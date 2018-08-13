Đàn ông vô tâm bởi đàn bà chưa đủ quan trọng khiến họ để tâm

Anh không hề biết con vừa sốt lúc chiều. Anh không hề biết, vợ mình nấu cơm chẳng may làm đổ phích nước sôi bị bỏng nặng ở tay. Chị muốn nói để chồng san sẻ nhưng biết nói với anh vào lúc nào?

Trên đời này không có đàn ông vô tâm, chỉ có người đàn bà chưa đủ quan trọng với họ. Đứng giữa sự lựa chọn những cuộc vui hay về nhà với vợ, đàn ông vô tâm sẽ chọn cuộc vui. Đứng giữa việc ăn nhậu cùng bạn hay để vợ ngồi chờ bên mâm cơm nguội ngắt, đàn ông vô tâm sẽ chọn bạn. Đàn ông vô tâm dù biết vợ buồn, vợ khổ nhưng mặc kệ vì những giọt nước mắt đàn bà không khiến họ động lòng. Đàn ông vô tâm bởi người đàn bà chưa đủ quan trọng với họ - Ảnh minh họa: Internet Đâu phải đàn bà có chồng ngoại tình, tệ bạc, vũ phu mới khổ. Đàn bà có chồng vô tâm khổ tâm lắm. Bởi lấy chồng, đàn bà những mong đời mình có người san sẻ, kề vai. Những lúc sóng gió cuộc đời ngoài kia thì chí ít về nhà đàn bà cũng có một chỗ dựa bình yên. Thế nhưng, lấy phải một người chồng vô tâm đàn bà cảm thấy mình cô độc. Nằm bên cạnh chồng vẫn thấy cô đơn. Mang tiếng có chồng mà vẫn lẻ loi, chồng mãi không hiểu những gì mình mong đợi ở cuộc hôn nhân này.

Chị Hai tôi bảo, giá mà chồng chị đi ngoại tình, chị sẽ lấy cái cớ đó mà ly hôn ngay lập tức. Tôi há mồm ngạc nhiên nhìn chị. Tôi bảo, chắc trên đời này có duy nhất mình chị mong chồng ngoại tình. Chị bảo, chồng chị so ra thì tốt, kiếm tiền giỏi, là trụ cột kinh tế gia đình. Nhưng, bao năm làm vợ anh, chị cô đơn vô cùng. Chị bảo, anh nhiều việc lắm. Nhiều đến nỗi, khi chị quằn quại vì cơn đau ruột thừa, gọi điện anh không được. Đến khi vợ mổ cấp cứu xong mới thấy anh lật đật chạy đến. Rồi, khi chị mang thai, một mình chị đi khám. Nhìn người ta bầu bì, chồng chăm sóc, chìu chuộng mà chị chạnh lòng. Rồi anh mải miết việc công ty đến nỗi, khi chị trở dạ sinh con thì vẫn không thấy mặt chồng. Chị bảo, đàn bà khi khi con không có chồng ở bên tủi thân lắm. Khoảng thời gian chị sinh con, chăm con chị khóc không biết bao nhiêu lần.

Chị có chồng nhưng bầu bì, sinh con vẫn không có chồng bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet Nhiều lần, chị nghĩ chồng vô tâm như vậy hay mình ly hôn cho nhẹ người. Bởi, có chồng như anh chị thấy mình càng ngày cô đơn. Nhưng rồi chị thương con. Chị ngẫm lại, chồng chị ít ra cũng lo kinh tế, để mẹ con chị không phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Giá như anh có người đàn bà khác, chị có lí do để mà cắt đứt. Rồi chị Hai tôi vẫn sống như vậy. Cả ngày không thấy mặt chồng ở nhà vì anh bận đi làm, tiếp khách, nhậu nhẹt… Anh đi khi con chưa thức giấc, về nhà khi con đã ngủ say. Khẽ hôn lên má con nụ hôn nồng nặc mùi rượu rồi lăn ra ngủ. Để sáng hôm sau lại lật đật đi làm. Anh không hề biết con vừa sốt lúc chiều. Anh không hề biết, vợ mình nấu cơm chẳng may làm đổ phích nước sôi bị bỏng nặng ở tay. Chị muốn nói với chồng, để anh san sẻ nhưng biết nói với anh vào lúc nào? Chị ngày càng cô đơn và lẻ loi trong chính cuộc hôn nhân mà mọi người luôn nói rằng chị có phúc lắm mới được hưởng. Chỉ có chị mới biết có chồng vô tâm buồn tủi như thế nào. Đàn bà nào cũng cần sự quan tâm rất nhỏ nhặt từ chồng. Nhưng sống với chồng vô tâm, điều nhỏ nhặt cũng hóa thành xa xỉ. Vô phúc thay cho những ai có chồng mà tâm họ đặt hết cho những phù phiếm bên ngoài - Ảnh minh họa: Internet Chồng chị vô tâm bởi với anh, chị chưa đủ quan trọng để khiến anh để tâm. Trên đời này, đàn ông nghèo khổ, thậm chí rơi vào những hoàn cảnh ngặt nghèo vẫn một lòng với người đàn bà của mình đâu phải hiếm. Phúc cho đàn bà có được chồng có tâm. Và vô phúc thay, khi đàn bà có chồng mà tâm họ lại đặt hết vào những cuộc chơi phù phiếm bên ngoài.

Gửi người thứ ba: Vợ con mà anh ta còn ruồng rẫy thì chẳng có lí do gì để ở lại với kẻ qua đường Trên đời này chẳng có thứ tình cảm nào đem có thể so sánh với gia đình. Vợ là người được cha mẹ đàng hoàng rước về. Người phụ nữ ấy chính là người đồng cam cộng khổ, cùng ghé vai với đàn ông qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời.

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