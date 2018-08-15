Đàn bà 40 gửi những cô gái tuổi 20

Tâm sự gia đình 15/08/2018 14:10

Đàn bà 40 tuổi như chị bây giờ, phải trải một cái giá đắt cho những suy nghĩ nông cạn của mình hồi 20 tuổi. Tình yêu đã chết dần, chết mòn trong cuộc hôn nhân bất hạnh.

Điều quý giá nhất của tuổi 20 so với tuổi 40 chính là thời gian. Ở tuổi 40, trải qua nhiều sóng gió và biến động, đàn bà sẽ nhận ra rằng hồi 20 tuổi mình có những sai lầm. Có những lỗi lầm có thể sửa chữa được nhưng có những điều sẽ khiến cuộc đời đàn bà rẽ sang một cuộc sống đầy đau khổ và nước mắt.

Đàn bà 40 gửi những cô gái tuổi 20 - Ảnh 1
Có những sai lầm của tuối trẻ mà vĩnh viễn đàn bà không thể sửa chữa được - Ảnh minh họa: Internet

Chị họ tôi 40 tuổi mà trông già nua, khắc khổ. Chị làm việc cực nhọc nuôi con. Hơn nữa,chị lại sống vô cùng khổ tâm bởi người chồng tệ bạc. Công việc của chị là làm tạp vụ cho một quán ăn: Dọn dẹp, rửa chén, lau chùi… Với đồng lương ít ỏi không đủ nuôi con, chồng chị có khi lại vét hết nướng vào những cuộc đỏ đen vô bổ. Chị sống khổ tâm nhưng không dám nói cho cha mẹ biết. Bởi hồi 20 tuổi, chị cãi cha mẹ để sống chết với tình yêu đích thực của mình.

Mới tốt nghiệp cấp ba, khi bạn bè chị người đi học nghề, học đại học thì chị lại kiên quyết đòi ba mẹ lấy chồng. Người chị yêu cũng cùng làng, học hành dang dở, không nghề nghiệp. Ba mẹ ngăn cản quyết liệt nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận khi chị thú thực đã có thai hai tháng.

Ngày đó, chị nghĩ rằng mình hạnh phúc khi có được cưới người mình yêu. Nhưng đàn bà 40 tuổi như chị bây giờ, phải trải một cái giá đắt cho những suy nghĩ nông cạn của mình hồi 20 tuổi. Tình yêu đã chết dần, chết mòn trong cuộc hôn nhân bất hạnh. Chị chẳng thể hạnh phúc nổi khi có một người chồng siêng ăn biếng làm. Anh ta suốt ngày nhậu nhẹt, lại sa vào những trận đỏ đen. Những lúc nhà hết gạo, con thiếu sữa, không có tiền đóng học chị lại căm giận bản thân mình.

Đàn bà 40 gửi những cô gái tuổi 20 - Ảnh 2
Phụ nữ tuổi 20 khi yêu rất si mê, cuồng dại  - Ảnh minh họa: Internet

Nếu hồi đó chị đi học, kiếm một cái nghề ổn định cho riêng mình thì mọi chuyện đã khác. Chị quá tin vào tình yêu, quá si mê ngu muội để rồi phải trả giá cho những gì mình đã làm. Chị hối hận vô cùng nhưng đàn bà lỡ bước, chẳng thể quay đầu.

Nhìn rộng ra, trường hợp của chị đâu phải hiếm. Những cô gái lấy chồng vội vàng ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới". Còn quá trẻ đã làm mẹ, làm vợ. Chưa nghề nghiệp ổn định đã gồng gánh chuyện con cái. Ngoài ra, còn có những cô gái xem tình yêu là mạng sống của mình. Ở cái tuổi lẽ ra phải đặt nền móng cho tương lai thì họ lại vắt kiệt sức cho tình yêu. Hiến dâng hết những gì mình có. Lỡ đàn ông phản bội quay lưng thì người đàn bà mất tất cả.

Khi còn trẻ người ta thường nghĩ khi mắc sai lầm sẽ dễ sửa chữa. Học nhầm trường, lựa chọn sai công việc có thể thay đổi. Bạn bè không tốt có thể không qua lại. Thế nhưng, đàn bà lấy nhầm chồng thì khổ một đời. Bởi cho dù có thể ly hôn, có thể buông bỏ những vết thương sẽ theo đến cuối đời.

Đàn bà 40 gửi những cô gái tuổi 20 - Ảnh 3
Hãy nỗ lực kiếm tiền để có thể tự lo cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Vì thế, những cô gái tuổi hai mươi hãy quý trọng thời gian mà thanh xuân mà mình đang có. Nỗ lực để kiếm tiền, có một công việc ổn định để có thể tự lo cho bản thân mới là người đàn bà khôn ngoan. Và đàn bà, dù yêu thương người đàn ông sâu đậm đến mức nào cũng luôn tỉnh táo vì chỉ có tình yêu thì không đủ để tạo nên hạnh phúc.

Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng phản bội

Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng phản bội

Đàn bà có chồng phản bội, dù chỉ một lần thì nỗi đau sẽ đeo bám mãi. Mặt dù miệng nói rằng tha thứ cho chồng như lòng tôi chưa phút nào yên. Nằm bên chồng, nhiều đêm tôi trào nước mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà 40 đàn bà khôn ngoan

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 55 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 1 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 3 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm