống với hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình.

Đàn bà làm người thứ ba có năm bảy dạng. Người thì dẫu biết đàn ông có vợ vẫn lẳng lơ, mồi chài. Người bị đàn ông lừa dối, khi phát hiện ra đã có vợ con thì mọi chuyện đã muộn đành nhắm mắt làm liều. Có người thì yêu thương người đàn ông thật sự, họ chấp nhận làm cái bóng, chấp nhận mọi hi sinh và thiệt thòi chỉ để ở cạnh bên tình yêu của đời mình. Dù ở trong trường hợp nào, lựa chọn làm người thứ ba chính là lựa chọn dại dột nhất của đàn bà.

Dẫu ở địa vị nào thì điều làm nên giá trị của một người đàn bà chính là nhân cách. Trên đời này, còn điều gì đáng chê trách và khinh bỉ hơn một người đàn bà tự nguyện cởi áo ăn nằm với một người đàn ông đã có vợ? Dẫu xã hội phát triển, suy nghĩ của người đời thoáng hơn trước thì đàn bà cướp chồng người vẫn là một điều vô cùng nhục nhã. Vết nhơ không chỉ cho chính đàn bà mà còn cho cả gia đình, cho cha mẹ, người thân. Cha mẹ có người con gái mang danh giật chồng người thử hỏi có cảm thấy xấu hổ, ê chề?

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Người thứ ba sẽ chỉ là người thừa trong hạnh phúc của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Thâm tâm đàn bà, sự yêu thương và chiều chuộng của người đàn ông là điều ai cũng khao khát. Nhưng rồi, sau những lần ái ân ấy, người đàn bà sẽ nhận được gì? Người thứ ba có khi còn rất trẻ, người đàn ông kia là tình yêu đầu đời của họ. Nhưng rồi, dẫu có yêu thương đến mấy thì đàn bà cũng là người thừa trong hạnh phúc của người khác. Lặng lẽ đến với người đàn ông trong bóng tối, chứng kiến người ta về với vợ con. Tình yêu khiến con người ta thăng hoa, hạnh phúc nhưng tình yêu với đàn ông có vợ là thứ độc dược giết chết, bào mòn cả thanh xuân đàn bà.

Người đàn ông đã có vợ vẫn bất chấp ngoại tình thì có tốt đẹp gì để người thứ ba tự ru ngủ mình? Bạc bẽo, tồi tệ đến tận cùng khi chà đạp lên nghĩa vợ chồng để ăn nằm cùng người khác. Để kéo người đàn bà lên giường, họ sẽ rỉ tai vào người thứ ba rằng mình bất hạnh trong hôn nhân và bây giờ mới gặp được tình yêu đích thực. Đàn ông tốt là người khi sống không hạnh phúc sẽ ly hôn trước khi kiếm tìm hạnh phúc mới. Đàn ông tử tế là người không để người đàn bà mình yêu mang danh giật chồng.

Cái dại lớn nhất của đàn bà là lựa chọn làm người thứ ba - Ảnh 3
Làm người thứ ba sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà à, muôn vạn con đường để đi thì đừng dại dột dấn thân làm người thứ ba. Bởi, cuối con đường sẽ chẳng có hoa thơm, mật ngọt mà là hố sâu thăm thẳm chực chờ. Đàn ông có vợ là thứ độc dược, đàn bà khôn ngoan chớ có động vào.

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