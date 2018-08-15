Đàn bà 40 gửi những cô gái tuổi 20

Đàn bà 40 tuổi như chị bây giờ, phải trải một cái giá đắt cho những suy nghĩ nông cạn của mình hồi 20 tuổi. Tình yêu đã chết dần, chết mòn trong cuộc hôn nhân bất hạnh.

Điều quý giá nhất của tuổi 20 so với tuổi 40 chính là thời gian. Ở tuổi 40, trải qua nhiều sóng gió và biến động, đàn bà sẽ nhận ra rằng hồi 20 tuổi mình có những sai lầm. Có những lỗi lầm có thể sửa chữa được nhưng có những điều sẽ khiến cuộc đời đàn bà rẽ sang một cuộc sống đầy đau khổ và nước mắt. Có những sai lầm của tuối trẻ mà vĩnh viễn đàn bà không thể sửa chữa được - Ảnh minh họa: Internet Chị họ tôi 40 tuổi mà trông già nua, khắc khổ. Chị làm việc cực nhọc nuôi con. Hơn nữa,chị lại sống vô cùng khổ tâm bởi người chồng tệ bạc. Công việc của chị là làm tạp vụ cho một quán ăn: Dọn dẹp, rửa chén, lau chùi… Với đồng lương ít ỏi không đủ nuôi con, chồng chị có khi lại vét hết nướng vào những cuộc đỏ đen vô bổ. Chị sống khổ tâm nhưng không dám nói cho cha mẹ biết. Bởi hồi 20 tuổi, chị cãi cha mẹ để sống chết với tình yêu đích thực của mình.

Mới tốt nghiệp cấp ba, khi bạn bè chị người đi học nghề, học đại học thì chị lại kiên quyết đòi ba mẹ lấy chồng. Người chị yêu cũng cùng làng, học hành dang dở, không nghề nghiệp. Ba mẹ ngăn cản quyết liệt nhưng cũng đành miễn cưỡng chấp nhận khi chị thú thực đã có thai hai tháng. Ngày đó, chị nghĩ rằng mình hạnh phúc khi có được cưới người mình yêu. Nhưng đàn bà 40 tuổi như chị bây giờ, phải trải một cái giá đắt cho những suy nghĩ nông cạn của mình hồi 20 tuổi. Tình yêu đã chết dần, chết mòn trong cuộc hôn nhân bất hạnh. Chị chẳng thể hạnh phúc nổi khi có một người chồng siêng ăn biếng làm. Anh ta suốt ngày nhậu nhẹt, lại sa vào những trận đỏ đen. Những lúc nhà hết gạo, con thiếu sữa, không có tiền đóng học chị lại căm giận bản thân mình.

Phụ nữ tuổi 20 khi yêu rất si mê, cuồng dại - Ảnh minh họa: Internet Nếu hồi đó chị đi học, kiếm một cái nghề ổn định cho riêng mình thì mọi chuyện đã khác. Chị quá tin vào tình yêu, quá si mê ngu muội để rồi phải trả giá cho những gì mình đã làm. Chị hối hận vô cùng nhưng đàn bà lỡ bước, chẳng thể quay đầu. Nhìn rộng ra, trường hợp của chị đâu phải hiếm. Những cô gái lấy chồng vội vàng ở tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới". Còn quá trẻ đã làm mẹ, làm vợ. Chưa nghề nghiệp ổn định đã gồng gánh chuyện con cái. Ngoài ra, còn có những cô gái xem tình yêu là mạng sống của mình. Ở cái tuổi lẽ ra phải đặt nền móng cho tương lai thì họ lại vắt kiệt sức cho tình yêu. Hiến dâng hết những gì mình có. Lỡ đàn ông phản bội quay lưng thì người đàn bà mất tất cả. Khi còn trẻ người ta thường nghĩ khi mắc sai lầm sẽ dễ sửa chữa. Học nhầm trường, lựa chọn sai công việc có thể thay đổi. Bạn bè không tốt có thể không qua lại. Thế nhưng, đàn bà lấy nhầm chồng thì khổ một đời. Bởi cho dù có thể ly hôn, có thể buông bỏ những vết thương sẽ theo đến cuối đời. Hãy nỗ lực kiếm tiền để có thể tự lo cho bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet Vì thế, những cô gái tuổi hai mươi hãy quý trọng thời gian mà thanh xuân mà mình đang có. Nỗ lực để kiếm tiền, có một công việc ổn định để có thể tự lo cho bản thân mới là người đàn bà khôn ngoan. Và đàn bà, dù yêu thương người đàn ông sâu đậm đến mức nào cũng luôn tỉnh táo vì chỉ có tình yêu thì không đủ để tạo nên hạnh phúc.

Tâm sự của người đàn bà tha thứ cho chồng phản bội Đàn bà có chồng phản bội, dù chỉ một lần thì nỗi đau sẽ đeo bám mãi. Mặt dù miệng nói rằng tha thứ cho chồng như lòng tôi chưa phút nào yên. Nằm bên chồng, nhiều đêm tôi trào nước mắt.

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