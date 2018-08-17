Đàn bà 30: Chồng có thể chưa có nhưng nhất định phải làm những điều này

Ở lứa tuổi này, nhiều người đã có gia đình, có con cái. Tuy nhiên, việc có chồng hay không, không quan trọng bằng những việc này.

Tiền không quan trọng nhưng những thời khắc quan trọng của cuộc đời luôn cần đến tiền. Có tiền để nuôi bản thân, để tự tin với xã hội, để phụng dưỡng và giúp đỡ cha mẹ lúc cần thiết. Thay vì mải miết đi tìm một người đàn ông giàu có để nuôi mình thì đàn bà kiếm tiền để tự nuôi mình. Đó mới là đàn bà khôn ngoan thực sự.

Khi còn là cô gái 20 tuổi, khi gặp khó khăn về tài chính bạn có thể ngửa tay xin tiền ba mẹ. Nhưng ở độ tuổi 30, phụ nữ nhất định phải tự lập về tài chính. Mua một chiếc váy đep, một thỏi son sẽ ý nghĩa hơn rất nhiều nếu số tiền đó làm bằng chính sức lao động của mình.

Đối diện với những nỗi cô đơn một mình

Khi bạn còn non nớt, gặp bất kì chuyện buồn khổ nào cũng có thể dễ dàng khóc với cha mẹ hoặc bạn bè. Nhưng đàn bà 30 sẽ nhận ra rằng, không phải nỗi buồn niềm đau nào cũng có thể chia sẻ với người khác. Và cũng không dễ dàng để người khác có thể cảm thông và thấu hiểu mình.

Khi trưởng thành thật sự, người ta sẽ tự đối diện với những khó khăn mà mình gặp phải - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà 30 nhiều khi cô đơn, buồn khổ nhưng họ đã dần quen một mình dối diện với tâm trạng của mình dù tồi tệ đến đâu. Gặp khó khăn, trở ngại họ học cách tự mình vượt qua. Đó không phải là đàn thu mình lại mà cái đó gọi là trưởng thành.

Son phấn không làm nên thần thái của một người đàn bà

Một người đàn bà đẹp về ngoại hình có thể thu hút ánh nhìn của người khác trong một thời gian ngắn. Nhưng điều khiến người khác ngưỡng mộ, cảm thấy cuốn hút với một người phụ nữ chính là thần thái của họ. Điều đó toát ra từ một tâm hồn đẹp, vốn hiểu biết sâu rộng, cách cư xử tinh tế...

Để có được điều đó, ngoài tô son điểm phấn, người phụ nữ luôn cần nỗ lực học tập, làm đẹp thêm cho tâm hồn mình. Gia tài của đàn bà không đếm bằng son phấn mà bằng những giá trị tích cực học được trên đường đời. Một người phụ nữ có khí chất sẽ luôn được người đàn ông trân trọng.

Gia tài của người phụ nữ không đếm bằng son phấn - Ảnh minh họa: Internet

Sự trưởng thành của một người đàn bà không tính bằng số tuổi. Đàn bà 30, chồng có thể chưa có nhưng luôn cần tạo dựng những giá trị cho bản thân. Đến những chặng đường sau này trong cuộc đời, đàn bà sẽ cảm thấy biết ơn những gì mà lứa tuổi 30 đã đem lại cho mình.